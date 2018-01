[{"available":true,"c_guid":"57583387-89f5-4fa8-8369-ce9fa4a45b21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Némi késlekedés és az ünnepi szezon kihagyása után hamarosan érkezik az Apple sokat emlegetett okoshangszórója, a HomePod. Péntektől már fel is veszik az előrendeléseket.","shortLead":"Némi késlekedés és az ünnepi szezon kihagyása után hamarosan érkezik az Apple sokat emlegetett okoshangszórója...","id":"20180123_apple_homepod_elorendelesi_es_megjelenesi_datuma","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57583387-89f5-4fa8-8369-ce9fa4a45b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d201ac-69b0-448a-8748-46585658ce24","keywords":null,"link":"/tudomany/20180123_apple_homepod_elorendelesi_es_megjelenesi_datuma","timestamp":"2018. január. 23. 17:00","title":"Most már biztos: ekkor érkezik az Apple okoshangszórója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b239967-56e7-4a57-a759-9bdde36d1747","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bezzeg a dánok!","shortLead":"Bezzeg a dánok!","id":"20180123_Szemetelesben_is_az_unios_atlag_alatt_vagyunk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b239967-56e7-4a57-a759-9bdde36d1747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95ef6622-70d7-46a7-9085-c37be1c58dfa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180123_Szemetelesben_is_az_unios_atlag_alatt_vagyunk","timestamp":"2018. január. 23. 16:25","title":"Szemetelésben is az uniós átlag alatt vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"685295fb-a6cd-43a7-94a3-2cf334bf4076","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elnapolták a menekültek szavait állítólag félrefordító tolmács ügyét, mert a vádlott ki akarja záratni az eljárásból a vádat képviselő megyei főügyészséget. Így a kormány is fellélegezhet: a választások előtt már nem kerül elő az ügy.","shortLead":"Elnapolták a menekültek szavait állítólag félrefordító tolmács ügyét, mert a vádlott ki akarja záratni az eljárásból...","id":"20180123_tolmacs_felreforditas_targyalas_elnapol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=685295fb-a6cd-43a7-94a3-2cf334bf4076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654bd03b-87ff-49ed-a079-5f7ae19a20d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180123_tolmacs_felreforditas_targyalas_elnapol","timestamp":"2018. január. 23. 15:31","title":"A választások utánra tolódik a félrefordítással vádolt tolmács ügye ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079d44ec-6b6d-4cd5-910f-5a9e6ad9d314","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem sikerült még bérlőt találni a Párisi Nagyáruház legtöbb területére, amelyet korábban az Alexandra bérelt. A főváros egyik leghíresebb kávézója viszont újra kinyithat.","shortLead":"Nem sikerült még bérlőt találni a Párisi Nagyáruház legtöbb területére, amelyet korábban az Alexandra bérelt. A főváros...","id":"20180123_Alig_talalnak_jelentkezot_aki_az_Alexandra_helyere_koltozne","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=079d44ec-6b6d-4cd5-910f-5a9e6ad9d314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e571e0e0-2fa2-4b9a-ae5e-df3ca329d119","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180123_Alig_talalnak_jelentkezot_aki_az_Alexandra_helyere_koltozne","timestamp":"2018. január. 23. 16:20","title":"Alig találnak jelentkezőt, aki az Alexandra helyére költözne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26699c5-3434-4af7-b02c-0efd045177ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár a Facebook fejlesztői csapatát erősíti egy biometrikus azonosítással is foglalkozó bostoni startup. Lehet, hogy hamarosan búcsút inthetünk a jelszóalapú belépésnek?","shortLead":"Immár a Facebook fejlesztői csapatát erősíti egy biometrikus azonosítással is foglalkozó bostoni startup. Lehet...","id":"20180125_facebook_biometrikus_azonositas_confirm_felvasarlas_arcfelismeres","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b26699c5-3434-4af7-b02c-0efd045177ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a7d287-da07-4b98-ba82-a04778c6065c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180125_facebook_biometrikus_azonositas_confirm_felvasarlas_arcfelismeres","timestamp":"2018. január. 25. 07:02","title":"Vett valamit a Facebook, amellyel ellenőrizheti a személyi igazolványainkat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e0e2a3-5d54-4416-8b6c-5735c7b03da1","c_author":"Szabó M. István","category":"gazdasag","description":"A megújuló energiák felhasználása ügyében Brüsszel kész kényszerpályára állítani az uniós államokat. Két lépésben véget vethet a magyar kuruckodásoknak is.","shortLead":"A megújuló energiák felhasználása ügyében Brüsszel kész kényszerpályára állítani az uniós államokat. Két lépésben véget...","id":"20180124_Zold_villanypasztort_telepit_az_EU_a_tagorszagai_kore","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57e0e2a3-5d54-4416-8b6c-5735c7b03da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba295926-050f-4d51-966e-8f42fb457c9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180124_Zold_villanypasztort_telepit_az_EU_a_tagorszagai_kore","timestamp":"2018. január. 24. 11:05","title":"Zöld villanypásztort telepít az EU a tagországai köré","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e875a96e-b16b-4295-9afb-07ce031847cc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A vetélkedőben, ahol a zsűri az ajkak, a pofa, a fej és a térd mérete alapján bírálja el az előttük felvonuló patásokat, egy tucatnyi állat volt, amelyeket a gazdáik botoxinjekcióval akartak még vonzóbbá tenni.","shortLead":"A vetélkedőben, ahol a zsűri az ajkak, a pofa, a fej és a térd mérete alapján bírálja el az előttük felvonuló...","id":"20180123_Botox_miatt_zartak_ki_egy_tucat_tevet_a_hagyomanyos_szaudi_tevefesztival_szepsegversenyerol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e875a96e-b16b-4295-9afb-07ce031847cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefbf67a-b64b-4c10-9c20-e41a4330f930","keywords":null,"link":"/elet/20180123_Botox_miatt_zartak_ki_egy_tucat_tevet_a_hagyomanyos_szaudi_tevefesztival_szepsegversenyerol","timestamp":"2018. január. 23. 12:22","title":"Botox miatt zártak ki egy tucat tevét a hagyományos szaúdi tevefesztivál szépségversenyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e9d2485-eb14-4de9-b11b-d24835d1cbbe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több száz milliárd forintjába kerülne az államnak, ha újraszámolnák a devizahitelesek tartozását, és az árfolyamkülönbözetnek köszönhetően csökkenhetnének az azóta forintra váltott kölcsön törlesztőrészletei. ","shortLead":"Több száz milliárd forintjába kerülne az államnak, ha újraszámolnák a devizahitelesek tartozását, és...","id":"20180123_az_lmp_es_az_mszp_is_ujraszamoltatna_a_devizahitelesek_tartozasat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e9d2485-eb14-4de9-b11b-d24835d1cbbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3e732f6-d4b3-4e2f-bcc6-95c2bf9c78c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180123_az_lmp_es_az_mszp_is_ujraszamoltatna_a_devizahitelesek_tartozasat","timestamp":"2018. január. 23. 21:02","title":"Az LMP és az MSZP is újraszámoltatná a devizahitelesek tartozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]