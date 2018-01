[{"available":true,"c_guid":"43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ausztria keresetet nyújt be az Európai Bíróságnak a paksi atomerőmű bővítése ellen – jelentette be az osztrák környezetvédelmi minisztérium hétfőn.","shortLead":"Ausztria keresetet nyújt be az Európai Bíróságnak a paksi atomerőmű bővítése ellen – jelentette be az osztrák...","id":"20180122_Ausztria_az_Europai_Birosaghoz_fordul_a_paksi_bovites_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8025e4a7-6a6e-406b-bc0b-7fe13c9cd0b2","keywords":null,"link":"/itthon/20180122_Ausztria_az_Europai_Birosaghoz_fordul_a_paksi_bovites_miatt","timestamp":"2018. január. 22. 11:01","title":"Ausztria az Európai Bírósághoz fordul a paksi bővítés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0160f0b-16ec-4a7d-a607-6cf5cd1d4172","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Nem mindegy, mennyit keres az, aki nyugdíj mellett dolgozik.","shortLead":"Nem mindegy, mennyit keres az, aki nyugdíj mellett dolgozik.","id":"20180122_Akar_a_nyugdijat_is_bukhatja_aki_tul_sok_penzert_menne_vissza_a_munkaba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0160f0b-16ec-4a7d-a607-6cf5cd1d4172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e7a4650-ab00-49ca-ad1c-2a7b619959d4","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180122_Akar_a_nyugdijat_is_bukhatja_aki_tul_sok_penzert_menne_vissza_a_munkaba","timestamp":"2018. január. 22. 11:08","title":"Akár a nyugdíját is bukhatja, aki túl sok pénzért menne vissza a munkába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"110131f3-8bab-4382-94ab-6a17c51c1781","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A kisteherautó az érkező Alfa Romeo elé hajtott, amelynek – nem tudni miért, de – nem nyíltak ki a légzsákjai.","shortLead":"A kisteherautó az érkező Alfa Romeo elé hajtott, amelynek – nem tudni miért, de – nem nyíltak ki a légzsákjai.","id":"20180121_csakanydoroszlo_baleset_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=110131f3-8bab-4382-94ab-6a17c51c1781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2357c06-deb6-4042-80cb-b5141f2647e4","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180121_csakanydoroszlo_baleset_video","timestamp":"2018. január. 21. 06:26","title":"Kamera rögzítette a csákánydoroszlói súlyos balesetet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1730c4dd-9053-4da7-ad0e-6cfbf3b09f83","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Természetesen itthoni idő szerint.","shortLead":"Természetesen itthoni idő szerint.","id":"20180121_fucsovics_federer","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1730c4dd-9053-4da7-ad0e-6cfbf3b09f83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c11fea3-4cfd-4b34-adce-60b5331deff8","keywords":null,"link":"/sport/20180121_fucsovics_federer","timestamp":"2018. január. 21. 12:15","title":"Holnap reggel ötkor kezdődik a Fucsovics-Federer meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a877fcc8-50e3-49ef-ab6c-a0319e3ab24f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A magyar kultúrát 1989 óta ünneplik január 22-én, a kézirat tanulsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnuszt. 1943-ban ugyanezen a napon született Cseh Tamás Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar zeneszerző, énekes.","shortLead":"A magyar kultúrát 1989 óta ünneplik január 22-én, a kézirat tanulsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon...","id":"20180122_kviz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a877fcc8-50e3-49ef-ab6c-a0319e3ab24f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df3ea759-519b-4389-862e-54a8455ade4e","keywords":null,"link":"/kultura/20180122_kviz","timestamp":"2018. január. 22. 17:00","title":"A Himnuszról és Cseh Tamásról kérdezzük: tesztelje velünk tudását!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fbc1da7-f415-4fc7-9499-21faa5b35575","c_author":"","category":"vilag","description":"Véget ért az afgán fővárosban zajlott túszdráma, a biztonsági erők lelőtték a támadókat. ","shortLead":"Véget ért az afgán fővárosban zajlott túszdráma, a biztonsági erők lelőtték a támadókat. ","id":"20180121_Harom_merenylot_lottek_le_a_kabuli_Intercontinentalban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fbc1da7-f415-4fc7-9499-21faa5b35575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ed00a1-e928-41e0-a0ec-5becf29ffff3","keywords":null,"link":"/vilag/20180121_Harom_merenylot_lottek_le_a_kabuli_Intercontinentalban","timestamp":"2018. január. 21. 11:05","title":"Három merénylőt lőttek le a kabuli Intercontinentalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9945e8-b979-427c-9582-944242b14428","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter azt mondta, a magyar kormánynak, hatóságoknak van listája azokról a szervezetekről, amelyek az illegális bevándorlást propagálják, jó dologként állítják be, ráadásul jogi segítséget nyújtanak ahhoz. Erre kíváncsi a TASZ.","shortLead":"A miniszter azt mondta, a magyar kormánynak, hatóságoknak van listája azokról a szervezetekről, amelyek az illegális...","id":"20180122_A_TASZ_kikeri_a_listat_amirol_Rogan_beszelt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a9945e8-b979-427c-9582-944242b14428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ff7e4f-c4e7-4af6-bcea-4b510831b05c","keywords":null,"link":"/itthon/20180122_A_TASZ_kikeri_a_listat_amirol_Rogan_beszelt","timestamp":"2018. január. 22. 17:07","title":"A TASZ kikéri a listát, amelyről Rogán beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90dc5f8c-afa8-4d35-9c5d-a6fc55fca934","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Még nincs meg, ki lesz az ellenfele a február 4-i döntőben.","shortLead":"Még nincs meg, ki lesz az ellenfele a február 4-i döntőben.","id":"20180122_Ujrazhat_a_Patriots_a_Super_Bowlban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90dc5f8c-afa8-4d35-9c5d-a6fc55fca934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"770c06ef-4660-41cc-af52-3a02bd8f38b0","keywords":null,"link":"/sport/20180122_Ujrazhat_a_Patriots_a_Super_Bowlban","timestamp":"2018. január. 22. 05:06","title":"Újrázhat a Patriots a Super Bowlban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]