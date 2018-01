[{"available":true,"c_guid":"6df9fd68-a945-4f13-8b80-8228bcf9143d","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Társadalmi vitát kezdeményez a kormány, mielőtt a törvényeket meghozná. Ez önmagában elég ok, hogy egy pillanatra elgondolkodjunk, milyen betegség gyötri Orbán Viktort. Az \"illegális migrációt elősegítő\" szervezetekkel szembeni tervezett fellépés azt mutatja, hogy a kormány attól tart, épp a kampányban unhat rá az ország a sorosozásra, így emeli a tétet. Ami most még mókásnak mondható, egy újabb fideszes kétharmad esetén véresen komollyá válhat. Hírmagyarázat.","shortLead":"Társadalmi vitát kezdeményez a kormány, mielőtt a törvényeket meghozná. Ez önmagában elég ok, hogy egy pillanatra...","id":"20180117_Orban_kinos_helyzetbe_kerult_kormanya_fustgranatot_dobal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6df9fd68-a945-4f13-8b80-8228bcf9143d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349dad45-3a96-4673-81cc-695caf4c5858","keywords":null,"link":"/itthon/20180117_Orban_kinos_helyzetbe_kerult_kormanya_fustgranatot_dobal","timestamp":"2018. január. 17. 16:53","title":"Orbán kínos helyzetében füstgránátot dobott a civilekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24411b73-838a-42df-a8d8-a58e0a19a883","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tavaly több tucat kutya gazdája választott azt a megoldást, hogy utólag, vagyis nem a helyszínen rendezte a büntetést a fővárosban.","shortLead":"Tavaly több tucat kutya gazdája választott azt a megoldást, hogy utólag, vagyis nem a helyszínen rendezte a büntetést...","id":"20180117_A_BKK_ellenore_lecsaptak_a_bliccelo_kutyakra_ennyiszer_buntettek_tavaly_a_gazdakat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24411b73-838a-42df-a8d8-a58e0a19a883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26222caf-3647-411d-8fb6-0eb1adf63199","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180117_A_BKK_ellenore_lecsaptak_a_bliccelo_kutyakra_ennyiszer_buntettek_tavaly_a_gazdakat","timestamp":"2018. január. 17. 15:05","title":"A BKK ellenőrei lecsaptak a bliccelő kutyákra, ennyiszer büntették tavaly a gazdákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megszületett a főtanácsnoki indítvány a Sziber-ügyben.","shortLead":"Megszületett a főtanácsnoki indítvány a Sziber-ügyben.","id":"20180116_Hidegzuhany_a_devizahiteleseknek_az_Europai_Birosagtol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7813c1ae-a04f-43aa-8f70-daa15909830e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180116_Hidegzuhany_a_devizahiteleseknek_az_Europai_Birosagtol","timestamp":"2018. január. 16. 11:20","title":"Hidegzuhany a devizahiteleseknek az Európai Bíróságtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1ae1ae-36d6-4056-b697-263076835466","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megpróbált biztosra menni, kenyérbe rejtette a marihuánát, ám elkövetett egy alaphibát, ezért lebukott.

