[{"available":true,"c_guid":"e6f927fc-358c-461a-ac78-d0b417fe3e0f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a Lancia a sorozat legerősebb szériából való, alig van benne kilométer és lényegében olyan ritka, mint a fehér holló. De a fényezése nem fehér. ","shortLead":"Ez a Lancia a sorozat legerősebb szériából való, alig van benne kilométer és lényegében olyan ritka, mint a fehér...","id":"20180121_elkepesztoen_ritka_olasz_ralipalya_szokeveny_varja_uj_gazdajat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6f927fc-358c-461a-ac78-d0b417fe3e0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be9b929e-1ca1-45ac-bade-ea5f71cb94dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180121_elkepesztoen_ritka_olasz_ralipalya_szokeveny_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2018. január. 21. 08:31","title":"Elképesztően ritka olasz ralipálya-szökevény várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d25c091-b79e-4682-9085-6aa57f15a8cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Felkerültek a netre az első videók is, ahogyan a török hadsereg támadja Afrín térségét.","shortLead":"Felkerültek a netre az első videók is, ahogyan a török hadsereg támadja Afrín térségét.","id":"20180121_torok_kurd_raketa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d25c091-b79e-4682-9085-6aa57f15a8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b16493a-c9c5-4a41-a87b-7f3dc6b12ee6","keywords":null,"link":"/vilag/20180121_torok_kurd_raketa","timestamp":"2018. január. 21. 09:41","title":"Így támadják a törökök a kurdokat - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74754b95-f9ec-4e58-b295-04ecfa9e5065","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hatalmas hamufelhőt és szürke füstcsíkot bocsátott ki a Fülöp-szigetek legaktívabb tűzhányója hétfőn, emiatt a hatóságok megemelték a térségre érvényes riasztás szintjét.","shortLead":"Hatalmas hamufelhőt és szürke füstcsíkot bocsátott ki a Fülöp-szigetek legaktívabb tűzhányója hétfőn, emiatt...","id":"20180122_most_mar_barmikor_kitorhet_a_mayon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74754b95-f9ec-4e58-b295-04ecfa9e5065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a794b9-bd22-43b5-b116-ea2c7ed419bd","keywords":null,"link":"/vilag/20180122_most_mar_barmikor_kitorhet_a_mayon","timestamp":"2018. január. 22. 11:15","title":"Most már bármikor kitörhet a Mayon vulkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d29a610-8313-483f-b980-d3a76ba397d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A thaiföldi rendőrség lecsapott egy okmányhamisító bandára, amelyre már régóta vadászott. Az útlevélgyárat egy ötvenkét éves pakisztáni férfi üzemeltette.","shortLead":"A thaiföldi rendőrség lecsapott egy okmányhamisító bandára, amelyre már régóta vadászott. Az útlevélgyárat egy ötvenkét...","id":"20180122_Egy_hamis_szir_utlevel_joval_dragabb_a_feketepiacon_mint_a_francia_de_miert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d29a610-8313-483f-b980-d3a76ba397d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da304737-5fa4-45bc-9e69-991d19e10fed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180122_Egy_hamis_szir_utlevel_joval_dragabb_a_feketepiacon_mint_a_francia_de_miert","timestamp":"2018. január. 22. 13:02","title":"Egy hamis szír útlevél jóval drágább a feketepiacon, mint a francia, de miért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7365c27-a78c-40a1-b5fc-d3368bc5ae52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypropaganda odáig ment, hogy az LMP-s politikus egyik szakértője miatt nem mehet a nemzetbiztonsági bizottság ülésére, mert állítólag megbukott az átvilágításon. Dr. Janan Mirwais most névvel vállalt közleményt adott ki.","shortLead":"A kormánypropaganda odáig ment, hogy az LMP-s politikus egyik szakértője miatt nem mehet a nemzetbiztonsági bizottság...","id":"20180122_Megszolalt_a_szakerto_aki_miatt_nem_engednek_be_Szel_Bernadett_a_bizottsagi_ulesre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7365c27-a78c-40a1-b5fc-d3368bc5ae52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b4c3088-75bc-46b6-813d-6d56a6a58d82","keywords":null,"link":"/itthon/20180122_Megszolalt_a_szakerto_aki_miatt_nem_engednek_be_Szel_Bernadett_a_bizottsagi_ulesre","timestamp":"2018. január. 22. 09:55","title":"Megszólalt a szakértő, aki miatt nem engednék be Szél Bernadettet a bizottsági ülésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"110131f3-8bab-4382-94ab-6a17c51c1781","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A kisteherautó az érkező Alfa Romeo elé hajtott, amelynek – nem tudni miért, de – nem nyíltak ki a légzsákjai.","shortLead":"A kisteherautó az érkező Alfa Romeo elé hajtott, amelynek – nem tudni miért, de – nem nyíltak ki a légzsákjai.","id":"20180121_csakanydoroszlo_baleset_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=110131f3-8bab-4382-94ab-6a17c51c1781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2357c06-deb6-4042-80cb-b5141f2647e4","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180121_csakanydoroszlo_baleset_video","timestamp":"2018. január. 21. 06:26","title":"Kamera rögzítette a csákánydoroszlói súlyos balesetet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae782a1-b57c-40ad-946d-271d50f091e0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jöhet egy új kezdet a magyar futball-válogatottnak. Megint.","shortLead":"Jöhet egy új kezdet a magyar futball-válogatottnak. Megint.","id":"20180121_kazahsztan_leekens_futball_valogatott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ae782a1-b57c-40ad-946d-271d50f091e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a369f8b5-66e8-4905-8656-d044a5b7c2df","keywords":null,"link":"/sport/20180121_kazahsztan_leekens_futball_valogatott","timestamp":"2018. január. 21. 12:26","title":"Kazahsztán ellen debütál Georges Leekens ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb255957-3d47-4525-a73a-4a2922063ad7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialista frakciónál jutott még pénz felmérésekre és kommunikációs tréningekre is, derül ki a 2017-ben a megkötött szerződéseik alapján.","shortLead":"A szocialista frakciónál jutott még pénz felmérésekre és kommunikációs tréningekre is, derül ki a 2017-ben a megkötött...","id":"20180122_Szazmillional_is_tobbet_koltott_az_MSZP_tanacsadokra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb255957-3d47-4525-a73a-4a2922063ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b55a24c7-64ab-48ba-b490-cff5cc8bc8c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180122_Szazmillional_is_tobbet_koltott_az_MSZP_tanacsadokra","timestamp":"2018. január. 22. 12:33","title":"Százmilliónál is többet költött az MSZP tanácsadókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]