[{"available":true,"c_guid":"85adc558-904b-44bc-9d44-7117b576824a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Korszerűbb és biztonságosabb pénzt ígért az MNB. Figyelmeztették az automaták tulajdonosait is, hogy közelít a határidő, ami után a gépeiknek fel kell ismerniük az új ezrest.","shortLead":"Korszerűbb és biztonságosabb pénzt ígért az MNB. Figyelmeztették az automaták tulajdonosait is, hogy közelít...","id":"20180123_Lecserelik_az_ezreseket_is_marciustol_fizethetunk_az_uj_penzzel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85adc558-904b-44bc-9d44-7117b576824a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d7c67e5-7836-425a-9f5c-797d3e7f891e","keywords":null,"link":"/kkv/20180123_Lecserelik_az_ezreseket_is_marciustol_fizethetunk_az_uj_penzzel","timestamp":"2018. január. 23. 12:23","title":"Lecserélik az ezreseket is, márciustól fizethetünk az új pénzzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4351d4a5-dedb-4d14-aa9e-0c5252471099","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rekordösszegű médiatámogatást zúdít a választások előtt a magyar kormány az erdélyi médiára egy eddig jelentéktelen egyesület közvetítésével - írta meg két hete a HVG-ben Parászka Boróka. Azóta brutális támadás indult ellene, szidalmazták, őt és családját fenyegették. A hvg.hu most a szerző kommentárjával teszi közzé teljes terjedelmében az írást. ","shortLead":"Rekordösszegű médiatámogatást zúdít a választások előtt a magyar kormány az erdélyi médiára egy eddig jelentéktelen...","id":"201802__erdelyi_sajto__kormanypropaganda__rmdsz__a_cimzett_ismeretlen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4351d4a5-dedb-4d14-aa9e-0c5252471099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92a4da83-4dd8-4ce5-843c-ab38bb3b18a7","keywords":null,"link":"/itthon/201802__erdelyi_sajto__kormanypropaganda__rmdsz__a_cimzett_ismeretlen","timestamp":"2018. január. 23. 14:45","title":"Megírta, kit pénzel Budapest az erdélyi sajtóban, azóta gyalázzák és fenyegetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f10beac4-9ef8-4615-b2e7-116235f06d23","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lengyel orvos esete felhívta a figyelmet a rendszer visszásságaira. ","shortLead":"A lengyel orvos esete felhívta a figyelmet a rendszer visszásságaira. ","id":"20180123_Kozel_40_eve_Amerikaban_elo_lengyel_orvost_toloncolna_ki_Trump_bevandorlasi_hivatala","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f10beac4-9ef8-4615-b2e7-116235f06d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c1a3f4-3cb8-4fd4-8b94-1009909b9cfa","keywords":null,"link":"/vilag/20180123_Kozel_40_eve_Amerikaban_elo_lengyel_orvost_toloncolna_ki_Trump_bevandorlasi_hivatala","timestamp":"2018. január. 23. 09:41","title":"Közel 40 éve Amerikában élő lengyel orvost toloncolna ki Trump bevándorlási hivatala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c35b3713-d46b-4909-9f0b-c155d337e9dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt a tapasztalták, hogy matematikából és informatikából kétszer annyi férfi érte el kiváló teljesítményt, mint nő. Az extra kedvezmény sokat nem javított a helyzeten.



","shortLead":"Azt a tapasztalták, hogy matematikából és informatikából kétszer annyi férfi érte el kiváló teljesítményt, mint nő...","id":"20180123_A_nok_tobb_idot_kaptak_a_vizsgakon_Oxfordban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c35b3713-d46b-4909-9f0b-c155d337e9dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"684fc3e8-f0ae-4499-b44d-9542a2a129ea","keywords":null,"link":"/elet/20180123_A_nok_tobb_idot_kaptak_a_vizsgakon_Oxfordban","timestamp":"2018. január. 23. 09:36","title":"Több időt kaptak a vizsgákon a nők Oxfordban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a9b487-2f6b-4a73-8237-ddf1b7d7d6fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemrégiben felfedezett kártevő több tucat androidos alkalmazásban bújt meg, és lopkodta a Facebook-hozzáféréseket.","shortLead":"Egy nemrégiben felfedezett kártevő több tucat androidos alkalmazásban bújt meg, és lopkodta a Facebook-hozzáféréseket.","id":"20180122_ghost_team_androidos_malware_facebook_jelszavakat_lop","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05a9b487-2f6b-4a73-8237-ddf1b7d7d6fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56cf55b8-47d1-4c0f-ba11-4f2d5fea09c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180122_ghost_team_androidos_malware_facebook_jelszavakat_lop","timestamp":"2018. január. 22. 17:00","title":"Facebookos jelszavakat loptak androidos appok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e391a9a5-4d25-4b9c-bddc-b6f724f597ed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A versenyhivatalnál is bejelentették az átadást.","shortLead":"A versenyhivatalnál is bejelentették az átadást.","id":"20180122_Hivatalos_az_Auchan_visz_egy_CBAt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e391a9a5-4d25-4b9c-bddc-b6f724f597ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aef9b015-0d68-480b-a9f3-642237671fa6","keywords":null,"link":"/kkv/20180122_Hivatalos_az_Auchan_visz_egy_CBAt","timestamp":"2018. január. 22. 13:11","title":"Hivatalos: az Auchan visz egy CBA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c194edcf-329f-448e-a932-10a2be567a66","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180123_A_fovaros_XII_kerulete_krumplit_oszt_a_helyi_Fidesz_kicsit_ratelepedett_az_ugyre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c194edcf-329f-448e-a932-10a2be567a66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bbb4ed9-1ebd-47f4-939f-44b689346778","keywords":null,"link":"/itthon/20180123_A_fovaros_XII_kerulete_krumplit_oszt_a_helyi_Fidesz_kicsit_ratelepedett_az_ugyre","timestamp":"2018. január. 23. 13:10","title":"A főváros XII. kerülete krumplit oszt, a helyi Fidesz kicsit rátelepedett az ügyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b553a06-6d5e-48c7-bc0d-792eae860631","c_author":"ELTE ÁJK","category":"brandchannel","description":"A NAV-val együttműködő cégek a bírságolásnál is jobban járnak, a leányvállalataikat külföldi adóparadicsomban működtetők már kevésbé. Változnak az alultőkésítésre, szigorodnak az adóelkerülésre vonatkozó szabályok. Dr. Kecső Gáborral, az ELTE ÁJK Pénzügyi Jogi Tanszékének adjunktusával az EU-s jogharmonizációról és a 2018-as adójogszabály-változásokról beszélgettünk.","shortLead":"A NAV-val együttműködő cégek a bírságolásnál is jobban járnak, a leányvállalataikat külföldi adóparadicsomban...","id":"elteajk_20180119_Becsuknak_meg_jo_par_adozasi_kiskaput","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b553a06-6d5e-48c7-bc0d-792eae860631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dcb26c2-4b9f-4b34-b48e-9f1511d3c6a2","keywords":null,"link":"/brandchannel/elteajk_20180119_Becsuknak_meg_jo_par_adozasi_kiskaput","timestamp":"2018. január. 24. 07:05","title":"Becsuknak még jó pár adózási kiskaput, de felezhető lesz a kiszabott adóbírság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"ELTE Állam- és Jogtudományi Kar","c_partnerlogo":"05cd6e4f-53ed-4d15-8570-be783ae74000","c_partnertag":"elteajk"}]