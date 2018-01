A drávaszerdahelyi polgármester videóval nevezett be az áprilisi versenybe. Ezen egy "szokásos politikus" hablatyol, míg Alpár György le nem üti. Hamar megtudhatjuk, hogy ez nem megoldás, de éppen ezért kell a függetlenként induló településvezetőt támogatni.

Alpár György a Szabad Pécs megkeresésére azt írta kedden este, hogy már egy ideje érlelődött benne az indulás gondolata, sőt ez másokban is felmerülhetett, mert voltak olyan pártok, amelyekkel tárgyalt. Ugyanakkor végül arra jutott, hogy ő független képviselőként lehet a leghitelesebb a parlamentben is, ha őt szavazzák be az ország legnagyobb, több mint 170 települést jelentő választókerületében élők. A Baranya 4. részben hazai pálya, hiszen az Ormánság falvait is jelenti, és őket kell képviselnie annak, aki a Parlamentbe megy innen (jelenleg Tiffán Zsolt a képviselő, helyette azonban a pécsi illetőségű, Pécsett élő, korábban is pécsi politikus, alpolgármester, most megyei elnök Nagy Csabát indítja a kormánypárt; a DK-val kötött paktum értelmében a szocialisták támogatásával Vass Péter méretteti meg itt magát). A választókerület egyaránt magába foglalja Szigetvárt, Siklóst, Harkány és Sellyét is.

Alpár György számít arra, hogy lesznek olyan pártok majd, amelyek végül támogatják őt. (A nemmindennapi videót a Szabad Pécs oldalán meg lehet nézni - a szerk).