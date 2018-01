[{"available":true,"c_guid":"3b7222cd-927f-4d51-aa19-541caedf96fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Magas labda volt, de szépen lecsapták. Mr. King of Cool unokája is elég laza. ","shortLead":"Magas labda volt, de szépen lecsapták. Mr. King of Cool unokája is elég laza. ","id":"20180116_Video_a_Ford_Mustang_Bullit_elso_reklamja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b7222cd-927f-4d51-aa19-541caedf96fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e485d4-351b-4ac2-b6e5-859d750d2319","keywords":null,"link":"/cegauto/20180116_Video_a_Ford_Mustang_Bullit_elso_reklamja","timestamp":"2018. január. 16. 16:23","title":"Videó: Steve McQueen unokája vadul meg a Ford Mustang Bullit első reklámjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b53ef884-a576-495b-a84e-ea6dbd064232","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az utóbbi években nagyon megugrott a házasságkötések száma. ","shortLead":"Az utóbbi években nagyon megugrott a házasságkötések száma. ","id":"20180117_Ujra_divat_lett_hazasodni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b53ef884-a576-495b-a84e-ea6dbd064232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1641577-242b-43dc-b407-885cf0d2a33c","keywords":null,"link":"/itthon/20180117_Ujra_divat_lett_hazasodni","timestamp":"2018. január. 17. 05:59","title":"Újra divat lett házasodni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A milliárdos szerint Putyin áll az őt ért támadások egy része mögött.","shortLead":"A milliárdos szerint Putyin áll az őt ért támadások egy része mögött.","id":"20180115_Financial_Times_Soros_visszavagasra_keszul","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb79462-27eb-4983-ab81-2df70e5e29a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180115_Financial_Times_Soros_visszavagasra_keszul","timestamp":"2018. január. 15. 11:52","title":"Financial Times: Soros visszavágásra készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc080c0-e44f-4cab-888e-6f2a8693fa7d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hoppál Péter államtitkár: A múzeumok is jól teljesítettek.","shortLead":"Hoppál Péter államtitkár: A múzeumok is jól teljesítettek.","id":"20180116_Vegre_egy_jo_hir_egyre_tobben_jarnak_konyvtarba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abc080c0-e44f-4cab-888e-6f2a8693fa7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147e1fe0-65ca-42bd-bcbc-1de365b6e1cb","keywords":null,"link":"/kultura/20180116_Vegre_egy_jo_hir_egyre_tobben_jarnak_konyvtarba","timestamp":"2018. január. 16. 08:51","title":"Végre egy jó hír: egyre többen járnak könyvtárba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0095d53-a9ea-4d0a-bfbf-e3c84d997725","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Zaklatás vétsége miatt 500 ezer forint pénzbüntetésre ítélte a Balassagyarmati Járásbíróság Z. Gy. egykori parlamenti képviselőt - közölte a Balassagyarmati Törvényszék sajtószóvivője kedden az MTI-vel.","shortLead":"Zaklatás vétsége miatt 500 ezer forint pénzbüntetésre ítélte a Balassagyarmati Járásbíróság Z. Gy. egykori parlamenti...","id":"20180116_Zaklatas_miatt_elitelt_a_birosag_egy_volt_parlamenti_kepviselot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0095d53-a9ea-4d0a-bfbf-e3c84d997725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021a036e-cd28-48f5-b4f2-b8edc0397d8a","keywords":null,"link":"/itthon/20180116_Zaklatas_miatt_elitelt_a_birosag_egy_volt_parlamenti_kepviselot","timestamp":"2018. január. 16. 13:43","title":"Zaklatás miatt elítélt a bíróság egy volt parlamenti képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"778b47ba-d458-4008-8b6c-e09953089cb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új tárgyalási javaslatot a Financial Times szellőztette meg.","shortLead":"Az új tárgyalási javaslatot a Financial Times szellőztette meg.","id":"20180116_Brexit_megint_bekemenyit_az_EU_de_ez_jo_lehet_a_magyaroknak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=778b47ba-d458-4008-8b6c-e09953089cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e88cede-7a29-4044-b86e-5e8391d389a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180116_Brexit_megint_bekemenyit_az_EU_de_ez_jo_lehet_a_magyaroknak","timestamp":"2018. január. 16. 10:45","title":"Brexit: megint bekeményít az EU, de ez jó lehet a magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b54e769-572f-49c7-ad48-1c88c5a87ebe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az újonc orosz Szergej Szirotkin lesz a Formula–1-es istálló második pilótája.","shortLead":"Az újonc orosz Szergej Szirotkin lesz a Formula–1-es istálló második pilótája.","id":"20180116_szirotkin_stroll_a_williamsnel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b54e769-572f-49c7-ad48-1c88c5a87ebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f604aa31-e660-4282-ab5d-6c236ac0a2fa","keywords":null,"link":"/sport/20180116_szirotkin_stroll_a_williamsnel","timestamp":"2018. január. 16. 12:44","title":"Eldőlt Robert Kubica jövője a Williamsnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4597f43e-c121-4c2d-ac0c-415a134aa25a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előzetesbe kerülhet az a férfi, aki egy veszekedés után meggyilkolta a féltestvérét.","shortLead":"Előzetesbe kerülhet az a férfi, aki egy veszekedés után meggyilkolta a féltestvérét.","id":"20180116_Halalos_verekedes_lett_a_feltestverek_vitajabol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4597f43e-c121-4c2d-ac0c-415a134aa25a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1108957-f864-4f35-9c90-f218c3380e09","keywords":null,"link":"/itthon/20180116_Halalos_verekedes_lett_a_feltestverek_vitajabol","timestamp":"2018. január. 16. 09:55","title":"Halálos verekedés lett a féltestvérek vitájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]