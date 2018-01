[{"available":true,"c_guid":"cfc1a86f-a10d-4e27-8bf4-e5c342ead79f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rászorulók is csak elvétve kapnak mentességet.","shortLead":"A rászorulók is csak elvétve kapnak mentességet.","id":"20180115_Vizitdijat_szednek_Pilisen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfc1a86f-a10d-4e27-8bf4-e5c342ead79f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3958daae-ecfc-43b4-be76-e514ed9b8e14","keywords":null,"link":"/itthon/20180115_Vizitdijat_szednek_Pilisen","timestamp":"2018. január. 15. 10:10","title":"Vizitdíjat szednek Elbeszélgetne a román külügy a bukaresti magyar nagykövettel
A román külügyminisztérium provokációnak nevezte és közleményben ítélte el a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) múlt hétvégi akcióját, amelynek során a szervezet aktivistái székely zászlóval takarták le a feliratot és a címert Románia budapesti nagykövetségének bejáratánál.
2018. január. 15. 18:35 A magyar állam maffiamódszereitől félnek a menedzserek egy külföldi kutatás szerint
Csökkenti a Magyarországon jelen levő külföldi cégek értékét az állam, hogy aztán olcsón megvehesse őket, és csak a havercégek kapnak állami megrendelést – derül ki két angol egyetem kutatásából.
2018. január. 16. 11:53 Kriptopénze lesz a Kodaknak is, de nem biztos, hogy ez jót jelent
Saját kriptopénzt vezet be a Kodak, s ez néhány szakértőt már a dot.com-lufira emlékeztet.
2018. január. 15. 19:00 "Ezt az összeesküvést a maffia szervezte meg" – közölte a cseh miniszterelnök
A cseh kormányfő kérte a saját mentelmi jogának felfüggesztését.
2018. január. 16. 09:19 A Lupa-tó egy évvel ezelőtt került Gerendai Károly tulajdonába.","shortLead":"A triatlon szövetség elnöke éppen az Orbán fogorvosaként ismert Bátorfi Béla. Orbán az Audi vezetőivel tárgyalt
Sok a talány a tárgyalás után.
2018. január. 15. 12:56 Tovább esik az ónos eső, 13 megyében érvényes a figyelmeztetés
Az ország több, mint felén ónos eső várható. Egyre több a baleset, vezessenek óvatosan!
2018. január. 16. 10:06