[{"available":true,"c_guid":"a351d799-0193-4d21-b97c-67207ec9a92d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánynak fontos a természetjárás feltételeinek javítása, ezért újít meg 12 turistaházat hárommilliárd forintért országszerte.\r

\r

","shortLead":"A kormánynak fontos a természetjárás feltételeinek javítása, ezért újít meg 12 turistaházat hárommilliárd forintért...","id":"20180116_Milliardok_mennek_turistahazak_megujulasara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a351d799-0193-4d21-b97c-67207ec9a92d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd65120-d640-480f-8f79-0bb5d22f0a66","keywords":null,"link":"/itthon/20180116_Milliardok_mennek_turistahazak_megujulasara","timestamp":"2018. január. 16. 11:03","title":"Milliárdok mennek turistaházak megújulására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ecbbc8c-704d-4b10-9ab0-51443ff53f50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem rettentette el az unió csalás elleni hivatalának vizsgálata Tiborcz Istvánt a kétes ügyletekről, inkább katalizálta egy új cégbirodalom kialakítását.","shortLead":"Nem rettentette el az unió csalás elleni hivatalának vizsgálata Tiborcz Istvánt a kétes ügyletekről, inkább katalizálta...","id":"20180117_Nem_lesz_konnyu_fogast_talalni_Orban_fenyuzo_vejen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ecbbc8c-704d-4b10-9ab0-51443ff53f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5bdb481-f3ae-4fa7-b6a9-eb2498c6322b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180117_Nem_lesz_konnyu_fogast_talalni_Orban_fenyuzo_vejen","timestamp":"2018. január. 17. 11:36","title":"Nem lesz könnyű fogást találni Orbán fényűző vején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e255119-4028-4380-9b16-0b8f197210ac","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Simone Biles négyszeres olimpiai bajnok amerikai tornász azt mondta, hogy őt is zaklatta Larry Nassar sportorvos.","shortLead":"Simone Biles négyszeres olimpiai bajnok amerikai tornász azt mondta, hogy őt is zaklatta Larry Nassar sportorvos.","id":"20180116_Kitalalt_a_szexualis_zaklatasrol_a_negyszeres_olimpiai_bajnok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e255119-4028-4380-9b16-0b8f197210ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5935a994-ffdf-4aa6-96a8-f8c495763aec","keywords":null,"link":"/sport/20180116_Kitalalt_a_szexualis_zaklatasrol_a_negyszeres_olimpiai_bajnok","timestamp":"2018. január. 16. 10:27","title":"Kitálalt a szexuális zaklatásról a négyszeres olimpiai bajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79af5127-1662-439a-a898-39b40a60f278","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zagyva György Gyula a Közös Ország-féle videószereplése miatt szólalkozott össze Varga B. Tamás zenésszel, a vége elfajult. Az ügyben egyébként Orbán Viktort is feljelentették.\r

\r

","shortLead":"Zagyva György Gyula a Közös Ország-féle videószereplése miatt szólalkozott össze Varga B. Tamás zenésszel, a vége...","id":"20180116_500_ezerbe_kerult_elso_fokon_a_volt_jobbikos_kepviselo_zsidozasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79af5127-1662-439a-a898-39b40a60f278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce39b70-96c1-4e16-81a7-7406519ba842","keywords":null,"link":"/itthon/20180116_500_ezerbe_kerult_elso_fokon_a_volt_jobbikos_kepviselo_zsidozasa","timestamp":"2018. január. 16. 14:43","title":"500 ezerbe került első fokon a volt jobbikos képviselő zsidózása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a5dec4a-3bdd-4280-841a-dbf81557b90b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky Lab egy erős Android-kémszoftverre bukkant, amelynek segítségével a mikrofonon keresztül lehallgathatóak az okostelefonon folytatott beszélgetések, valamint hozzáférhetőek az üzenetek, híváslisták és több más dolog is.","shortLead":"A Kaspersky Lab egy erős Android-kémszoftverre bukkant, amelynek segítségével a mikrofonon keresztül lehallgathatóak...","id":"20180117_skygofree_kemprorgram_android_lehallgatas_whatsapp_hivasok_uzenetek_kaspersky_lab","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a5dec4a-3bdd-4280-841a-dbf81557b90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc95e97-893b-4825-9b99-fae736c22a76","keywords":null,"link":"/tudomany/20180117_skygofree_kemprorgram_android_lehallgatas_whatsapp_hivasok_uzenetek_kaspersky_lab","timestamp":"2018. január. 17. 20:03","title":"Egy nagyon durva kémprogram bukkant fel Androidon: lehallgatja a hívásokat, lelesi az üzeneteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ffc7805-75a6-41dd-ac24-0d713e00d055","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az indoklás szerint ez a kifejezés ellentétes a tényszerűséggel vagy az emberségességgel. Egy éve a nemzetáruló volt a leginkább visszataszító német szó.","shortLead":"Az indoklás szerint ez a kifejezés ellentétes a tényszerűséggel vagy az emberségességgel. Egy éve a nemzetáruló volt...","id":"20180116_trump_tanacsadoja_talalta_ki_2017_legellenszenvesebb_kifejezeset_nemetorszagban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ffc7805-75a6-41dd-ac24-0d713e00d055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de786ad-f35b-4d17-addf-139c01bd2218","keywords":null,"link":"/vilag/20180116_trump_tanacsadoja_talalta_ki_2017_legellenszenvesebb_kifejezeset_nemetorszagban","timestamp":"2018. január. 16. 21:13","title":"Trump tanácsadója találta ki 2017 legellenszenvesebb kifejezését Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be54b53a-9d7a-4012-91c2-343369b5f764","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Altusz Kristóf államtitkár most nem lehet büszke magára.","shortLead":"Altusz Kristóf államtitkár most nem lehet büszke magára.","id":"20180117_Egyetlen_szammal_reagalt_az_MSZP_arra_hogy_a_kormany_megallitana_Sorost","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be54b53a-9d7a-4012-91c2-343369b5f764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69b42a1b-9f62-402b-96ba-1d6000b17c10","keywords":null,"link":"/itthon/20180117_Egyetlen_szammal_reagalt_az_MSZP_arra_hogy_a_kormany_megallitana_Sorost","timestamp":"2018. január. 17. 15:46","title":"Egyetlen számmal reagált az MSZP arra, hogy a kormány megállítaná Sorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5b020d9-a4aa-451e-8491-b9b63b5e901a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A luxusórákat gyártó svájci TAG Heuer félig-meddig újdonsága érdemelte ki a világ legdrágább androidos okosórája címet.","shortLead":"A luxusórákat gyártó svájci TAG Heuer félig-meddig újdonsága érdemelte ki a világ legdrágább androidos okosórája címet.","id":"20180117_Ilyen_a_vilag_legdragabb_okosoraja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5b020d9-a4aa-451e-8491-b9b63b5e901a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb9001e-bbc1-4548-822f-1afd727171a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180117_Ilyen_a_vilag_legdragabb_okosoraja","timestamp":"2018. január. 17. 17:00","title":"Ennek az okosórának az árából egy jobb lakást vehet Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]