[{"available":true,"c_guid":"a351d799-0193-4d21-b97c-67207ec9a92d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánynak fontos a természetjárás feltételeinek javítása, ezért újít meg 12 turistaházat hárommilliárd forintért országszerte.\r

\r

","shortLead":"A kormánynak fontos a természetjárás feltételeinek javítása, ezért újít meg 12 turistaházat hárommilliárd forintért...","id":"20180116_Milliardok_mennek_turistahazak_megujulasara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a351d799-0193-4d21-b97c-67207ec9a92d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd65120-d640-480f-8f79-0bb5d22f0a66","keywords":null,"link":"/itthon/20180116_Milliardok_mennek_turistahazak_megujulasara","timestamp":"2018. január. 16. 11:03","title":"Milliárdok mennek turistaházak megújulására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f874b1b-488f-4f49-bd7f-6b307951b377","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2017-ben kevés kegyelmi kérvényt fogadott el az igazságügy-miniszter, és senkinek sem engedélyezte a büntetés kegyelmi ügy miatti halasztását vagy félbeszakítását.\r

\r

","shortLead":"2017-ben kevés kegyelmi kérvényt fogadott el az igazságügy-miniszter, és senkinek sem engedélyezte a büntetés kegyelmi...","id":"20180116_2017ben_nem_kegyelmezett_a_kormany","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f874b1b-488f-4f49-bd7f-6b307951b377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d3223d-981a-4292-9c58-2ab2ea51e0b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180116_2017ben_nem_kegyelmezett_a_kormany","timestamp":"2018. január. 16. 12:28","title":"2017-ben nem kegyelmezett a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d8446b-7662-429e-be05-42045d6a12f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lezárult a belső vizsgálat, az ápolók megbánták tettüket. ","shortLead":"Lezárult a belső vizsgálat, az ápolók megbánták tettüket. ","id":"20180115_Bocsanatot_kertek_a_beteg_mellett_szexet_imitalo_apolok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07d8446b-7662-429e-be05-42045d6a12f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b394003a-1aaf-4913-bbbd-85d786768477","keywords":null,"link":"/itthon/20180115_Bocsanatot_kertek_a_beteg_mellett_szexet_imitalo_apolok","timestamp":"2018. január. 15. 17:23","title":"Bocsánatot kértek a beteg mellett szexet imitáló ápolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d2f755-b313-4853-9ebd-514578ba3215","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezernél is több fiatalt gyanúsít a dán rendőrség azzal, hogy szexuális tartalmakat terjesztettek. ","shortLead":"Ezernél is több fiatalt gyanúsít a dán rendőrség azzal, hogy szexuális tartalmakat terjesztettek. ","id":"20180115_ezer_dan_fiatalt_gyanusitanak_szexualis_tartalom_terjesztesevel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79d2f755-b313-4853-9ebd-514578ba3215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"016df90d-bfd7-4ce4-aaa0-f24eab0eaa6d","keywords":null,"link":"/vilag/20180115_ezer_dan_fiatalt_gyanusitanak_szexualis_tartalom_terjesztesevel","timestamp":"2018. január. 15. 21:53","title":"A Messengeren szaladt körbe a szexvideó: tizenévesek a gyanúsítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d41fe1c-abbc-4f77-bef0-0a7d5d921581","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Politico kiszámolta.","shortLead":"A Politico kiszámolta.","id":"20180116_Ennyibe_kerul_naponta_onnek_az_EUtagsag","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d41fe1c-abbc-4f77-bef0-0a7d5d921581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"433dbcee-5241-49a1-820e-6bda03d5a6d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180116_Ennyibe_kerul_naponta_onnek_az_EUtagsag","timestamp":"2018. január. 16. 16:24","title":"Naponta ennyibe kerül önnek az EU-tagság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fcae4ee-b35b-4099-b905-aac905c9308e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hagyományok szerint az egyházat vezető idősek tanácsának legrégebbi tagja lett az egyház vezetője. ","shortLead":"A hagyományok szerint az egyházat vezető idősek tanácsának legrégebbi tagja lett az egyház vezetője. ","id":"20180116_egy_93_eves_sebesz_vezeti_tovabb_az_egyhazat_amit_prominens_politikusok_is_szivesen_latogatnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fcae4ee-b35b-4099-b905-aac905c9308e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb0b6dd-fc51-4daa-bfe1-cd019cb4b94f","keywords":null,"link":"/vilag/20180116_egy_93_eves_sebesz_vezeti_tovabb_az_egyhazat_amit_prominens_politikusok_is_szivesen_latogatnak","timestamp":"2018. január. 16. 19:15","title":"Egy 93 éves sebész vezeti tovább az egyházat, amit prominens politikusok is szívesen látogatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26406d2f-2369-416d-8288-7821f1a36c31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Unió kapui továbbra is nyitva állnak az Egyesült Királyság előtt, amennyiben a szigetország felülvizsgálná a kilépésről (Brexit) szóló korábbi döntését – jelentette ki Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke kedden Strasbourgban arra utalva, hogy a Brexit folyamata még visszafordítható.","shortLead":"Az Európai Unió kapui továbbra is nyitva állnak az Egyesült Királyság előtt, amennyiben a szigetország felülvizsgálná...","id":"20180116_tusk_szerint_meg_le_lehet_allitani_a_brexitet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26406d2f-2369-416d-8288-7821f1a36c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8467c545-7918-4cff-966a-c01c1268ce7f","keywords":null,"link":"/vilag/20180116_tusk_szerint_meg_le_lehet_allitani_a_brexitet","timestamp":"2018. január. 16. 12:28","title":"Tusk szerint még le lehet állítani a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95aa816e-75e8-4a59-8019-c5419aacef06","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Emlékeznek még a ceglédi \"migránsokra\"? Kiderült, nem átutazó turisták, hanem ott tanuló határőrök. És volt, aki a szálláshelyükön követelte, küldjék haza őket.\r

\r

","shortLead":"Emlékeznek még a ceglédi \"migránsokra\"? Kiderült, nem átutazó turisták, hanem ott tanuló határőrök. És volt, aki...","id":"20180115_Meg_hetekig_maradnak_Cegleden_a_migransok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95aa816e-75e8-4a59-8019-c5419aacef06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4eb4fe-2cb1-4068-9003-35d217bd404a","keywords":null,"link":"/itthon/20180115_Meg_hetekig_maradnak_Cegleden_a_migransok","timestamp":"2018. január. 15. 14:31","title":"Még hetekig maradnak Cegléden a \"migránsok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]