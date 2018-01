[{"available":true,"c_guid":"18b4a664-5f92-4481-b031-0f6c09321b5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiküldte a Samsung a beszédes meghívókat az S-széria új modelljét bemutató sajtótájékoztatóra.","shortLead":"Kiküldte a Samsung a beszédes meghívókat az S-széria új modelljét bemutató sajtótájékoztatóra.","id":"20180125_samsung_galaxy_s9_bemutato_datuma_mwc_februar_25","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18b4a664-5f92-4481-b031-0f6c09321b5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3516f1f8-2dd8-4d53-819b-6e68b371707c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180125_samsung_galaxy_s9_bemutato_datuma_mwc_februar_25","timestamp":"2018. január. 25. 08:03","title":"Kimentek a meghívók a Galaxy S9 bemutatójára, így nézhet ki a telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da17f99-58fa-4067-9268-e39239e0c31f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Direkt36 több hónapos pereskedés után szerezte meg a dokumentumokat, amelyek ezt bizonyítják.","shortLead":"A Direkt36 több hónapos pereskedés után szerezte meg a dokumentumokat, amelyek ezt bizonyítják.","id":"20180125_tenyleg_allami_epitkezesen_dolgozik_orban_apjanak_cege","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2da17f99-58fa-4067-9268-e39239e0c31f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3721a6-b8b8-449c-aeb7-39f5e04fa1d7","keywords":null,"link":"/kkv/20180125_tenyleg_allami_epitkezesen_dolgozik_orban_apjanak_cege","timestamp":"2018. január. 25. 07:24","title":"Tényleg állami építkezésen dolgozik Orbán apjának cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4593cb6b-c03e-4cb7-88d1-c3cb699d4ebb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Méhnyakrákellenes előadásnak álcázta iskolai kampányrendezvényét a miskolci fideszes képviselő – írja a 444.hu.","shortLead":"Méhnyakrákellenes előadásnak álcázta iskolai kampányrendezvényét a miskolci fideszes képviselő – írja a 444.hu.","id":"20180125_Iskolaban_kampanyolt_a_fideszes_politikus","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4593cb6b-c03e-4cb7-88d1-c3cb699d4ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9327ba2e-5a3c-4448-86a2-0b9a9cbad7e1","keywords":null,"link":"/itthon/20180125_Iskolaban_kampanyolt_a_fideszes_politikus","timestamp":"2018. január. 25. 15:27","title":"Iskolában kampányolt a fideszes politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1597f130-2868-41c7-b8d8-68ddde0a23e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kortárs írókat kért fel az Örkény Színház, hogy írjanak egy rövid szöveget az Élő Írók Társasága projekt számára. Az írásokat e héttől láthatjuk – minden nap egyet – színészek tolmácsolásában itt a hvg.hu-n is. A mai részben hazai hiperreált kapunk Parti Nagy Lajostól, Patkós Márton tolmácsolásában.","shortLead":"Kortárs írókat kért fel az Örkény Színház, hogy írjanak egy rövid szöveget az Élő Írók Társasága projekt számára...","id":"20180126_Parti_Nagy_Lajos_Patkos_Marton_Elo_irok_tarsasaga_5_resz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1597f130-2868-41c7-b8d8-68ddde0a23e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a548b5-9180-41a1-a323-478c08fdadb8","keywords":null,"link":"/kultura/20180126_Parti_Nagy_Lajos_Patkos_Marton_Elo_irok_tarsasaga_5_resz","timestamp":"2018. január. 26. 09:10","title":"Parti Nagy: \"Magánügy, nyuszika, bazmeg a fűnyíródat\" – Élő írók társasága 5. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039939cc-82d9-4df0-927c-d7ff86a8c791","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Casey Affleck döntését tiszteletben tartják a szervezők.","shortLead":"Casey Affleck döntését tiszteletben tartják a szervezők.","id":"20180126_Casey_Affleck_Oscar_2018_no_show_szexualis_zaklatas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=039939cc-82d9-4df0-927c-d7ff86a8c791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731e6fdb-757f-4a48-97f8-328fc9907941","keywords":null,"link":"/kultura/20180126_Casey_Affleck_Oscar_2018_no_show_szexualis_zaklatas","timestamp":"2018. január. 26. 10:40","title":"Szexuális zaklatással vádolják, kihagyja az Oscar-díjkiosztót a tavalyi legjobb férfiszínész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da07f1ac-0679-41b4-9661-1260df07d9bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mennyiért szállt ki az állam a Ghaith Pharaonnal közös cégből? – ezt a nem túl bonyolult kérdést tette fel Demeter Márta LPM-s képviselő Szijjártó Péter külgazdasági miniszternek. Választ azonban nem kapott. ","shortLead":"Mennyiért szállt ki az állam a Ghaith Pharaonnal közös cégből? – ezt a nem túl bonyolult kérdést tette fel Demeter...","id":"20180125_Folytatodik_a_kodosites_Pharaon_korul","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da07f1ac-0679-41b4-9661-1260df07d9bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b8e435-00b3-4d14-88fe-3336d7b9fb74","keywords":null,"link":"/itthon/20180125_Folytatodik_a_kodosites_Pharaon_korul","timestamp":"2018. január. 25. 11:22","title":"Szijjártó kiadta beosztottjának, hogy ne mondjon semmit Pharaonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d2a2c2-7bfa-41d3-bac3-50cf8662457e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rekord összegű kártérítést kapott a családja annak a nőnek, aki 2010-ben egy vesekőműtét után esett kómába Nyíregyházán. Azóta is magatehetetlen, a szülei gondozzák.","shortLead":"Rekord összegű kártérítést kapott a családja annak a nőnek, aki 2010-ben egy vesekőműtét után esett kómába...","id":"20180125_eberkoma_rutinmutet_utan_a_korhaz_is_pereli_a_bajt_okozo_muszer_gyartojat","timestamp":"2018. január. 25. 20:36","title":"Éberkóma rutinműtét után: a kórház is pereli a bajt okozó műszer gyártóját"},{"available":true,"c_guid":"ddbe76f3-0c3c-4f1d-bc72-f101306b8ddb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Oroszországban először ismerték el – véletlenül – hivatalosan két meleg férfi házasságkötését – közölte híroldalán pénteken a Dozsgy független televízió.","shortLead":"Oroszországban először ismerték el – véletlenül – hivatalosan két meleg férfi házasságkötését – közölte híroldalán...","id":"20180126_Veletlenul_elismertek_egy_meleghazassagot_Oroszorszagban","timestamp":"2018. január. 26. 19:35","title":"Véletlenül elismertek egy melegházasságot Oroszországban"}