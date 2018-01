[{"available":true,"c_guid":"d1853162-e6f9-4c8b-ad78-5eb98a0ab360","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Subaru már nem tudta kikerülni az ütközést, így az Imprezán kívül még három autó törött össze.","shortLead":"A Subaru már nem tudta kikerülni az ütközést, így az Imprezán kívül még három autó törött össze.","id":"20180124_baleset_japan_autos_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1853162-e6f9-4c8b-ad78-5eb98a0ab360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87024303-e610-44d1-b95b-c79290020da8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180124_baleset_japan_autos_video","timestamp":"2018. január. 24. 04:01","title":"4 autó törött össze, és ehhez egyetlen hiba elég volt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d4088c7-f750-4757-88cd-3b139679f6d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt prémium crossovernek vélhetően már a végső tesztelése folyik zord téli körülmények mellett.","shortLead":"A kompakt prémium crossovernek vélhetően már a végső tesztelése folyik zord téli körülmények mellett.","id":"20180123_gyor_uj_buszkesege_mar_javaban_a_hoban_tesztelik_a_meg_titkos_audi_q3ast","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d4088c7-f750-4757-88cd-3b139679f6d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a134ab0-6490-43b4-93ff-b66976072c1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180123_gyor_uj_buszkesege_mar_javaban_a_hoban_tesztelik_a_meg_titkos_audi_q3ast","timestamp":"2018. január. 23. 10:22","title":"Győr új büszkesége: már javában a hóban tesztelik a még titkos Audi Q3-ast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13f76be-a592-4f74-8b55-30a2dd225e1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan elindítja 512 GB-os memóriakártyájának értékesítését az Integral Memory. 