Ronaldo tényleg mehet a Realból? 2018. január. 21. 14:19 - Legalábbis a klubelnök nem ragaszkodik hozzá.

Csak ezt ne: a Messenger sokak által legidegesítőbbnek tartott funkciója beköltözött az Instagramba 2018. január. 20. 12:03 - Mára a kapcsolattartás megkerülhetetlen eszközévé váltak a különféle alkalmazások, mint a Facebook Messenger, amely nemcsak az elküldött és fogadott üzeneteket listázza, de azt is nyomon követi, melyik ismerősünk mikor volt éppen aktív. Ugyanezt a funkciót vezeti most be üzenetküldős felületén az Instagram is.

A világ legkeményebb étele arra is jó, hogy kést faragjanak belőle 2018. január. 20. 22:03 - A katsuobushi egy különleges módon elkészített tonhal neve, ami a világ legkeményebb ételét eredményezi. Valaki most úgy döntött, kést farag belőle. Az állatvilág csodája: a kés működik. Meghalt Paul Bocuse világhírű mesterszakács 2018. január. 20. 13:45 - Kilencvenegy éves korában elhunyt Paul Bocuse francia mesterszakács, a Bocuse d'Or szakácsverseny névadója.

Videó: 7 percben itt a Lamborghini-sztori 2018. január. 20. 16:21 - A világ egyik legizgalmasabb autómárkájának érdemes megnézni a fontos mérföldköveit.

Visszalép az Együtt két LMP-s jelölt javára 2018. január. 22. 07:33 - Szigetvári Viktor a Magyar Nemzetnek adott interjúban együttműködést várt el. Nyolc éve üti a kormány a legrosszabbul keresőket 2018. január. 22. 06:30 - Bele kell nyugodnunk abba, hogy a legalacsonyabb fizetésűek között ragadunk az EU-ban? Így alakultak a bérek 2010 óta Magyarországon. A gépek számos olyan funkcióval ruházhatók fel, amelyek gyorsabbá és egyszerűbbé teszik az irodai feladatok megoldását. Ezek egyik első hírnöke a hangfelismerő technológia, amelynek köszönhetően már hozzá sem kell érni a készülékek kezelőfelületeihez, elég csak szóban utasítani azokat a munka elvégzésére.