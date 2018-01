Február 14–15-én, két napon át kihelyezett frakcióülést tart a Thermál Hotel Visegrádban a Fidesz és a KDNP országgyűlési képviselőcsoportja – írta meg a Magyar Idők.

A tanácskozás két fő témára oszlik majd, egyik az április 8-i országgyűlésiképviselő-választás kampánya, a másik pedig a migráció.

A Magyar Idők úgy tudja, az ülést követően Orbán Viktor zárt ajtók mögötti értékelést tart a most lezáruló kormányzati ciklussal kapcsolatban, amelyen bizonyára az országgyűlési választás és annak tétje is témát szolgáltat. Ez az esemény várhatóan február 16-án, pénteken lesz, a helyszín azonban más: ahogy az elmúlt években, úgy valószínűleg most is a Várkert Bazárban fog beszélni Orbán.

A visegrádi esemény után jön még a parlament februári, rendes ülése, valószínűleg tömény sorosozással: itt a bevándorlásról és a Stop Soros-törvénycsomagról tárgyalnak majd a képviselők.