[{"available":true,"c_guid":"7ace82ef-7078-4938-8af2-b6053f201021","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft kitolta azt a határidőt, amíg egy félig-meddig szándékosan nyitva hagyott kiskaput kihasználva ingyenesen frissíthetnek Windows 10-re a felhasználók. Néhány nap van még hátra belőle.

","shortLead":"A Microsoft kitolta azt a határidőt, amíg egy félig-meddig szándékosan nyitva hagyott kiskaput kihasználva ingyenesen...","id":"201801015_microsoft_windows_10_frissites_ingyen_letoltes_verziovaltas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ace82ef-7078-4938-8af2-b6053f201021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a03cc0-9ff9-4db8-9c68-3783ac9f6fa7","keywords":null,"link":"/tudomany/201801015_microsoft_windows_10_frissites_ingyen_letoltes_verziovaltas","timestamp":"2018. január. 15. 08:03","title":"Siessen, már csak 2 napig lehet ingyen váltani Windows 10-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"957428fb-e501-4df3-8144-0acea9b22284","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Milliónyi laptop lehet veszélyben egy most felfedezett, az Intel AMT-jét érintő kritikus biztonsági rés miatt.","shortLead":"Milliónyi laptop lehet veszélyben egy most felfedezett, az Intel AMT-jét érintő kritikus biztonsági rés miatt.","id":"20180113_sulyos_sebezhetoeseg_az_intel_amtben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=957428fb-e501-4df3-8144-0acea9b22284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a49fb5e-0034-480f-b62b-0ece88b4da1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180113_sulyos_sebezhetoeseg_az_intel_amtben","timestamp":"2018. január. 15. 10:00","title":"Egyre durvább: újabb súlyos sebezhetőségre bukkantak az Intel processzoraiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d8446b-7662-429e-be05-42045d6a12f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szexpózokban fotózkodtak egy idős beteg mellett a Baptista Szeretetszolgálat által működtetett szeretetotthon dolgozói.\r

","shortLead":"Szexpózokban fotózkodtak egy idős beteg mellett a Baptista Szeretetszolgálat által működtetett szeretetotthon...","id":"20180114_magatehetetlen_beteg_mellett_imitaltak_szexet_a_pecsi_apolok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07d8446b-7662-429e-be05-42045d6a12f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b32553-3712-47ce-a0e6-fbf0534e1bee","keywords":null,"link":"/itthon/20180114_magatehetetlen_beteg_mellett_imitaltak_szexet_a_pecsi_apolok","timestamp":"2018. január. 14. 21:53","title":"Magatehetetlen beteg mellett imitáltak szexet a pécsi ápolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80ee7d4-236c-41a2-b771-f9e861659e8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss tanulmány rámutat, hogy ugyan csak pár éve van folyamatos mérés, a radioaktív anyag koncentrációjának emelkedése így is kimutatható a Jeges-tengerben.","shortLead":"Egy friss tanulmány rámutat, hogy ugyan csak pár éve van folyamatos mérés, a radioaktív anyag koncentrációjának...","id":"20180116_jeges_tenger_radioaktiv_sugarzas_globalis_felmelegedes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f80ee7d4-236c-41a2-b771-f9e861659e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c9a198-5d1d-4362-babe-a72889b10167","keywords":null,"link":"/tudomany/20180116_jeges_tenger_radioaktiv_sugarzas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2018. január. 16. 07:02","title":"Itt a klímaváltozás hatása, amivel senki sem számolt: egyre nő a radioaktív sugárzás a tengerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"645e65f5-2b3c-4a1e-89ba-dcf6c1007d87","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Európai űrszakértők becslései szerint heteken belül a Földnek csapódnak az egyre alacsonyabb pályán, irányíthatatlanul keringő Tienkung-1 kínai űrlabor részei.","shortLead":"Európai űrszakértők becslései szerint heteken belül a Földnek csapódnak az egyre alacsonyabb pályán, irányíthatatlanul...","id":"20180115_tienkung_1_lezuhan_2018_tavaszan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=645e65f5-2b3c-4a1e-89ba-dcf6c1007d87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f9bf34-1259-491f-aed6-0c5bd92e4112","keywords":null,"link":"/tudomany/20180115_tienkung_1_lezuhan_2018_tavaszan","timestamp":"2018. január. 15. 21:37","title":"Kiszámolták, mikor zuhanhat a Földre a 8500 kilós Mennyei Palota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34bb52a6-69f6-41e6-9ef5-578528f73e61","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Magyarország helyezése is változhat a versenyképességi rangsorban, miután a Világbank átgondolja a módszertant.","shortLead":"Magyarország helyezése is változhat a versenyképességi rangsorban, miután a Világbank átgondolja a módszertant.","id":"20180116_Ujraszamolja_a_Vilagbank_a_versenykepessegi_rangsorat_a_magyar_helyezes_is_valtozhat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34bb52a6-69f6-41e6-9ef5-578528f73e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917e29fe-dab2-48a6-abb1-f9d57545e95a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180116_Ujraszamolja_a_Vilagbank_a_versenykepessegi_rangsorat_a_magyar_helyezes_is_valtozhat","timestamp":"2018. január. 16. 05:58","title":"Újraszámolja a Világbank a versenyképességi rangsorát, a magyar helyezés is változhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666bbbd0-5807-4ca6-9628-2cdb1967ca8d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak négy nagyobbat tártak fel eddig.","shortLead":"Csak négy nagyobbat tártak fel eddig.","id":"20180115_A_vilag_egyik_legnagyobb_gyemantjat_talaltak_meg_most_megnezheti","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=666bbbd0-5807-4ca6-9628-2cdb1967ca8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607ce9b6-22c8-4f8b-afa3-18548b76cf5e","keywords":null,"link":"/kkv/20180115_A_vilag_egyik_legnagyobb_gyemantjat_talaltak_meg_most_megnezheti","timestamp":"2018. január. 15. 10:53","title":"A világ egyik legnagyobb gyémántját találták meg, most megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f58cc33f-6ea5-4892-a204-f1ac67046b86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Modell szeretett volna lenni, ezért kamaszlányként betegesen éheztetett magát. Álma azonban akkor vált valóra, amikor meghízott. Maggie Green az Instán mesélte el történetét, amit egy fotópárral is illusztrált.","shortLead":"Modell szeretett volna lenni, ezért kamaszlányként betegesen éheztetett magát. Álma azonban akkor vált valóra, amikor...","id":"20180115_Sovanyan_csak_boldogtalan_lett_de_felszedett_15_kilot_es_most_meno_modell","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f58cc33f-6ea5-4892-a204-f1ac67046b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a022de-c278-4011-b4b5-635c93f2a986","keywords":null,"link":"/elet/20180115_Sovanyan_csak_boldogtalan_lett_de_felszedett_15_kilot_es_most_meno_modell","timestamp":"2018. január. 15. 14:22","title":"Soványan csak boldogtalan lett, de felszedett 15 kilót, és most menő modell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]