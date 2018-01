[{"available":true,"c_guid":"bab12f23-0203-442d-b739-bacc6c72009e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felvételt az egyik lánglovag sisakkamerája rögzítette.","shortLead":"A felvételt az egyik lánglovag sisakkamerája rögzítette.","id":"20180116_tuzolto_elkapja_a_langolo_hazbol_kidobott_gyereket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bab12f23-0203-442d-b739-bacc6c72009e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bafae92f-d6e5-4064-ae08-ad73c703f933","keywords":null,"link":"/elet/20180116_tuzolto_elkapja_a_langolo_hazbol_kidobott_gyereket","timestamp":"2018. január. 16. 16:08","title":"Drámai videón, ahogy egy tűzoltó elkapja a lángoló házból kimentett gyereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94421b2a-cfca-4e58-bb9b-0ab43a079779","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai hadsereg számára helikoptereket készítő Bell Company egy sor érdekességet elárult saját repülő taxijáról.","shortLead":"Az amerikai hadsereg számára helikoptereket készítő Bell Company egy sor érdekességet elárult saját repülő taxijáról.","id":"20180116_repulo_taxi_bell_helicopter_ces_2018","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94421b2a-cfca-4e58-bb9b-0ab43a079779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb25577-5bc2-4dbf-b6d1-edc503cfe8e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180116_repulo_taxi_bell_helicopter_ces_2018","timestamp":"2018. január. 16. 11:03","title":"Új cég szállt be a repülő taxik fejlesztésébe, rögtön itt egy ígéretes példány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d783b13f-8b95-4f4b-9765-a9843895fead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fél országot eléri ma az ónos eső, és holnap sem lesz sokkal jobb a helyzet.","shortLead":"A fél országot eléri ma az ónos eső, és holnap sem lesz sokkal jobb a helyzet.","id":"20180116_Onos_eso_esik_kilenc_megyere_kiadtak_a_figyelmeztetest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d783b13f-8b95-4f4b-9765-a9843895fead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4997abf2-75c0-4473-a375-8726e62dd3ba","keywords":null,"link":"/itthon/20180116_Onos_eso_esik_kilenc_megyere_kiadtak_a_figyelmeztetest","timestamp":"2018. január. 16. 05:36","title":"Ónos eső esik, kilenc megyére kiadták a figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem a hajléktalanok közül halnak meg legtöbben a hideg miatt, náluk is többen vannak, akik azért hűlnek ki, mert a saját lakásukban nem tudják kifizetni a fűtést.","shortLead":"Nem a hajléktalanok közül halnak meg legtöbben a hideg miatt, náluk is többen vannak, akik azért hűlnek ki, mert...","id":"20180116_Mar_81_ember_fagyott_halalra_iden_telen_900_ezren_nem_tudnak_jol_futeni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f7d189b-b830-43c3-be59-a5a3efc9436c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180116_Mar_81_ember_fagyott_halalra_iden_telen_900_ezren_nem_tudnak_jol_futeni","timestamp":"2018. január. 16. 05:21","title":"Már 81 ember fagyott halálra idén télen, 900 ezren nem tudnak jól fűteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e753b654-8478-4389-a450-24a077002cd0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Keira Knightley ezzel magyarázza, hogy miért játszik szívesebben történelmi figurákat.","shortLead":"Keira Knightley ezzel magyarázza, hogy miért játszik szívesebben történelmi figurákat.","id":"20180117_A_modern_noket_szinte_mindig_megeroszakoljak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e753b654-8478-4389-a450-24a077002cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b41f4d-d352-4594-8671-389524f31e81","keywords":null,"link":"/elet/20180117_A_modern_noket_szinte_mindig_megeroszakoljak","timestamp":"2018. január. 17. 11:02","title":"\"A modern nőket szinte mindig megerőszakolják\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621585bb-46cb-4493-a38a-6f226ae2ca19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Guatemalából érkezett banánszállítmányban bújt el a mexikói levelibéka. Története happy enddel végződhet.","shortLead":"Egy Guatemalából érkezett banánszállítmányban bújt el a mexikói levelibéka. Története happy enddel végződhet.","id":"20180116_tulelte_a_tobb_hetes_tengeri_utat_egy_kulonleges_beka_majd_miskolcon_megtalaltak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=621585bb-46cb-4493-a38a-6f226ae2ca19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54096862-76e9-4d2a-8337-964ca8e0b4f2","keywords":null,"link":"/itthon/20180116_tulelte_a_tobb_hetes_tengeri_utat_egy_kulonleges_beka_majd_miskolcon_megtalaltak","timestamp":"2018. január. 16. 20:46","title":"Túlélte a több hetes tengeri utat egy különleges béka, majd Miskolcon megtalálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd67005-5abc-4adb-9b70-a3218f323096","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színészt egy kollégája, a Halj meg máskor című Bond-filmből ismerős Rachel Grant hozta hírbe.","shortLead":"A színészt egy kollégája, a Halj meg máskor című Bond-filmből ismerős Rachel Grant hozta hírbe.","id":"20180116_Steven_Seagalt_ismet_zaklatassal_vadoljak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbd67005-5abc-4adb-9b70-a3218f323096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19060ea2-1d98-4633-a7ff-65d41a75d1db","keywords":null,"link":"/elet/20180116_Steven_Seagalt_ismet_zaklatassal_vadoljak","timestamp":"2018. január. 16. 13:08","title":"Steven Seagalt ismét zaklatással vádolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26406d2f-2369-416d-8288-7821f1a36c31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Unió kapui továbbra is nyitva állnak az Egyesült Királyság előtt, amennyiben a szigetország felülvizsgálná a kilépésről (Brexit) szóló korábbi döntését – jelentette ki Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke kedden Strasbourgban arra utalva, hogy a Brexit folyamata még visszafordítható.","shortLead":"Az Európai Unió kapui továbbra is nyitva állnak az Egyesült Királyság előtt, amennyiben a szigetország felülvizsgálná...","id":"20180116_tusk_szerint_meg_le_lehet_allitani_a_brexitet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26406d2f-2369-416d-8288-7821f1a36c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8467c545-7918-4cff-966a-c01c1268ce7f","keywords":null,"link":"/vilag/20180116_tusk_szerint_meg_le_lehet_allitani_a_brexitet","timestamp":"2018. január. 16. 12:28","title":"Tusk szerint még le lehet állítani a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]