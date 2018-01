[{"available":true,"c_guid":"1730c4dd-9053-4da7-ad0e-6cfbf3b09f83","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180120_Hat_persze_hogy_Federerrel_jatszik_Fucsovics","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1730c4dd-9053-4da7-ad0e-6cfbf3b09f83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b16ed274-58a3-4744-a867-11e67d95b1f4","keywords":null,"link":"/sport/20180120_Hat_persze_hogy_Federerrel_jatszik_Fucsovics","timestamp":"2018. január. 20. 13:36","title":"Hát persze, hogy Federerrel játszik Fucsovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e","c_author":"Nógrádi Gábor","category":"velemeny.nyuzsog","description":"A kormány választási gyűlöletkampányát nem érdekli a magyar jellem lezúzása, tönkretétele. Vélemény.","shortLead":"A kormány választási gyűlöletkampányát nem érdekli a magyar jellem lezúzása, tönkretétele. Vélemény.","id":"20180120_Nogradi_Gabor_lelekpusztitas_menekultek_migracio_kampany_szolidaritas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e0dd45-7c5f-40e9-a795-e94e10ef4437","keywords":null,"link":"/velemeny.nyuzsog/20180120_Nogradi_Gabor_lelekpusztitas_menekultek_migracio_kampany_szolidaritas","timestamp":"2018. január. 20. 17:18","title":"A lélekpusztítás gyakorlata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"868ff76a-8b29-4e41-b61a-372e3846ec2a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A város parkjait borító madárürülék miatt döntöttek úgy, hogy kipusztítják az állomány egy részét, mivel a korábbi módszerek nem vezettek eredményre. Lehet, a lövöldözésnek sincs sok értelme, február elsejétől ráadásul tilos lesz.","shortLead":"A város parkjait borító madárürülék miatt döntöttek úgy, hogy kipusztítják az állomány egy részét, mivel a korábbi...","id":"20180120_halomra_lottek_a_varjakat_szatmarnemetiben_de_lehet_semmi_ertelme_nem_volt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=868ff76a-8b29-4e41-b61a-372e3846ec2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3997a29a-2612-4d28-8070-4f52f74d1ec2","keywords":null,"link":"/elet/20180120_halomra_lottek_a_varjakat_szatmarnemetiben_de_lehet_semmi_ertelme_nem_volt","timestamp":"2018. január. 20. 14:19","title":"Halomra lőtték a varjakat Szatmárnémetiben, de lehet, semmi értelme nem volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47437ca-dfc8-43f5-b502-e9167285d53e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A katsuobushi egy különleges módon elkészített tonhal neve, ami a világ legkeményebb ételét eredményezi. Valaki most úgy döntött, kést farag belőle. Az állatvilág csodája: a kés működik.","shortLead":"A katsuobushi egy különleges módon elkészített tonhal neve, ami a világ legkeményebb ételét eredményezi. Valaki most...","id":"20180120_katsuobushi_tonhal_kes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e47437ca-dfc8-43f5-b502-e9167285d53e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3051e548-a73a-4d39-ba25-0af7103ded10","keywords":null,"link":"/tudomany/20180120_katsuobushi_tonhal_kes","timestamp":"2018. január. 20. 22:03","title":"A világ legkeményebb étele arra is jó, hogy kést faragjanak belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b724d5-4de1-475e-bf94-5f96c8c31b12","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"De az arab államokban is nagyobb arányú a képviselőnők aránya.","shortLead":"De az arab államokban is nagyobb arányú a képviselőnők aránya.","id":"201751_noferfi_aszimmetriak_pionir_holgyek_szegregalt_urak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57b724d5-4de1-475e-bf94-5f96c8c31b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1103f1b-cb60-4ab1-8ea9-d90d70a0fd63","keywords":null,"link":"/itthon/201751_noferfi_aszimmetriak_pionir_holgyek_szegregalt_urak","timestamp":"2018. január. 21. 08:00","title":"Az EU-tagok parlamentjei közül a magyar a legmacsóbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931e4c0f-9485-4d4d-861f-6ef4abe34051","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bűnüldöző szervek sem értik, hogy miért szaporodtak el az USA-ban a fegyverboltokat érintő rablások és betörések.","shortLead":"A bűnüldöző szervek sem értik, hogy miért szaporodtak el az USA-ban a fegyverboltokat érintő rablások és betörések.","id":"20180120_Vadnyugati_tempo_fegyverrablasi_hullam_az_USAban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=931e4c0f-9485-4d4d-861f-6ef4abe34051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c60491-590b-4de8-bee4-010041f37865","keywords":null,"link":"/vilag/20180120_Vadnyugati_tempo_fegyverrablasi_hullam_az_USAban","timestamp":"2018. január. 20. 14:59","title":"Vadnyugati tempó: fegyverrablási hullám az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f97ec962-4e22-4a0b-bcd4-97fd5687880f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone-okon használt Facebook Messenger minden előjel nélkül lefagyott, és csak néhány szót enged(ett) írni és elküldeni a felhasználóknak.","shortLead":"Az iPhone-okon használt Facebook Messenger minden előjel nélkül lefagyott, és csak néhány szót enged(ett) írni és...","id":"20180121_facebook_messenger_iphone_ios_bug_hiba_","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f97ec962-4e22-4a0b-bcd4-97fd5687880f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5459a667-5da5-462f-a95d-8d615193962c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180121_facebook_messenger_iphone_ios_bug_hiba_","timestamp":"2018. január. 21. 10:12","title":"Ha furcsán viselkedik az iPhone-ján a Messenger, frissítsen rá, az megoldja a gondot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af503d6-718d-48ab-8222-d8f7a46e36a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mára a kapcsolattartás megkerülhetetlen eszközévé váltak a különféle alkalmazások, mint a Facebook Messenger, amely nemcsak az elküldött és fogadott üzeneteket listázza, de azt is nyomon követi, melyik ismerősünk mikor volt éppen aktív. Ugyanezt a funkciót vezeti most be üzenetküldős felületén az Instagram is.","shortLead":"Mára a kapcsolattartás megkerülhetetlen eszközévé váltak a különféle alkalmazások, mint a Facebook Messenger, amely...","id":"20180120_instagram_direct_uzenetkuldes_az_instagramon_mikor_aktiv_statusz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0af503d6-718d-48ab-8222-d8f7a46e36a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3ea31a-a327-45d5-b7e6-c6159d48e0f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180120_instagram_direct_uzenetkuldes_az_instagramon_mikor_aktiv_statusz","timestamp":"2018. január. 20. 12:03","title":"Csak ezt ne: a Messenger sokak által legidegesítőbbnek tartott funkciója beköltözött az Instagramba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]