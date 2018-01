[{"available":true,"c_guid":"91178b25-9c37-40c2-b7a5-01d574db82f1","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Nicky Almásy pályafutását újságíróként kezdte, szövegekből inspirálódik, erős képzeletvilága élesen beszűrődik a valóságába. Ma már fotói Ázsia felszín alatti világát dokumentálják. A városokról vallott a HVG Extra Businessnek, amelyeket kapcsolatokként él meg.","shortLead":"Nicky Almásy pályafutását újságíróként kezdte, szövegekből inspirálódik, erős képzeletvilága élesen beszűrődik...","id":"20180121_Nick_Almasy_Amikor_megnyilsz_valamire_akkor_megtortenik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91178b25-9c37-40c2-b7a5-01d574db82f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b7fef2d-a881-401d-9841-b2a9bebba1ab","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180121_Nick_Almasy_Amikor_megnyilsz_valamire_akkor_megtortenik","timestamp":"2018. január. 21. 19:15","title":"„Amikor megnyílsz valamire, akkor megtörténik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"045715b5-10e4-4b84-9e74-f674681fba99","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Itt az MSZP válasza a kormány Stop Soros néven emlegetett javaslatára. A szocialisták képviselője szerint Magyarországra nem egy \"távoli, idős bácsi\", hanem \"Orbán Viktor oligarchái\" jelentenek veszélyt.","shortLead":"Itt az MSZP válasza a kormány Stop Soros néven emlegetett javaslatára. A szocialisták képviselője szerint...","id":"20180120_az_mszp_75_szazalekos_kulonadoval_sujtana_az_elmult_nyolc_ev_haracsoloit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=045715b5-10e4-4b84-9e74-f674681fba99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bb625d-f0c3-4bbb-8761-ae8e744af308","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180120_az_mszp_75_szazalekos_kulonadoval_sujtana_az_elmult_nyolc_ev_haracsoloit","timestamp":"2018. január. 20. 14:51","title":"Az MSZP 75 százalékos különadóval sújtaná az \"elmúlt nyolc év harácsolóit\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25dd87e2-dbc2-42be-949c-786e91d2c806","c_author":"Keresztes Imre","category":"elet","description":"Dávid királynak köszönhetően egykor a zsidók fővárosa volt, ám a csaknem két évezrede tartó háborúskodások során asszírok, babiloniak, perzsák, rómaiak, arabok és törökök uralma alatt is állt Jeruzsálem, három világvallás szent helye. ","shortLead":"Dávid királynak köszönhetően egykor a zsidók fővárosa volt, ám a csaknem két évezrede tartó háborúskodások során...","id":"201751__jeruzsalem__vibralo_tortenelem__orok_vallasok__az_itelet_napjai","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25dd87e2-dbc2-42be-949c-786e91d2c806&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb29a51e-a289-409a-869a-effcd5e79f86","keywords":null,"link":"/elet/201751__jeruzsalem__vibralo_tortenelem__orok_vallasok__az_itelet_napjai","timestamp":"2018. január. 21. 19:00","title":"Kétezer éve harcolnak érte, és most is vitatott, kié Jeruzsálem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f3af5ff-e3ce-4988-9ac6-f470fcdc0ca8","c_author":"Szalai Anna - Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor végletesen centralizált hatalomgyakorlásában is felértékelődött a rendvédelmi tudás.","shortLead":"Orbán Viktor végletesen centralizált hatalomgyakorlásában is felértékelődött a rendvédelmi tudás.","id":"201751__titkosszolgak__oreg_kopok__kormanykozeli_cegbirodalmak__rend_alelke","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f3af5ff-e3ce-4988-9ac6-f470fcdc0ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ce7549-c99f-4a33-ae2c-65b0c92e4137","keywords":null,"link":"/gazdasag/201751__titkosszolgak__oreg_kopok__kormanykozeli_cegbirodalmak__rend_alelke","timestamp":"2018. január. 21. 10:14","title":"Lépten-nyomon volt titkosszolgákba és rendőrökbe lehet botlani a gazdasági életben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b861a138-bb93-4e5e-82cc-d96fc407307a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem lettünk volna az Eurowings Bolognából Düsseldorfba tartó csütörtöki járatának utasai helyében. Ugyanis a repülővel extrém időjárási körülmények között kellett leszállni, ami a pilóta mellett alighanem az utasokat is kihívások elé állította.","shortLead":"Nem lettünk volna az Eurowings Bolognából Düsseldorfba tartó csütörtöki járatának utasai helyében. Ugyanis a repülővel...","id":"20180120_dusseldorf_eros_szel_landolas_dusseldord_eurowings","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b861a138-bb93-4e5e-82cc-d96fc407307a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc7c0ea-ca90-4321-ae87-3cbdd28f70a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180120_dusseldorf_eros_szel_landolas_dusseldord_eurowings","timestamp":"2018. január. 20. 11:03","title":"Videó: minden tiszteletünk azé a pilótáé, aki 110 km/h-s oldalszélben végül csak letette ezt a repülőgépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ad9d79-63f0-4b50-b794-523a59e639f3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több megyére az elsőfokú figyelmeztetést is kiadták a havazás veszélye miatt.","shortLead":"Több megyére az elsőfokú figyelmeztetést is kiadták a havazás veszélye miatt.","id":"20180121_idojaras_havazas_elsofoku_figyelmeztetes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1ad9d79-63f0-4b50-b794-523a59e639f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b76ed05-18b2-471c-bc0d-5aa3ab38c1dd","keywords":null,"link":"/itthon/20180121_idojaras_havazas_elsofoku_figyelmeztetes","timestamp":"2018. január. 21. 10:23","title":"Már 15 centi hó esett a Kékesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf83b56-6078-4d5c-aeb8-3ce4c6bf5aa4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elektromos kábelek gyulladtak meg az egyik Hős utcai ház tetőterében, az épületet kiürítették.","shortLead":"Elektromos kábelek gyulladtak meg az egyik Hős utcai ház tetőterében, az épületet kiürítették.","id":"20180120_Tuz_volt_a_Hos_utca_egyik_hazaban_szaz_embert_koltoztettek_ki","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cf83b56-6078-4d5c-aeb8-3ce4c6bf5aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8674dcc2-c3df-485e-893f-fe1a848f3c2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180120_Tuz_volt_a_Hos_utca_egyik_hazaban_szaz_embert_koltoztettek_ki","timestamp":"2018. január. 20. 10:36","title":"Videó: Tűz volt a Hős utca egyik házában, száz embert költöztettek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48152b5-ca5f-46ff-bd1d-1f186b2d0377","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Steve Paddock tavaly októberben hidegvérrel mészárolt le fesztiválozókat egy Las Vegas-i szálloda 32. emeletéről, majd öngyilkos lett. Egy új személy került most a rendőrség látókörébe, de egyelőre semmit sem árultak el róla.","shortLead":"Steve Paddock tavaly októberben hidegvérrel mészárolt le fesztiválozókat egy Las Vegas-i szálloda 32. emeletéről, majd...","id":"20180120_ujra_nyomoznak_a_las_vegasi_tomeggyilkos_ugyeben_akinek_pedofilkepek_is_voltak_a_gepen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e48152b5-ca5f-46ff-bd1d-1f186b2d0377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c58f4f5-4af5-42f1-9d51-8497e176efc2","keywords":null,"link":"/vilag/20180120_ujra_nyomoznak_a_las_vegasi_tomeggyilkos_ugyeben_akinek_pedofilkepek_is_voltak_a_gepen","timestamp":"2018. január. 20. 16:52","title":"Újra nyomoznak a Las Vegas-i tömeggyilkos ügyében, akinek pedofilképek is voltak a gépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]