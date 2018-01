[{"available":true,"c_guid":"d1853162-e6f9-4c8b-ad78-5eb98a0ab360","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Subaru már nem tudta kikerülni az ütközést, így az Imprezán kívül még három autó törött össze.","shortLead":"A Subaru már nem tudta kikerülni az ütközést, így az Imprezán kívül még három autó törött össze.","id":"20180124_baleset_japan_autos_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1853162-e6f9-4c8b-ad78-5eb98a0ab360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87024303-e610-44d1-b95b-c79290020da8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180124_baleset_japan_autos_video","timestamp":"2018. január. 24. 04:01","title":"4 autó törött össze, és ehhez egyetlen hiba elég volt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Egyetlen online vagy print lapjukban sem jelenhet meg pártpolitikai hirdetés a kampány alatt, ezért nagyon kell vigyázni például a Youtube-videókkal – ilyen figyelmeztetés ment körbe a Mediaworks lapjainál. A hvg.hu birtokába került levélben fokozott odafigyelésre kérik a kollégákat, nehogy a felcsúti médiaguru portfóliójába mondjuk egy ártalmatlannak tűnő videóval „kontrollálhatatlanul” beszivárogjon politikai reklám.","shortLead":"Egyetlen online vagy print lapjukban sem jelenhet meg pártpolitikai hirdetés a kampány alatt, ezért nagyon kell...","id":"20180124_Megszereztuk_Betiltottak_a_Youtubeot_Meszaros_Lorinc_lapjainal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd0a693-e283-45d4-a430-335862c795d4","keywords":null,"link":"/itthon/20180124_Megszereztuk_Betiltottak_a_Youtubeot_Meszaros_Lorinc_lapjainal","timestamp":"2018. január. 24. 15:00","title":"Stresszelnek és tiltanak: Youtube-para Mészáros Lőrinc lapjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9c2412-04df-4d1e-821f-99110e92afb3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házi őrizet helyett mégis előzetes letartóztatásba kerül a barátnőjét leszúró 17 éves fiú - így döntött a Fővárosi Törvényszék. \r

","shortLead":"A házi őrizet helyett mégis előzetes letartóztatásba kerül a barátnőjét leszúró 17 éves fiú - így döntött a Fővárosi...","id":"20180124_Javitoba_kerul_a_keselo_fiu","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f9c2412-04df-4d1e-821f-99110e92afb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de3b52cd-84a4-4de0-8c47-0a2db116f517","keywords":null,"link":"/itthon/20180124_Javitoba_kerul_a_keselo_fiu","timestamp":"2018. január. 24. 09:05","title":"Másodfokon nyert a szigor: javítóba kerül a késelő fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c41f64a-2607-4d2a-828f-6f69e350f30a","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Az valószínűleg már senki számára nem meglepetés, hogy a Bitcoinból származó nyereség után bizony kell adózni. Azzal viszont talán nincs mindenki tisztában, hogy bizonyos esetekben ezt nem feltétlenül Magyarországon kell megtenni. Külföldön is le lehet róni az ilyenkor szokásos közterheket, amelyek a hazainál akár jóval alacsonyabbak is lehetnek. ","shortLead":"Az valószínűleg már senki számára nem meglepetés, hogy a Bitcoinból származó nyereség után bizony kell adózni. Azzal...","id":"crystalgroup_20180118_Csak_az_a_kriptado_ne_lenne","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c41f64a-2607-4d2a-828f-6f69e350f30a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76bf723d-8614-4992-b201-805d2cddfbe8","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20180118_Csak_az_a_kriptado_ne_lenne","timestamp":"2018. január. 23. 12:05","title":"Csak az a kript’adó ne lenne…","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"97a54c9e-eeba-45df-b135-5ff6ebac7a8c","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"21798f3b-4bab-4487-b5f7-327ca4be55c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Letartóztatták Kairóban Számi Anan volt vezérkari főnököt, aki Abdel-Fattáh esz-Szíszi hivatalban lévő egyiptomi államfő kihívója akar lenni a márciusi elnökválasztáson.","shortLead":"Letartóztatták Kairóban Számi Anan volt vezérkari főnököt, aki Abdel-Fattáh esz-Szíszi hivatalban lévő egyiptomi...","id":"20180123_indulni_akart_az_elnokvalasztason_rogton_le_is_tartoztattak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21798f3b-4bab-4487-b5f7-327ca4be55c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561a3735-4693-4f60-8643-3766e5505d18","keywords":null,"link":"/vilag/20180123_indulni_akart_az_elnokvalasztason_rogton_le_is_tartoztattak","timestamp":"2018. január. 23. 21:17","title":"Indulni akart az elnökválasztáson, rögtön le is tartóztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"021955b1-95d9-4f0d-a2c3-87e8e5deae1a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A GVH kartellgyanú miatt vizsgálódik már lassan harmadik éve, a gyanúsítottak jó kormányzati kapcsolatokkal rendelkeztek. ","shortLead":"A GVH kartellgyanú miatt vizsgálódik már lassan harmadik éve, a gyanúsítottak jó kormányzati kapcsolatokkal...","id":"20180124_Milliardokat_lophattak_el_az_egeszsegugy_fejlesztesere_adott_unios_penzekbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=021955b1-95d9-4f0d-a2c3-87e8e5deae1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569ad8f5-d914-4320-a8ed-cbb62a818ac2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180124_Milliardokat_lophattak_el_az_egeszsegugy_fejlesztesere_adott_unios_penzekbol","timestamp":"2018. január. 24. 18:18","title":"Milliárdokat lophattak el az egészségügy fejlesztésére adott uniós pénzekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet szerint az \"illegális migrációt támogató szervezeteket\" egyebek mellett adatszolgáltatásra kötelező jogszabály nem róluk és nem is Soros Györgyről szól.","shortLead":"A szervezet szerint az \"illegális migrációt támogató szervezeteket\" egyebek mellett adatszolgáltatásra kötelező...","id":"20180123_stop_soros_nyilt_tarsadalom_alapitvany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ede0dc1-38a0-48c0-a577-b0dfe9a8c646","keywords":null,"link":"/itthon/20180123_stop_soros_nyilt_tarsadalom_alapitvany","timestamp":"2018. január. 23. 18:18","title":"Megszólalt Soros alapítványa Stop Soros-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a1cb628-154a-417e-a3f5-d95371f76541","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nyolcvanezer ember örülhet: a novemberben esedékes emelését visszamenőleg már január elsejétől megkapja, és a különbözet februárban landol is a számlán. ","shortLead":"Nyolcvanezer ember örülhet: a novemberben esedékes emelését visszamenőleg már január elsejétől megkapja, és...","id":"20180124_Balog_hirtelen_dontott_a_novemberi_fizetesemelest_a_valasztasok_elott_mar_kifizetik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a1cb628-154a-417e-a3f5-d95371f76541&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76821e07-5747-43d6-a0a9-fc40c8813a10","keywords":null,"link":"/itthon/20180124_Balog_hirtelen_dontott_a_novemberi_fizetesemelest_a_valasztasok_elott_mar_kifizetik","timestamp":"2018. január. 24. 11:32","title":"Balog hirtelen döntött: a novemberi fizetésemelést a választások előtt már kifizetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]