[{"available":true,"c_guid":"89324855-8066-42e7-b090-dbe637f032f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az éppen nyugdíjba készülő Pintér Sándor belügyminiszter régi családi cége, az Immobil 2000 Kft. újabb ingatlanos vállalkozásokba vásárolt be Budapesten.","shortLead":"Az éppen nyugdíjba készülő Pintér Sándor belügyminiszter régi családi cége, az Immobil 2000 Kft. újabb ingatlanos...","id":"20180125_Pinter_belugyminiszter_harom_lanya_bevasarolt_a_fovarosi_ingatlanpiacon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89324855-8066-42e7-b090-dbe637f032f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6728934-d901-4f11-b73a-7c3a732e6fc1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180125_Pinter_belugyminiszter_harom_lanya_bevasarolt_a_fovarosi_ingatlanpiacon","timestamp":"2018. január. 25. 11:07","title":"Pintér belügyminiszter három lánya bevásárolt a fővárosi ingatlanpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea529dd4-7694-4bee-bf8c-42cdfa15bf5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gyönyörű ez a ritka Ferrari és erőből sem szenved hiányt, de nem tudni, hogy miért a forgalomban szoktak vele gumit égetni.","shortLead":"Gyönyörű ez a ritka Ferrari és erőből sem szenved hiányt, de nem tudni, hogy miért a forgalomban szoktak vele gumit...","id":"20180125_a_nap_videoja_nemcsak_a_budapesti_forgalomban_szokas_ferrarival_driftelni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea529dd4-7694-4bee-bf8c-42cdfa15bf5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f44231-cd70-4ee7-a207-894b1016dc3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180125_a_nap_videoja_nemcsak_a_budapesti_forgalomban_szokas_ferrarival_driftelni","timestamp":"2018. január. 25. 06:41","title":"A nap videója: Nemcsak a budapesti forgalomban szokás Ferrarival driftelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87538873-182d-4ca0-b868-a6c9907ab20c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EU vizsgálatának eredményei még nem ismertek, de eddig is gyanítható volt már, hogy szabálytalanságok történtek a Budapest Szíve programban. Az ügyben itthon nyomozást indítottak korábban, de tavaly májusban megszüntették. ","shortLead":"Az EU vizsgálatának eredményei még nem ismertek, de eddig is gyanítható volt már, hogy szabálytalanságok történtek...","id":"20180125_csalast_gyanit_az_eu_a_budapest_szive_program_korul","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87538873-182d-4ca0-b868-a6c9907ab20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b613f2bf-f470-46aa-b895-deca0351c725","keywords":null,"link":"/itthon/20180125_csalast_gyanit_az_eu_a_budapest_szive_program_korul","timestamp":"2018. január. 25. 16:25","title":"Hír TV: Csalást gyanít az EU a Budapest szíve program körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f03153-8f91-42b0-9991-4584a9e09f6a","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Szinte semmi eredménye nem lesz a január elején meghirdetett észak-balatoni vasútvonal-felújításnak, mert a beruházás után is 80 km/órával cammognak majd a vonatok, az állomások többségéhez pedig nem nyúlnak hozzá. Kicsit több pénzből komoly eredményeket lehetne elérni.","shortLead":"Szinte semmi eredménye nem lesz a január elején meghirdetett észak-balatoni vasútvonal-felújításnak, mert a beruházás...","id":"20180126_Balaton_eszaki_part_tender_villamositas_MAV","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38f03153-8f91-42b0-9991-4584a9e09f6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"318844f1-1cf4-4306-9f4e-f08890948917","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180126_Balaton_eszaki_part_tender_villamositas_MAV","timestamp":"2018. január. 26. 17:20","title":"Milliárdokat költünk az észak-balatoni vasútra, épp csak jobb nem lesz tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbfa0538-296c-4c75-9dfc-3fdb47d65970","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az utolsó januári hétvégén szárazabb idő várható, viszont többfelé lesz felhős az ég. Azért napsütés is várható. Napközben néhol 10 fok is lehet, északkeleten viszont alig fagypont felett alakulnak a maximumok – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Az utolsó januári hétvégén szárazabb idő várható, viszont többfelé lesz felhős az ég. Azért napsütés is várható...","id":"20180125_idojaras_hetvege","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbfa0538-296c-4c75-9dfc-3fdb47d65970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6cc0bd-48a9-4b31-8a85-1f721d2a4e37","keywords":null,"link":"/itthon/20180125_idojaras_hetvege","timestamp":"2018. január. 25. 13:47","title":"Tetszik a mostani időjárás? Ilyen marad egy ideig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddbe76f3-0c3c-4f1d-bc72-f101306b8ddb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Oroszországban először ismerték el – véletlenül – hivatalosan két meleg férfi házasságkötését – közölte híroldalán pénteken a Dozsgy független televízió.","shortLead":"Oroszországban először ismerték el – véletlenül – hivatalosan két meleg férfi házasságkötését – közölte híroldalán...","id":"20180126_Veletlenul_elismertek_egy_meleghazassagot_Oroszorszagban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddbe76f3-0c3c-4f1d-bc72-f101306b8ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb5de215-a4b6-4bac-8354-f298ec9226c0","keywords":null,"link":"/elet/20180126_Veletlenul_elismertek_egy_meleghazassagot_Oroszorszagban","timestamp":"2018. január. 26. 19:35","title":"Véletlenül elismertek egy melegházasságot Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8893e7-7cdb-403e-8323-2e4ef9a94b08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy anyuka hosszú hónapok óta küzd azért, hogy halmozottan fogyatékos kisfiát valaki fejlessze.","shortLead":"Egy anyuka hosszú hónapok óta küzd azért, hogy halmozottan fogyatékos kisfiát valaki fejlessze.","id":"20180126_Hiaba_tankoteles_nincs_aki_fejlesztene_a_fogyatekos_maglodi_kisfiut","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de8893e7-7cdb-403e-8323-2e4ef9a94b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe80dcc-679c-46f9-8db4-e4c7b42c571a","keywords":null,"link":"/itthon/20180126_Hiaba_tankoteles_nincs_aki_fejlesztene_a_fogyatekos_maglodi_kisfiut","timestamp":"2018. január. 26. 20:00","title":"Hiába tanköteles, nincs, aki fejlesztené a fogyatékos maglódi kisfiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0378e06-67b9-4631-ac51-3cc6d2f2fae4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon Go egy olyan boltot takar, ahol nincsenek pénztárak, a fizetéshez elég csak kisétálni a boltból.","shortLead":"Az Amazon Go egy olyan boltot takar, ahol nincsenek pénztárak, a fizetéshez elég csak kisétálni a boltból.","id":"20180125_amazon_go_bevaslarlas_nyitas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0378e06-67b9-4631-ac51-3cc6d2f2fae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a85e78d-69ff-46c0-b270-0ef5ce8c6229","keywords":null,"link":"/tudomany/20180125_amazon_go_bevaslarlas_nyitas","timestamp":"2018. január. 25. 09:03","title":"Íme az első tapasztalatok: így működik az ABC, ahol se eladó nincs, se pénztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]