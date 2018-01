Egy hónapra elrendelte a Fővárosi Törvényszék W. Dávid előzetes letartóztatását, amelyet javítóintézetben kell végrehajtani. A megalapozott gyanú szerint a fiú egy szóváltást követően, a veszekedés hevében többször nyakon szúrta volt barátnőjét, aki belehalt a sérüléseibe. A fiú – aki akár 10 évet is kaphat ezért – beismerte tettét. A várható szigorú büntetés és a cselekmény kiemelt tárgyi súlya miatt az első és másodfokú bíróság szerint is fennállt a szökés és elrejtőzés veszélye. Ugyanakkor elsőfokon azt is azt is megállapították, hogy a fiú rendezett családi körülmények között, állandó lakcímen, a családjával él, büntetlen előéletű, tanul és állandó munkahelye van. Magatartásával sehol nem volt korábban probléma. Mindezeket a körülményeket együttesen értékelve döntött úgy az bíróság – akkor még nem jogerősen –, hogy a szökés és elrejtőzés veszélyét a házi őrizet is képes megakadályozni, aminek eredményességét a nyomkövető eszköz tovább fokozza.

A másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék ugyanakkor arra következtetésre jutott, hogy a bűncselekmény előzményei, jellege, az elkövetés módja és a gyanúsított magatartása a gyilkosság után, illetve az elfogása során, egyértelműen megalapozzák a szökés és elrejtőzés veszélyét. Ezt a kedvező családi és lakhatási feltételek sem közömbösítik. A bíróság hivatkozott arra is, hogy "a terhelt mozgását nyomkövető eszközzel végrehajtott házi őrizet sem küszöböli ki teljesen a szökés, elrejtőzés veszélyét, ez az eszköz az ellenőrzést teszi hatékonyabbá és a szabályok megszegése esetén lehetőséget ad a gyors rendőri intézkedésre. Ezért másodfokon megváltoztatták a korábbi határozatot, és elrendelték a 17 éves fiú előzetes letartóztatását.