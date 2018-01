[{"available":true,"c_guid":"719a0fd6-1844-4c43-b007-d40fa8ca44c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De a valódi kedvenc is egy elég egyszerű étel.","shortLead":"De a valódi kedvenc is egy elég egyszerű étel.","id":"20180123_Most_derult_ki_hogy_nem_a_krumplileves_volt_Kadar_kedvenc_etele","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=719a0fd6-1844-4c43-b007-d40fa8ca44c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbbe4678-aa49-4bda-b986-a698fadf1894","keywords":null,"link":"/elet/20180123_Most_derult_ki_hogy_nem_a_krumplileves_volt_Kadar_kedvenc_etele","timestamp":"2018. január. 23. 10:15","title":"Most derült ki, hogy nem a krumplileves volt Kádár kedvenc étele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"971b3322-488b-473d-a68a-06a17118dca9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A sajtómágnás azt várná el a Facebooktól és a Google-tól, hogy fizessenek a sajtóorgánumoknak.","shortLead":"A sajtómágnás azt várná el a Facebooktól és a Google-tól, hogy fizessenek a sajtóorgánumoknak.","id":"20180123_Erdekes_otlettel_allt_elo_Rupert_Murdoch__penzt_kerne_a_Facebooktol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=971b3322-488b-473d-a68a-06a17118dca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e293d36d-4fd4-42e3-b34f-e2a5ef7c67b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180123_Erdekes_otlettel_allt_elo_Rupert_Murdoch__penzt_kerne_a_Facebooktol","timestamp":"2018. január. 23. 05:39","title":"Érdekes ötlettel állt elő Rupert Murdoch – pénzt kérne a Facebooktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c35b3713-d46b-4909-9f0b-c155d337e9dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt a tapasztalták, hogy matematikából és informatikából kétszer annyi férfi érte el kiváló teljesítményt, mint nő. Az extra kedvezmény sokat nem javított a helyzeten.



","shortLead":"Azt a tapasztalták, hogy matematikából és informatikából kétszer annyi férfi érte el kiváló teljesítményt, mint nő...","id":"20180123_A_nok_tobb_idot_kaptak_a_vizsgakon_Oxfordban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c35b3713-d46b-4909-9f0b-c155d337e9dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"684fc3e8-f0ae-4499-b44d-9542a2a129ea","keywords":null,"link":"/elet/20180123_A_nok_tobb_idot_kaptak_a_vizsgakon_Oxfordban","timestamp":"2018. január. 23. 09:36","title":"Több időt kaptak a vizsgákon a nők Oxfordban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d93d32e-142b-42cf-8d2e-609a7905a71d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Javier Mascherano hét és fél év után távozik a katalánoktól.","shortLead":"Javier Mascherano hét és fél év után távozik a katalánoktól.","id":"20180123_mascherano_tavozik_barcelonabol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d93d32e-142b-42cf-8d2e-609a7905a71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd574074-76dc-4559-a50b-878bd9873450","keywords":null,"link":"/sport/20180123_mascherano_tavozik_barcelonabol","timestamp":"2018. január. 23. 19:01","title":"Argentin sztárja otthagyja a Barcelonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa82ab20-7a13-4e9c-84d4-09ed79371950","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyorshajtás adott esetben a normálnál sokkal komolyabb büntetési tételeket vonhat maga után a szomszédos Ausztriában, ahova mostanság sok honfitársunk indul síelni.","shortLead":"A gyorshajtás adott esetben a normálnál sokkal komolyabb büntetési tételeket vonhat maga után a szomszédos Ausztriában...","id":"20180123_vigyazat_egy_apro_tabla_miatt_konnyen_komoly_birsagokba_futhatunk_bele","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa82ab20-7a13-4e9c-84d4-09ed79371950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"852b7de1-006a-42f8-9728-f847a24457da","keywords":null,"link":"/cegauto/20180123_vigyazat_egy_apro_tabla_miatt_konnyen_komoly_birsagokba_futhatunk_bele","timestamp":"2018. január. 23. 06:41","title":"Vigyázat, egy apró tábla miatt könnyen komoly bírságokba futhatunk bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f686d562-7397-434e-b9f0-26be4ebf21e9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elképzelhető, hogy nem is a segélyszervezet volt a célpont. Eddig tizenegy sebesültről jött hír.","shortLead":"Elképzelhető, hogy nem is a segélyszervezet volt a célpont. Eddig tizenegy sebesültről jött hír.","id":"20180124_fegyveresek_rontottak_ra_a_save_the_children_irodajara_afganisztanban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f686d562-7397-434e-b9f0-26be4ebf21e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1832a2a9-5828-4019-a7a6-27b0fd94f955","keywords":null,"link":"/vilag/20180124_fegyveresek_rontottak_ra_a_save_the_children_irodajara_afganisztanban","timestamp":"2018. január. 24. 08:07","title":"Fegyveresek rontottak rá a Save the Children irodájára Afganisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5b7e16d-7d0b-4770-b440-0a619d122819","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok névtelen gyártó gondolja, hogy ha már nem elég innovatív, akkor inkább lemásolja a nagyok jól bevált eszközeit. Íme 2017 legszívesebben klónozott telefonjainak listája.","shortLead":"Sok névtelen gyártó gondolja, hogy ha már nem elég innovatív, akkor inkább lemásolja a nagyok jól bevált eszközeit. Íme...","id":"20180123_leggyakrabban_klonozott_okotelefonok_2017_samsung_apple","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5b7e16d-7d0b-4770-b440-0a619d122819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaeed7b2-2572-4f6b-8de2-049429a30f54","keywords":null,"link":"/tudomany/20180123_leggyakrabban_klonozott_okotelefonok_2017_samsung_apple","timestamp":"2018. január. 23. 13:00","title":"Ezeket az okostelefonokat klónozták tavaly a legtöbbször","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5753eda7-7dab-4c4f-adc8-1e38dfbb28fa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Főként az ország keleti felében magas most a légszennyezettség.","shortLead":"Főként az ország keleti felében magas most a légszennyezettség.","id":"20180124_szallo_por_veszelyes_a_levego_szolnokon_es_putnokon_harom_helyen_pedig_egeszsegtelen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5753eda7-7dab-4c4f-adc8-1e38dfbb28fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57e377f3-2137-4c8d-bbe7-ca9f37bd22fe","keywords":null,"link":"/itthon/20180124_szallo_por_veszelyes_a_levego_szolnokon_es_putnokon_harom_helyen_pedig_egeszsegtelen","timestamp":"2018. január. 24. 10:03","title":"Szálló por: veszélyes a levegő Szolnokon és Putnokon, három helyen pedig egészségtelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]