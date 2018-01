Nem mondja le részvételét a Horthy Miklósért és menyéért megtartandó budapesti misén Lezsák Sándor. Az országgyűlés alelnöke – ahogyan ezt az ATV-nek megerősítette – azután sem visszakozik, hogy kiderült: az eseményt éppen az auschwitzi haláltábor felszabadulásának évfordulójára, azaz a holokauszt nemzetközi emléknapjára, január 27-re szervezték.

Boross Péter volt miniszterelnök is ott lesz a misén, annak ellenére, hogy "mérhetetlenül zavarja" az egybeesés. Boross a csatornának telefonon azt mondta, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége négy hónappal ezelőtt kérte fel a részvételre, neki pedig eszébe sem jutott, hogy január 27-e a holokauszt-emléknap is. "Nem szeretem a gyávaságot, vállalom egy hibás vállalás következményeit is" – mondta az egykori kormányfő.

Hozzátette: a Horthy-misén azzal fogja kezdeni a beszédét, hogy megemlékezik Magyarország 1944-es német megszállásáról, a zsidók elhurcolásáról és a holokauszt áldozatairól, és csak aztán Horthy Miklósról, "aki egyedülállóan le merte állítani a zsidók deportálását. 1943-ban azzal voltak tele a lapok, hogy Európában egyedül Magyarországon voltak biztonságban a zsidó családok".