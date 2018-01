[{"available":true,"c_guid":"7b88c861-71b3-42eb-b73d-d50b1f278333","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A KerekFestre február 15-én és 16-án kerül sor.","shortLead":"A KerekFestre február 15-én és 16-án kerül sor.","id":"20180124_Ket_napos_roma_fesztival_lesz_az_A38_Hajon_Bohemian_Betyars_Parno_Graszt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b88c861-71b3-42eb-b73d-d50b1f278333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e4db558-7d8c-48c9-9fa3-72de120342f5","keywords":null,"link":"/kultura/20180124_Ket_napos_roma_fesztival_lesz_az_A38_Hajon_Bohemian_Betyars_Parno_Graszt","timestamp":"2018. január. 24. 12:26","title":"Két napos romafesztivál lesz az A38 Hajón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669d1475-4774-40ed-a637-64ed36c3c5e6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A Sztálin halála című film forgalmazási engedélyét vonták vissza két nappal az országos premier előtt.","shortLead":"A Sztálin halála című film forgalmazási engedélyét vonták vissza két nappal az országos premier előtt.","id":"20180124_Elobb_politikusok_zart_korben_megneztek_majd_letiltottak_egy_filmet_Oroszorszagban_Sztalin_halala","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=669d1475-4774-40ed-a637-64ed36c3c5e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2992e37f-82ed-4249-bcfb-a714cf8e2159","keywords":null,"link":"/kultura/20180124_Elobb_politikusok_zart_korben_megneztek_majd_letiltottak_egy_filmet_Oroszorszagban_Sztalin_halala","timestamp":"2018. január. 24. 14:43","title":"Előbb politikusok zárt körben megnéztek, majd letiltottak egy filmet Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f2d2944-5948-4e93-9518-dd48954ea9bc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar labdarúgó-válogatott a görög, a finn és az észt csapattal mérkőzik sorozatban.","shortLead":"A magyar labdarúgó-válogatott a görög, a finn és az észt csapattal mérkőzik sorozatban.","id":"20180124_zart_kapus_nyitomeccs_a_nemzetek_ligajaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f2d2944-5948-4e93-9518-dd48954ea9bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b38c1e9b-4a0a-4713-97da-ac3625e3710e","keywords":null,"link":"/sport/20180124_zart_kapus_nyitomeccs_a_nemzetek_ligajaban","timestamp":"2018. január. 24. 21:28","title":"A rasszista szurkolók elintézték a zárt kapus nyitómeccset a Nemzetek Ligájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Akár év közben is dönthet úgy egy cég vezetése, hogy másképpen adózna, mint addig. 