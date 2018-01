[{"available":true,"c_guid":"19036958-b9eb-42f9-93be-1cfae2bb8860","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kortárs írókat kért fel az Örkény Színház, hogy írjanak egy rövid szöveget az Élő Írók Társasága projekt számára. Az írásokat e héttől láthatjuk – mindennap egyet – színészek tolmácsolásában itt a hvg.hu-n is. A mai részben Spiró György szövege – melyet Znamenák István ad elő – mutatja be, milyen az igazi groteszk.","shortLead":"Kortárs írókat kért fel az Örkény Színház, hogy írjanak egy rövid szöveget az Élő Írók Társasága projekt számára...","id":"20180125_Spiro_Gyorgy_Znamenak_Istvan_Elo_irok_tarsasaga_4_resz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19036958-b9eb-42f9-93be-1cfae2bb8860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed691fdd-6eea-445e-ba22-5aee53555810","keywords":null,"link":"/kultura/20180125_Spiro_Gyorgy_Znamenak_Istvan_Elo_irok_tarsasaga_4_resz","timestamp":"2018. január. 25. 09:10","title":"Spiró: \"Gyere be, nézz szét, nálunk nincsen senki\" – Élő írók társasága 4. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02092c3c-b6eb-4997-ae3b-e780b2a1ed39","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Újraosztotta a visszaadott téli olimpiai kvótákat a Nemzetközi Síszövetség, így eldőlt, hogy egy újabb fővel bővül a pjongcsangba utazó magyar küldöttség: Swaney Elizabeth magyar színekben indulhat síakrobatikában.","shortLead":"Újraosztotta a visszaadott téli olimpiai kvótákat a Nemzetközi Síszövetség, így eldőlt, hogy egy újabb fővel bővül...","id":"20180124_pjongcsang_swaney_elizabeth","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02092c3c-b6eb-4997-ae3b-e780b2a1ed39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6f54a8-4eff-44af-8076-5ffc5de993e4","keywords":null,"link":"/sport/20180124_pjongcsang_swaney_elizabeth","timestamp":"2018. január. 24. 20:47","title":"Sporttörténelmi pillanat: lesz magyar síakrobata a téli olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c5d8b92-62da-44af-a8d4-156383679f86","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A Nemzetek Ligájának megteremtésével az UEFA sokkal több tétmeccset ad a nézőknek, és még több bevételt próbál behozni a saját kasszájába. Ezért cserébe azt is elismerték: nem a meccsek minősége számít, hanem a mennyisége.","shortLead":"A Nemzetek Ligájának megteremtésével az UEFA sokkal több tétmeccset ad a nézőknek, és még több bevételt próbál behozni...","id":"20180124_Az_UEFA_nagyot_nyer_a_Nemzetek_Ligajan__es_a_magyar_foci","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c5d8b92-62da-44af-a8d4-156383679f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46a31db-bf5d-4240-be34-d32ba2ee99ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180124_Az_UEFA_nagyot_nyer_a_Nemzetek_Ligajan__es_a_magyar_foci","timestamp":"2018. január. 24. 12:55","title":"Ez csak pénz: az UEFA nagyot nyer a Nemzetek Ligáján – és a magyar foci?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hiúz nyomait keresték, farkasét találták. A Bükkből vagy Szlovákiából érkezhetett a Börzsönybe. ","shortLead":"Hiúz nyomait keresték, farkasét találták. A Bükkből vagy Szlovákiából érkezhetett a Börzsönybe. ","id":"20180125_Farkas_jar_a_Borzsonyben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2161594f-445f-4c05-939c-c4d3221ff576","keywords":null,"link":"/elet/20180125_Farkas_jar_a_Borzsonyben","timestamp":"2018. január. 25. 13:32","title":"Farkas jár a Börzsönyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d550bf50-3650-4d23-a010-0dc09342dfe0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hawaii kormányzója, David Ige csak 15 perccel azután írta ki Twitterre, hogy téves riasztásról van szó, hogy az erről szóló értesítést megkapta.","shortLead":"Hawaii kormányzója, David Ige csak 15 perccel azután írta ki Twitterre, hogy téves riasztásról van szó, hogy az erről...","id":"20180124_hawaii_raketatamadas_teves_riasztas_david_ige_twitter","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d550bf50-3650-4d23-a010-0dc09342dfe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63752bfe-849e-4d43-80c7-b2d96e693840","keywords":null,"link":"/tudomany/20180124_hawaii_raketatamadas_teves_riasztas_david_ige_twitter","timestamp":"2018. január. 24. 11:03","title":"Lehet ennél kínosabb? Kiderült, miért reagált lassan a rakétatámadós üzenetre Hawaii kormányzója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c2c334-76f9-4f74-9aa9-ede5c4fcd6c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rengeteg villanyautót a környezettudatosság jegyében kapták az amerikai rendőrök, de nem használják őket, vagy ha igen, akkor nem arra, amire kellene.","shortLead":"A rengeteg villanyautót a környezettudatosság jegyében kapták az amerikai rendőrök, de nem használják őket, vagy ha...","id":"20180125_kidobott_penz_a_100_darab_rendorsegi_elektromos_bmw_i3","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8c2c334-76f9-4f74-9aa9-ede5c4fcd6c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"340e971a-68cf-444f-b239-08a0853b5a9c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180125_kidobott_penz_a_100_darab_rendorsegi_elektromos_bmw_i3","timestamp":"2018. január. 25. 10:23","title":"Kidobott pénz a 100 darab rendőrségi elektromos BMW i3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e1dbf4c-cafe-48d3-b0d1-35d8fc948d0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A parlament alelnöke nem visszakozik, a volt kormányfőt zavarja az egybeesés, de elmegy. ","shortLead":"A parlament alelnöke nem visszakozik, a volt kormányfőt zavarja az egybeesés, de elmegy. ","id":"20180124_horthy_mise_lezsak_es_boross_sem_mondja_le_a_reszvetelt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e1dbf4c-cafe-48d3-b0d1-35d8fc948d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5de8d92b-dc72-4c7d-b7f0-e2eccc468a37","keywords":null,"link":"/itthon/20180124_horthy_mise_lezsak_es_boross_sem_mondja_le_a_reszvetelt","timestamp":"2018. január. 24. 20:27","title":"Horthy-mise a holokauszt-emléknapon: Lezsák és Boross sem mondja le a részvételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"694efe83-52f9-4cd9-b9af-4377fac252e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elégtelen választ adtak a politikusok a nukleáris veszélyre, ezért állítottak a képzeletbeli órán.","shortLead":"Elégtelen választ adtak a politikusok a nukleáris veszélyre, ezért állítottak a képzeletbeli órán.","id":"20180125_miota_trump_az_elnok_ketszer_is_elobbre_allitottak_a_vegitelet_orajat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=694efe83-52f9-4cd9-b9af-4377fac252e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af76b773-3af3-4842-9a0c-2b271f1dc138","keywords":null,"link":"/vilag/20180125_miota_trump_az_elnok_ketszer_is_elobbre_allitottak_a_vegitelet_orajat","timestamp":"2018. január. 25. 18:48","title":"Mióta Trump az elnök, másodszor is előbbre állították a végítélet óráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]