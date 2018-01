[{"available":true,"c_guid":"b2e167a8-8539-40e3-9c5d-78898771c8c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A menedékkérő szexuális irányultságának meghatározása céljából nem vethető alá pszichológiai tesztnek. Egy ilyen teszt elvégzése ugyanis aránytalan beavatkozást jelent a kérelmező magánéletébe – állapította meg az Európai Unió Bírósága egy magyar ügyben. ","shortLead":"A menedékkérő szexuális irányultságának meghatározása céljából nem vethető alá pszichológiai tesztnek. Egy ilyen teszt...","id":"20180125_Nem_kenyszerithetok_pszichologiai_tesztre_a_mendekkerok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2e167a8-8539-40e3-9c5d-78898771c8c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71454bb5-2996-4886-8ca4-716a30f1b28f","keywords":null,"link":"/itthon/20180125_Nem_kenyszerithetok_pszichologiai_tesztre_a_mendekkerok","timestamp":"2018. január. 25. 10:34","title":"Pofon Magyarországnak: Nem kényszeríthetők pszichológiai tesztre a meleg mendékkérők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e95879fa-8135-4b03-9fab-d33e7170f4f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész ott ült (vagy állt) volna a Vanity Fair sztárcsokrában – de már sosem derül ki, hol láttuk volna a képen.","shortLead":"A színész ott ült (vagy állt) volna a Vanity Fair sztárcsokrában – de már sosem derül ki, hol láttuk volna a képen.","id":"20180126_James_Franco_Vanity_Fair_cimlap_szexualis_zaklatas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e95879fa-8135-4b03-9fab-d33e7170f4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e1e31b-6c87-4e53-8bfb-225d7d0b91b3","keywords":null,"link":"/elet/20180126_James_Franco_Vanity_Fair_cimlap_szexualis_zaklatas","timestamp":"2018. január. 26. 12:35","title":"Egy magazincímlapról is lekerült a szexuális zaklatási vádak nyomán James Franco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9f7cb1-f9fa-49d2-8f88-c057b54f8c2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár napig kellemes arcát mutatja a tél. Nem várható kiadós csapadék és sokfelé a nap is előbújhat.","shortLead":"Pár napig kellemes arcát mutatja a tél. Nem várható kiadós csapadék és sokfelé a nap is előbújhat.","id":"20180126_enyhe_marad_az_ido_sokfele_kisut_a_nap","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa9f7cb1-f9fa-49d2-8f88-c057b54f8c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c154e43-802c-474d-a2fa-bab635ba476a","keywords":null,"link":"/itthon/20180126_enyhe_marad_az_ido_sokfele_kisut_a_nap","timestamp":"2018. január. 26. 05:05","title":"Enyhe marad az idő, sokfelé kisüthet a nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a4bea7-aed7-43ad-8f1c-54a2b0e4f275","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A most ismertetett kutatás volt az első, amely az alacsony szénhidrátbevitel és a velőcső-rendellenességek összefüggését vizsgálta.","shortLead":"A most ismertetett kutatás volt az első, amely az alacsony szénhidrátbevitel és a velőcső-rendellenességek...","id":"20180125_uj_tanulmany_baj_lehet_a_babaval_ha_a_kismama_tul_keves_szenhidratot_eszik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5a4bea7-aed7-43ad-8f1c-54a2b0e4f275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c7a7a1-c694-4d59-a668-c31eb2f806e3","keywords":null,"link":"/elet/20180125_uj_tanulmany_baj_lehet_a_babaval_ha_a_kismama_tul_keves_szenhidratot_eszik","timestamp":"2018. január. 25. 15:50","title":"Új tanulmány: baj lehet a babával, ha a kismama túl kevés szénhidrátot eszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91aecda1-0cac-4da8-bbd8-95081ccc6d5d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elveszthetünk egy egész generációt – kesereg blogjában Christine Lagarde. Az IMF főnökasszonya nem véletlenül bánatos, hiszen ma 35 év alatti fiatalnak lenni egyáltalán nem leányálom az Európai Unióban.","shortLead":"Elveszthetünk egy egész generációt – kesereg blogjában Christine Lagarde. Az IMF főnökasszonya nem véletlenül bánatos...","id":"20180126_Tudja_miert_szomorkodik_es_kiket_felt_az_IMF_vezere","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91aecda1-0cac-4da8-bbd8-95081ccc6d5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69b9a43e-6a0e-4aa4-a90f-1a3b1d4f066d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180126_Tudja_miert_szomorkodik_es_kiket_felt_az_IMF_vezere","timestamp":"2018. január. 26. 12:18","title":"Tudja, miért szomorkodik és kiket félt az IMF vezére?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbfa0538-296c-4c75-9dfc-3fdb47d65970","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az utolsó januári hétvégén szárazabb idő várható, viszont többfelé lesz felhős az ég. Azért napsütés is várható. Napközben néhol 10 fok is lehet, északkeleten viszont alig fagypont felett alakulnak a maximumok – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Az utolsó januári hétvégén szárazabb idő várható, viszont többfelé lesz felhős az ég. Azért napsütés is várható...","id":"20180125_idojaras_hetvege","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbfa0538-296c-4c75-9dfc-3fdb47d65970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6cc0bd-48a9-4b31-8a85-1f721d2a4e37","keywords":null,"link":"/itthon/20180125_idojaras_hetvege","timestamp":"2018. január. 25. 13:47","title":"Tetszik a mostani időjárás? Ilyen marad egy ideig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2fe4d83-c70e-41c2-86ae-14b1d67310c4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Megint baj a fuguként emlegetett halféle fogyasztásából, ezúttal Kambodzsában.","shortLead":"Megint baj a fuguként emlegetett halféle fogyasztásából, ezúttal Kambodzsában.","id":"20180125_megettek_a_hatkilos_gombhalat_egyikuk_meghalt_a_tobbiek_korhazba_kerultek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2fe4d83-c70e-41c2-86ae-14b1d67310c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e97da8-ae5a-49fb-b257-2ff58a9da491","keywords":null,"link":"/elet/20180125_megettek_a_hatkilos_gombhalat_egyikuk_meghalt_a_tobbiek_korhazba_kerultek","timestamp":"2018. január. 25. 20:58","title":"Megették a hatkilós gömbhalat, egyikük meghalt, a többiek kórházba kerültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ec1f64-d380-49d4-be9c-69230ddf552c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vona szerint ő csak Istenről beszélt, akit az arab keresztények történetesen így hívnak. ","shortLead":"Vona szerint ő csak Istenről beszélt, akit az arab keresztények történetesen így hívnak. ","id":"20180125_Allahozassal_vadolja_a_jobboldali_media_Vona_Gabort","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83ec1f64-d380-49d4-be9c-69230ddf552c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c679277d-9acb-4948-b665-0f9e93751a0f","keywords":null,"link":"/itthon/20180125_Allahozassal_vadolja_a_jobboldali_media_Vona_Gabort","timestamp":"2018. január. 25. 11:38","title":"Allahozással vádolja a jobboldali média Vona Gábort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]