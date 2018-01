[{"available":true,"c_guid":"d722f406-3aba-4976-898c-a79b7714e852","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Gaudi-Nagy Tamás jogellenesen készített felvételeket a rendőrök ügyvédeiről a 2006 utáni pereknél.","shortLead":"Gaudi-Nagy Tamás jogellenesen készített felvételeket a rendőrök ügyvédeiről a 2006 utáni pereknél.","id":"20180124_Ab_Hiaba_lehet_a_rendoroket_fotozni_az_ugyvedjuket_nem","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d722f406-3aba-4976-898c-a79b7714e852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf826c5f-1aa9-4660-b4f8-253a7cd502c7","keywords":null,"link":"/itthon/20180124_Ab_Hiaba_lehet_a_rendoroket_fotozni_az_ugyvedjuket_nem","timestamp":"2018. január. 24. 21:27","title":"Ab: Hiába lehet a rendőröket fotózni, az ügyvédjüket nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e988d40-2378-4425-a5ae-fadf2eb24650","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymásnak ellentmondó hírek jelennek meg a Huawei új csúcstelefonjának elnevezésével kapcsolatban. Előbb P11-ről, azután P20-ról, most ismét P11-ről beszélnek.\r

","shortLead":"Egymásnak ellentmondó hírek jelennek meg a Huawei új csúcstelefonjának elnevezésével kapcsolatban. Előbb P11-ről...","id":"20180125_p11_lehet_a_kovetkezo_huawei_csucstelefon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e988d40-2378-4425-a5ae-fadf2eb24650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"664acc1c-674f-415d-a647-515d4b49ab7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180125_p11_lehet_a_kovetkezo_huawei_csucstelefon","timestamp":"2018. január. 25. 13:00","title":"Most akkor a Huawei P20 vagy a P11 jön?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd","c_author":"H. N.","category":"kkv","description":"Egy igen érdekes tenderen van túl Orbán Viktor kedvenc falujának vezetője.","shortLead":"Egy igen érdekes tenderen van túl Orbán Viktor kedvenc falujának vezetője.","id":"20180124_Meszaros_Lorinc_polgarmester_megbizta_Meszaros_Lorinc_vallalkozot_egy_kozbeszerzessel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d8df0e-2a97-4801-8e9c-c3e11acae504","keywords":null,"link":"/kkv/20180124_Meszaros_Lorinc_polgarmester_megbizta_Meszaros_Lorinc_vallalkozot_egy_kozbeszerzessel","timestamp":"2018. január. 24. 10:26","title":"Mészáros Lőrinc polgármester megbízta Mészáros Lőrinc vállalkozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a1cb628-154a-417e-a3f5-d95371f76541","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nyolcvanezer ember örülhet: a novemberben esedékes emelését visszamenőleg már január elsejétől megkapja, és a különbözet februárban landol is a számlán. ","shortLead":"Nyolcvanezer ember örülhet: a novemberben esedékes emelését visszamenőleg már január elsejétől megkapja, és...","id":"20180124_Balog_hirtelen_dontott_a_novemberi_fizetesemelest_a_valasztasok_elott_mar_kifizetik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a1cb628-154a-417e-a3f5-d95371f76541&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76821e07-5747-43d6-a0a9-fc40c8813a10","keywords":null,"link":"/itthon/20180124_Balog_hirtelen_dontott_a_novemberi_fizetesemelest_a_valasztasok_elott_mar_kifizetik","timestamp":"2018. január. 24. 11:32","title":"Balog hirtelen döntött: a novemberi fizetésemelést a választások előtt már kifizetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e57539e-b808-4b2f-9201-f04415651afa","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A múlt század diktatúráiban megtorlásra használt idegenrendészeti távoltartás és az állampolgárságtól megfosztás intézménye ma az Orbán-kormány végső fenyegetése a másként gondolkodó civilekkel szemben. A Stop Soros törvénycsomagot elemzi az e heti HVG.","shortLead":"A múlt század diktatúráiban megtorlásra használt idegenrendészeti távoltartás és az állampolgárságtól megfosztás...","id":"20180124_Az_Orban_altal_eletre_keltett_szellemek_idosebbek_Soros_Gyorgynel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e57539e-b808-4b2f-9201-f04415651afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187de0d0-1868-4226-b292-28cd5607f3ce","keywords":null,"link":"/itthon/20180124_Az_Orban_altal_eletre_keltett_szellemek_idosebbek_Soros_Gyorgynel","timestamp":"2018. január. 24. 14:40","title":"Az Orbán által életre keltett szellemek idősebbek Soros Györgynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9d1bb9-2af9-433c-a532-1bbb743c38b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Három feketeruhás betörő rámolta ki az üzletet keddre virradóra, két marokra fogták a kerékpárokat, és vittek belőlük, amennyit csak tudtak. Óriási kárt okoztak a tulajdonosnak.\r

","shortLead":"Három feketeruhás betörő rámolta ki az üzletet keddre virradóra, két marokra fogták a kerékpárokat, és vittek belőlük...","id":"20180124_dobbenetes_biciklibolti_betorest_vett_fel_egy_holland_bolt_kameraja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d9d1bb9-2af9-433c-a532-1bbb743c38b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a408f0f8-007f-4f0d-a87a-95182199f19d","keywords":null,"link":"/kkv/20180124_dobbenetes_biciklibolti_betorest_vett_fel_egy_holland_bolt_kameraja","timestamp":"2018. január. 24. 10:37","title":"Döbbenetes betörést vett fel egy holland biciklibolt kamerája – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f47f90-49b5-435f-bcc0-509f9235a2cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánybulvár napok óta azon pörög, kik voltak ott a Magyar Nemzet Szalonban, és idő közben Schiffer András is sorra került a megvádoltak között.","shortLead":"A kormánybulvár napok óta azon pörög, kik voltak ott a Magyar Nemzet Szalonban, és idő közben Schiffer András is sorra...","id":"20180124_Schiffer_Andras_beszol_a_kormanysajtoban_Hazudni_csak_pontosan_es_szepen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1f47f90-49b5-435f-bcc0-509f9235a2cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3346dfa3-f0bc-45b0-bba3-e245175ce646","keywords":null,"link":"/itthon/20180124_Schiffer_Andras_beszol_a_kormanysajtoban_Hazudni_csak_pontosan_es_szepen","timestamp":"2018. január. 24. 14:58","title":"Schiffer András beszól a kormánysajtóban: Hazudni csak pontosan és szépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f6ee5a-d041-47fe-ab68-d49313702a49","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Leganés kiütötte a madridiakat a Király Kupából, nem jött össze az elődöntő.","shortLead":"A Leganés kiütötte a madridiakat a Király Kupából, nem jött össze az elődöntő.","id":"20180125_keseru_meglepetest_okoztak_a_real_madridnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41f6ee5a-d041-47fe-ab68-d49313702a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e418fb4-6697-4170-9075-fdc84f1b6b5f","keywords":null,"link":"/sport/20180125_keseru_meglepetest_okoztak_a_real_madridnak","timestamp":"2018. január. 25. 06:18","title":"Keserű meglepetést okoztak a Real Madridnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]