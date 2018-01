[{"available":true,"c_guid":"a06396e9-1dcb-499e-ae46-0ecd82ed68b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Milyen hosszú lenne a valóságban a sor, ha a különböző egészségügyi ellátásra várók egymás mögé állnának? Ezt mutatta meg a Momentum Mozgalom akciójával, amikor éjszaka lábnyomokat fújt az aszfaltra. Az epekőműtétre várók, például a Parlamenttől egészen az Emberi Erőforrások Minisztériumáig állnának, persze ha a kiérkező rendőröktől meg tudják közelíteni az épületet. Videó.","shortLead":"Milyen hosszú lenne a valóságban a sor, ha a különböző egészségügyi ellátásra várók egymás mögé állnának? Az LMP társelnöke beperelte Orbán Viktort jó hírnév megsértése miatt, a per jövő pénteken kezdődik.
2018. január. 26. 15:23
Megtudtuk, mivel védekezik majd Orbán Hadházy ellen A terézvárosi rendőrök a lakosság segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához.
2018. január. 26. 21:44
Videón a biciklitolvaj: felismeri? az ismeretlen férfi azonosításához.","id":"20180126_Videon_a_biciklitolvaj_felismeri","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bbc4e8c-1a95-4b30-8551-9478ab803ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4c3f6d1-0b37-4ce5-bec3-cfbcaf6dc7de","keywords":null,"link":"/itthon/20180126_Videon_a_biciklitolvaj_felismeri","timestamp":"2018. január. 26. 21:44","title":"Videón a biciklitolvaj: felismeri?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dfb88e1-99c8-47f5-a237-784f54be8552","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kihasználta a lehetőséget Deutsch Tamás, hogy a Hír TV tulajdonosának, egykori szövetségesének üzenjen, egyben megvédje magát a múlt heti EP-javaslat elfogadása körül kialakult Kihasználta a lehetőséget Deutsch Tamás, hogy a Hír TV tulajdonosának, egykori szövetségesének üzenjen, egyben megvédje magát a múlt heti EP-javaslat elfogadása körül kialakult botrányban.
2018. január. 26. 15:12
Deutsch Simicska szemébe nézett: Minden jót két viszki között, Lajos! A nyomozásban eljáró alezredes felesége a Győri Törvényszék elnökének hozzátartozója, ezért nem lehet ott az elsőfokú tárgyalás.
2018. január. 26. 13:43
Elfogultság miatt nem Győrben, hanem Szombathelyen tárgyalják a bőnyi rendőrgyilkosság ügyét ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f03153-8f91-42b0-9991-4584a9e09f6a","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Szinte semmi eredménye nem lesz a január elején meghirdetett észak-balatoni vasútvonal-felújításnak, mert a beruházás után is 80 km/órával cammognak majd a vonatok, az állomások többségéhez pedig nem nyúlnak hozzá. Szinte semmi eredménye nem lesz a január elején meghirdetett észak-balatoni vasútvonal-felújításnak, mert a beruházás után is 80 km/órával cammognak majd a vonatok, az állomások többségéhez pedig nem nyúlnak hozzá. Kicsit több pénzből komoly eredményeket lehetne elérni.
2018. január. 26. 17:20
Milliárdokat költünk az észak-balatoni vasútra, épp csak jobb nem lesz tőle Fizetéscsökkentést vállaltak a BBC legjobban fizetett férfi sztárriporterei, miután a brit közszolgálati médiatársaságról kiderült, hogy fizetési toplistáját a férfiak uralják, esetenként több százezer fonttal megelőzve az azonos munkakörben dolgozó női alkalmazottakat.
2018. január. 26. 15:30
Fizetéscsökkentést vállaltak a BBC legjobban fizetett férfi sztárjai

Mivel a gyerekek körében is egyre csak nő a mobileszközökkel töltött idő, ezért ezek az appok fontos szerepet tölthetnek be a kicsik fejlődésében. A szakemberek – egy magyar részvétellel zajló kutatás során – éppen ezért voltak kíváncsiak a programok oktató jellegére, valamint arra, hogy mennyire igazodnak a helyi kultúrához és nyelvhez az alkalmazások azokban az országokban, ahol nem az angol az anyanyelv.
2018. január. 26. 08:03
Mit töltünk le a gyerekeknek a táblagépre? És mit kellene? És mit kellene?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]