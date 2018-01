[{"available":true,"c_guid":"f05260da-f581-4b60-a5b0-f007460ebaaf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A társaságból mindenki ételmérgezést kapott.","shortLead":"A társaságból mindenki ételmérgezést kapott.","id":"20180123_Meghalt_egy_magyar_turista_Thaifoldon_egy_svedasztalos_vacsora_utan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f05260da-f581-4b60-a5b0-f007460ebaaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf796f3-32a4-4cd5-86fd-a09ae16918db","keywords":null,"link":"/itthon/20180123_Meghalt_egy_magyar_turista_Thaifoldon_egy_svedasztalos_vacsora_utan","timestamp":"2018. január. 23. 06:14","title":"Meghalt egy magyar turista Thaiföldön egy svédasztalos vacsora után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7365c27-a78c-40a1-b5fc-d3368bc5ae52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypropaganda odáig ment, hogy az LMP-s politikus egyik szakértője miatt nem mehet a nemzetbiztonsági bizottság ülésére, mert állítólag megbukott az átvilágításon. Dr. Janan Mirwais most névvel vállalt közleményt adott ki.","shortLead":"A kormánypropaganda odáig ment, hogy az LMP-s politikus egyik szakértője miatt nem mehet a nemzetbiztonsági bizottság...","id":"20180122_Megszolalt_a_szakerto_aki_miatt_nem_engednek_be_Szel_Bernadett_a_bizottsagi_ulesre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7365c27-a78c-40a1-b5fc-d3368bc5ae52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b4c3088-75bc-46b6-813d-6d56a6a58d82","keywords":null,"link":"/itthon/20180122_Megszolalt_a_szakerto_aki_miatt_nem_engednek_be_Szel_Bernadett_a_bizottsagi_ulesre","timestamp":"2018. január. 22. 09:55","title":"Megszólalt a szakértő, aki miatt nem engednék be Szél Bernadettet a bizottsági ülésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2bd9d2a-5b87-4882-8a53-0b278645deda","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az énekes dalokat írni továbbra is szeretne. ","shortLead":"Az énekes dalokat írni továbbra is szeretne. ","id":"20180123_Neil_Diamond_Parkinsonkoros_nem_turnezik_tobbet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2bd9d2a-5b87-4882-8a53-0b278645deda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53485515-8420-425b-8c44-811b3fea088f","keywords":null,"link":"/kultura/20180123_Neil_Diamond_Parkinsonkoros_nem_turnezik_tobbet","timestamp":"2018. január. 23. 09:45","title":"Neil Diamond Parkinson-kóros, nem turnézik többet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"719a0fd6-1844-4c43-b007-d40fa8ca44c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De a valódi kedvenc is egy elég egyszerű étel.","shortLead":"De a valódi kedvenc is egy elég egyszerű étel.","id":"20180123_Most_derult_ki_hogy_nem_a_krumplileves_volt_Kadar_kedvenc_etele","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=719a0fd6-1844-4c43-b007-d40fa8ca44c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbbe4678-aa49-4bda-b986-a698fadf1894","keywords":null,"link":"/elet/20180123_Most_derult_ki_hogy_nem_a_krumplileves_volt_Kadar_kedvenc_etele","timestamp":"2018. január. 23. 10:15","title":"Most derült ki, hogy nem a krumplileves volt Kádár kedvenc étele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff32a74-93b8-4754-bd94-2f600a85e66e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1969-ben bemutatkozó megoldás csupán egyetlen évet élt meg, és alig 2600 autóba szerelték be a technológiát. Szerencsére.","shortLead":"Az 1969-ben bemutatkozó megoldás csupán egyetlen évet élt meg, és alig 2600 autóba szerelték be a technológiát...","id":"20180122_chevrolet_holanc_spray_folyekony_holanc","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bff32a74-93b8-4754-bd94-2f600a85e66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d2bd6fe-c09c-47eb-b4df-267bb9cff963","keywords":null,"link":"/cegauto/20180122_chevrolet_holanc_spray_folyekony_holanc","timestamp":"2018. január. 22. 10:26","title":"A Chevrolet megcsinálta a folyékony hóláncot, de semmi nem lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95a5fcd7-f28b-472b-9aca-abc741c6ead5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szolgáltató 39 millió dollárt vesztett azzal, hogy megszakította kapcsolatát a színésszel. ","shortLead":"A szolgáltató 39 millió dollárt vesztett azzal, hogy megszakította kapcsolatát a színésszel. ","id":"20180123_Dollarmilliokat_bukott_a_Netflix_Spacey_zaklatasi_botranya_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95a5fcd7-f28b-472b-9aca-abc741c6ead5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb11bced-b8d4-4192-a048-794dd9643e59","keywords":null,"link":"/vilag/20180123_Dollarmilliokat_bukott_a_Netflix_Spacey_zaklatasi_botranya_miatt","timestamp":"2018. január. 23. 10:44","title":"Dollármilliókat bukott a Netflix Spacey zaklatási botránya miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa82ab20-7a13-4e9c-84d4-09ed79371950","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyorshajtás adott esetben a normálnál sokkal komolyabb büntetési tételeket vonhat maga után a szomszédos Ausztriában, ahova mostanság sok honfitársunk indul síelni.","shortLead":"A gyorshajtás adott esetben a normálnál sokkal komolyabb büntetési tételeket vonhat maga után a szomszédos Ausztriában...","id":"20180123_vigyazat_egy_apro_tabla_miatt_konnyen_komoly_birsagokba_futhatunk_bele","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa82ab20-7a13-4e9c-84d4-09ed79371950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"852b7de1-006a-42f8-9728-f847a24457da","keywords":null,"link":"/cegauto/20180123_vigyazat_egy_apro_tabla_miatt_konnyen_komoly_birsagokba_futhatunk_bele","timestamp":"2018. január. 23. 06:41","title":"Vigyázat, egy apró tábla miatt könnyen komoly bírságokba futhatunk bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6763197-9264-4615-807a-89558609ba42","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi intenzív osztályokon dolgozott, és állítólag azért idézett elő a kezei közül került betegeknél túladagolással szívhalált, hogy bizonyítsa a tudását. ","shortLead":"A férfi intenzív osztályokon dolgozott, és állítólag azért idézett elő a kezei közül került betegeknél túladagolással...","id":"20180122_valoszinuleg_sosem_derul_ki_hany_embert_olt_meg_a_nemetorszagi_sorozatgyilkos_apolo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6763197-9264-4615-807a-89558609ba42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c744b3-a6de-4cf5-9a56-da482a98a4c4","keywords":null,"link":"/vilag/20180122_valoszinuleg_sosem_derul_ki_hany_embert_olt_meg_a_nemetorszagi_sorozatgyilkos_apolo","timestamp":"2018. január. 22. 17:46","title":"Valószínűleg sosem derül ki, hány embert ölt meg a németországi sorozatgyilkos ápoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]