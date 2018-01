[{"available":true,"c_guid":"20b7c979-370f-4ab3-8e03-341d0de110bb","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Költözik a pesthidegkúti Gyermekek Háza, de ennél fontosabb, hogy az iskola új épületében gimnázium is indul. Az első olyan alternatív gimnázium az országban, amelynek fenntartója az állam. Nincs tandíj, van mentor és személyre szabott oktatás.","shortLead":"Költözik a pesthidegkúti Gyermekek Háza, de ennél fontosabb, hogy az iskola új épületében gimnázium is indul. Az első...","id":"20180126_Alternativ_gimnazium_allami_fenntartasban_2019tol_ilyen_is_lesz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20b7c979-370f-4ab3-8e03-341d0de110bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"747b6bd3-feaa-43fb-b041-b864b2e40a40","keywords":null,"link":"/elet/20180126_Alternativ_gimnazium_allami_fenntartasban_2019tol_ilyen_is_lesz","timestamp":"2018. január. 26. 11:58","title":"Alternatív gimnázium állami fenntartásban: 2019-től ilyen is lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972e277f-67c6-4dce-ade5-d464b92fa00c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mármint az egyiket a másik kiállításán.","shortLead":"Mármint az egyiket a másik kiállításán.","id":"20180126_Igy_meg_nem_lattuk_Michelangelot_Michelangelo_kiallitason","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=972e277f-67c6-4dce-ade5-d464b92fa00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f64125b-9316-4e1d-aa10-0695d105e127","keywords":null,"link":"/kultura/20180126_Igy_meg_nem_lattuk_Michelangelot_Michelangelo_kiallitason","timestamp":"2018. január. 26. 16:18","title":"Így még nem láttuk Michelangelót Michelangelo-kiállításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085bdaa6-8c8b-4c62-aeb0-f5cc4c636bef","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Betekintést nyerhet a közönség a budapesti Katona József Színház kulisszái mögé: márciusban két napon át a Hosszúlépés városi sétái segítségével pillanthatnak be az érdeklődök a színház történetébe és a legendás Petőfi Sándor utcai épület rejtett zugaiba.","shortLead":"Betekintést nyerhet a közönség a budapesti Katona József Színház kulisszái mögé: márciusban két napon át a Hosszúlépés...","id":"20180127_Katona_Jozsef_Szinhaz_Hosszulepes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=085bdaa6-8c8b-4c62-aeb0-f5cc4c636bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802e26c5-eb7d-41d6-af83-eb458666cf4e","keywords":null,"link":"/kultura/20180127_Katona_Jozsef_Szinhaz_Hosszulepes","timestamp":"2018. január. 27. 09:05","title":"Bekukkanthat a közönség az egyik legnépszerűbb hazai színház kulisszái mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed16624-ac86-4993-ab43-fe19dd36b8e6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ügyben a Magyar Idők szerint csütörtökön egyeztettek kormányzati szereplők részvételével, és az ügy állítólag nem esélytelen. ","shortLead":"Az ügyben a Magyar Idők szerint csütörtökön egyeztettek kormányzati szereplők részvételével, és az ügy állítólag nem...","id":"20180126_belengettek_az_afacsokkentest_a_gyogyaszati_segedeszkozoknel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ed16624-ac86-4993-ab43-fe19dd36b8e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1619ac9-45ed-4003-ba42-ca63fb1353f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180126_belengettek_az_afacsokkentest_a_gyogyaszati_segedeszkozoknel","timestamp":"2018. január. 26. 06:01","title":"Belengették az áfacsökkentést a gyógyászati segédeszközöknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a792e699-94f5-4dd0-8cf5-7abec00e9852","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A TASZ szerint aránytalan és túlzó a rendőrség eljárása Rékasi Zsigmonddal szemben: a tüntetést szervező aktivistának két számítógépét lefoglalták, miközben grafitizés miatt nyomoznak. Az eljárás ellen panaszt tesznek. ","shortLead":"A TASZ szerint aránytalan és túlzó a rendőrség eljárása Rékasi Zsigmonddal szemben: a tüntetést szervező aktivistának...","id":"20180126_Rekasi_szerint_meg_akarjak_felemliteni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a792e699-94f5-4dd0-8cf5-7abec00e9852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b239285a-07e2-4460-a128-8e6863c0df4b","keywords":null,"link":"/itthon/20180126_Rekasi_szerint_meg_akarjak_felemliteni","timestamp":"2018. január. 26. 14:56","title":"A diáktüntető Rékasi Zsigmond szerint meg akarják félemlíteni őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2b5550-f24a-4e9e-a56f-5aa9fd1f17a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump egy szélsőségesen muszlimellenes brit szervezet több videóját is megosztotta korábban. A brit ITV-nek adott interjúban azt állította: nem tudta, hogy a szervezet rasszisták és fasiszták gyülekezete.","shortLead":"Donald Trump egy szélsőségesen muszlimellenes brit szervezet több videóját is megosztotta korábban. A brit ITV-nek...","id":"20180126_trump_elismerte_hogy_nem_tudta_mit_oszt_meg_a_twitteren","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e2b5550-f24a-4e9e-a56f-5aa9fd1f17a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c82dbc-b795-4522-bd4e-6ae436889d48","keywords":null,"link":"/vilag/20180126_trump_elismerte_hogy_nem_tudta_mit_oszt_meg_a_twitteren","timestamp":"2018. január. 26. 10:28","title":"Trump elismerte, hogy nem tudta, mit osztott meg a Twitteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48862d0-003f-4adc-92f1-bc2d41ab6092","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A személyautó sofőrje nem sokat tehetett, megpróbálta valahogy félrekormányozni a járművét. Ez volt a szerencséje.","shortLead":"A személyautó sofőrje nem sokat tehetett, megpróbálta valahogy félrekormányozni a járművét. Ez volt a szerencséje.","id":"20180126_teherauto_havas_ut_baleset_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d48862d0-003f-4adc-92f1-bc2d41ab6092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22bda478-fdd8-49c0-a6f7-5040e41624c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180126_teherauto_havas_ut_baleset_video","timestamp":"2018. január. 26. 04:01","title":"Keresztbe csúszott a teherautó a havas úton, a személyautó mégis megúszta – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6e094dd-89ca-4081-aa5b-d6137399a06e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az autóba rejtett pokolgép kormányhivatalok és nagykövetségek környékén robbant. ","shortLead":"Az autóba rejtett pokolgép kormányhivatalok és nagykövetségek környékén robbant. ","id":"20180127_Pusztito_merenylet_Afganisztanban_legalabb_17_halott_80_sebesult","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6e094dd-89ca-4081-aa5b-d6137399a06e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a576484-4734-49e1-8999-b937bc17441d","keywords":null,"link":"/vilag/20180127_Pusztito_merenylet_Afganisztanban_legalabb_17_halott_80_sebesult","timestamp":"2018. január. 27. 11:04","title":"Pusztító merénylet Afganisztánban, legalább 95 halott, 158 sebesült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]