[{"available":true,"c_guid":"d3f0733e-93a7-4cbb-9ba8-38692c39bad8","c_author":"Irházi János","category":"vilag","description":"Politikai csatározásokkal és pénzlenyúlási manőverekkel indult Romániában a megemlékezés éve, Erdélynek a Román Királysághoz csatolásáról.","shortLead":"Politikai csatározásokkal és pénzlenyúlási manőverekkel indult Romániában a megemlékezés éve, Erdélynek a Román...","id":"201751__romania__centenariumi_keszulodes__vetelkedes__szazszorszepek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3f0733e-93a7-4cbb-9ba8-38692c39bad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c039f589-bd23-4f33-843b-c5529865f0ba","keywords":null,"link":"/vilag/201751__romania__centenariumi_keszulodes__vetelkedes__szazszorszepek","timestamp":"2018. január. 21. 18:00","title":"Pénz nem számít – Románia Erdély hozzácsatolásának centenáriumát ünnepli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac29e5e5-8015-401b-b8fe-0a0b225c5888","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar kormány és a Belügyminisztérium nem biztosít lakást Magyarországon a nemzetközi védelemben részesülőknek és menedékkérőknek – állítja le a tárca az MTI-hez eljuttatott közleményében. De az EU igen, a támogatás továbbításában pedig a minisztérium is részt vett.","shortLead":"A magyar kormány és a Belügyminisztérium nem biztosít lakást Magyarországon a nemzetközi védelemben részesülőknek és...","id":"20180122_BM_nem_biztositanak_lakast_a_menedekkeroknek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac29e5e5-8015-401b-b8fe-0a0b225c5888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1741fbc3-182a-43ff-804b-53de7c78d123","keywords":null,"link":"/itthon/20180122_BM_nem_biztositanak_lakast_a_menedekkeroknek","timestamp":"2018. január. 22. 16:47","title":"Hárított a BM, biztosított-e lakást a menekülteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"861ca5c4-a6f2-4dcb-86d5-4d2b129d81a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hétfőn debütáló, Mozaik nevű újítás legfontosabb jellemzője, hogy a sorozat nézője maga választhatja ki, melyik szereplő szemszögéből szeretné átélni az eseményeket, egészen újfajta perspektívából megtapasztalva a történetmesélést. ","shortLead":"A hétfőn debütáló, Mozaik nevű újítás legfontosabb jellemzője, hogy a sorozat nézője maga választhatja ki, melyik...","id":"20180122_steven_soderbergh_hbo_mosaic_alkalmazas_tevezes_filmezes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=861ca5c4-a6f2-4dcb-86d5-4d2b129d81a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdecc2ea-47d1-44d3-be8e-775f7fdf8bd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180122_steven_soderbergh_hbo_mosaic_alkalmazas_tevezes_filmezes","timestamp":"2018. január. 22. 08:03","title":"Az HBO nagy újítása: az új sorozatukat többször is újranézheti, mindig más derül ki belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3322f87f-401d-49f0-90d2-f382feb4da32","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":" Egy átlag amerikai körülbelül ennyit keres egy évben, sok helyen házat is lehet venni 48 ezer dollárból, de Európa egyik legdrágább részén, a Riviérán egyetlen éjszaka kerül ennyibe. Igaz, nem akárhol. ","shortLead":" Egy átlag amerikai körülbelül ennyit keres egy évben, sok helyen házat is lehet venni 48 ezer dollárból, de Európa...","id":"20180122_Egy_ejszaka_48_ezer_dollar_a_tragikus_sorsu_hercegno_nevet_viselo_lakosztalyban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3322f87f-401d-49f0-90d2-f382feb4da32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfaa56ea-58be-4991-9be3-056d780c48a1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180122_Egy_ejszaka_48_ezer_dollar_a_tragikus_sorsu_hercegno_nevet_viselo_lakosztalyban","timestamp":"2018. január. 22. 14:25","title":"Egyetlen éjszaka 12 millió forintba kerül ebben a szállodai lakosztályban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"003309ce-eb3a-4383-9ac4-f1de557cfde9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Legalábbis a klubelnök nem ragaszkodik hozzá.","shortLead":"Legalábbis a klubelnök nem ragaszkodik hozzá.","id":"20180121_Ronaldo_tenyleg_mehet_a_Realbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=003309ce-eb3a-4383-9ac4-f1de557cfde9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578c6305-f003-4c53-974e-56a7fe3e66f1","keywords":null,"link":"/sport/20180121_Ronaldo_tenyleg_mehet_a_Realbol","timestamp":"2018. január. 21. 14:19","title":"Ronaldo tényleg mehet a Realból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e4aa1a4-428f-4ac7-968d-da710bc06658","c_author":"I.N.","category":"elet","description":"A múlt ködébe vesző népszokásokat is felelevenítettek a hétvégén a villányiak a Vince-nap megünneplésével, amelyet a borturisták számára más vonzó programokkal, koncertekkel, hordómintás kóstolókkal egészítettek ki. A szemfüles borisszák egészen különleges tételeket is a poharukba tudhattak.\r

\r

\r

\r

","shortLead":"A múlt ködébe vesző népszokásokat is felelevenítettek a hétvégén a villányiak a Vince-nap megünneplésével, amelyet...","id":"20180122_Pincerol_pincere__aldomas_Vincere_a_villanyi_borvideken","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e4aa1a4-428f-4ac7-968d-da710bc06658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bea49def-31dc-4b47-96a7-3088850df35e","keywords":null,"link":"/elet/20180122_Pincerol_pincere__aldomas_Vincere_a_villanyi_borvideken","timestamp":"2018. január. 22. 18:20","title":"Pincéről pincére – áldomás Vincére a villányi borvidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5981878-d579-4877-b04c-46910b488cbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még nem tudni, mikor kell megkezdenie fogházbüntetését.","shortLead":"Még nem tudni, mikor kell megkezdenie fogházbüntetését.","id":"20180122_Megszolalt_Gereb_Agnes_az_iteleterol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5981878-d579-4877-b04c-46910b488cbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f32d48-af1e-40b5-962b-4c10b347b0f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180122_Megszolalt_Gereb_Agnes_az_iteleterol","timestamp":"2018. január. 22. 09:03","title":"Megszólalt Geréb Ágnes az ítéletéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47437ca-dfc8-43f5-b502-e9167285d53e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A katsuobushi egy különleges módon elkészített tonhal neve, ami a világ legkeményebb ételét eredményezi. Valaki most úgy döntött, kést farag belőle. Az állatvilág csodája: a kés működik.","shortLead":"A katsuobushi egy különleges módon elkészített tonhal neve, ami a világ legkeményebb ételét eredményezi. Valaki most...","id":"20180120_katsuobushi_tonhal_kes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e47437ca-dfc8-43f5-b502-e9167285d53e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3051e548-a73a-4d39-ba25-0af7103ded10","keywords":null,"link":"/tudomany/20180120_katsuobushi_tonhal_kes","timestamp":"2018. január. 20. 22:03","title":"A világ legkeményebb étele arra is jó, hogy kést faragjanak belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]