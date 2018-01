[{"available":true,"c_guid":"7a0bf1f8-a023-419d-b0c7-63d93f9eb868","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"gazdasag","description":"Faék egyszerűségű életbölcsességekkel, frázisokkal operálnak, de tízezres sportcsarnokokat töltenek meg és iskolásokat tréningeznek. Kritikusaik több szempontból is aggasztónak tartják, ami zajlik.","shortLead":"Faék egyszerűségű életbölcsességekkel, frázisokkal operálnak, de tízezres sportcsarnokokat töltenek meg és iskolásokat...","id":"201751__motivacios_piac__szabo_peter__sikerrecept__valami_amerika","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a0bf1f8-a023-419d-b0c7-63d93f9eb868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e623827-adb2-446a-8d9b-089227c38f50","keywords":null,"link":"/gazdasag/201751__motivacios_piac__szabo_peter__sikerrecept__valami_amerika","timestamp":"2018. január. 20. 09:00","title":"Óvnak a botcsinálta motivációs trénerektől, akik már bölcsiben is terjesztenék az igét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"969e10cc-ed18-4d45-a574-0f34f955561a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit.

","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit.

","id":"20180121_heti_top","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=969e10cc-ed18-4d45-a574-0f34f955561a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b8ecd1a-a7a3-43df-9011-7f7b7d4e008f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180121_heti_top","timestamp":"2018. január. 21. 12:00","title":"Heti TOP: és arról tud, hogy alaposan megváltoztatják a Messengert?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931e4c0f-9485-4d4d-861f-6ef4abe34051","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bűnüldöző szervek sem értik, hogy miért szaporodtak el az USA-ban a fegyverboltokat érintő rablások és betörések.","shortLead":"A bűnüldöző szervek sem értik, hogy miért szaporodtak el az USA-ban a fegyverboltokat érintő rablások és betörések.","id":"20180120_Vadnyugati_tempo_fegyverrablasi_hullam_az_USAban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=931e4c0f-9485-4d4d-861f-6ef4abe34051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c60491-590b-4de8-bee4-010041f37865","keywords":null,"link":"/vilag/20180120_Vadnyugati_tempo_fegyverrablasi_hullam_az_USAban","timestamp":"2018. január. 20. 14:59","title":"Vadnyugati tempó: fegyverrablási hullám az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77cb8b4-5dfe-44d2-b2cc-addcd298b827","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Százával tűnnek el az olcsó P+R parkolók Budapesten, a kerületek egymással vetélkednek az ingyenes lehetőségek megszüntetésében - írta a Népszava szombati számában. ","shortLead":"Százával tűnnek el az olcsó P+R parkolók Budapesten, a kerületek egymással vetélkednek az ingyenes lehetőségek...","id":"20180120_Sorra_kinyirjak_az_ingyenes_budapesti_PR_parkolokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f77cb8b4-5dfe-44d2-b2cc-addcd298b827&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fb504fd-1046-4986-90d9-5372bcf80475","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180120_Sorra_kinyirjak_az_ingyenes_budapesti_PR_parkolokat","timestamp":"2018. január. 20. 08:21","title":"Sorra kinyírják az ingyenes budapesti P+R parkolókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61468fc3-652a-457d-8ccf-67877bd3ec90","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Politikus még nem töltötte be ezt a funkciót.","shortLead":"Politikus még nem töltötte be ezt a funkciót.","id":"20180121_cirkusz_ujhelyi_istvan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61468fc3-652a-457d-8ccf-67877bd3ec90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76521097-3817-4e13-949f-112937d45b68","keywords":null,"link":"/itthon/20180121_cirkusz_ujhelyi_istvan","timestamp":"2018. január. 21. 15:55","title":"A cirkusz nemzetközi nagykövete lett Ujhelyi István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fbc1da7-f415-4fc7-9499-21faa5b35575","c_author":"","category":"vilag","description":"Véget ért az afgán fővárosban zajlott túszdráma, a biztonsági erők lelőtték a támadókat. ","shortLead":"Véget ért az afgán fővárosban zajlott túszdráma, a biztonsági erők lelőtték a támadókat. ","id":"20180121_Harom_merenylot_lottek_le_a_kabuli_Intercontinentalban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fbc1da7-f415-4fc7-9499-21faa5b35575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ed00a1-e928-41e0-a0ec-5becf29ffff3","keywords":null,"link":"/vilag/20180121_Harom_merenylot_lottek_le_a_kabuli_Intercontinentalban","timestamp":"2018. január. 21. 11:05","title":"Három merénylőt lőttek le a kabuli Intercontinentalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed058e8-7d3a-4c9a-8f00-87a501c0dfa0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszalépett a parlamenti képviselőjelöltségtől az MSZP által Bicskén indított szír orvos, Bourgla Ossamah, mert nem szeretné, hogy miatta bélyegezzék migránssimogatónak az MSZP-t.","shortLead":"Visszalépett a parlamenti képviselőjelöltségtől az MSZP által Bicskén indított szír orvos, Bourgla Ossamah, mert nem...","id":"20180120_A_kozhangulat_miatt_visszalepett_az_MSZP_szir_kepviselojeloltje_Bicsken","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bed058e8-7d3a-4c9a-8f00-87a501c0dfa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"076772b6-e722-43e8-968e-22c9f845c384","keywords":null,"link":"/itthon/20180120_A_kozhangulat_miatt_visszalepett_az_MSZP_szir_kepviselojeloltje_Bicsken","timestamp":"2018. január. 20. 15:46","title":"A „közhangulat miatt” visszalépett az MSZP szír képviselőjelöltje Bicskén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8675cdc-e143-44ce-a12d-4232fde8c4f9","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"A havi több mint százezer forintot az MMA folyósítja, a szervezettel szemben kritikus művészeknek kínos lehet hozzá fordulni. Vagy nem. Erről megy a vita.","shortLead":"A havi több mint százezer forintot az MMA folyósítja, a szervezettel szemben kritikus művészeknek kínos lehet hozzá...","id":"201803__mma__muveszjaradek__kifogyhatatlan_forrasok__kegy_dij","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8675cdc-e143-44ce-a12d-4232fde8c4f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853a35f2-a66e-4bf0-8918-84ddca0b329f","keywords":null,"link":"/kultura/201803__mma__muveszjaradek__kifogyhatatlan_forrasok__kegy_dij","timestamp":"2018. január. 20. 12:30","title":"Az új járadék csapdát állít az állami kultúrpolitikát bíráló művészeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]