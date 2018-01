[{"available":true,"c_guid":"61166077-b3a9-4d7e-a601-897578df7dce","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Most már aztán hivatalosan is finisbe fordult az Oscar-szezon, hiszen kihirdették a jelölteket. Innentől tényleg minden héten bemutatnak a magyar mozik akár több nominált alkotást is. Most épp kettőt. S még egy régen várt, új magyar filmmel is megpróbálkozhatunk!\r

","shortLead":"Most már aztán hivatalosan is finisbe fordult az Oscar-szezon, hiszen kihirdették a jelölteket. Innentől tényleg minden...","id":"20180125_Szasz_Janos_A_hentes_a_kurva_es_a_felszemu_Martin_McDonagh_Harom_oriasplakat_Ebbing_hataraban_Ridley_Scott_A_vilag_osszes_penze","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61166077-b3a9-4d7e-a601-897578df7dce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da42e475-92e5-47a7-b2b9-549e35ea2d07","keywords":null,"link":"/kultura/20180125_Szasz_Janos_A_hentes_a_kurva_es_a_felszemu_Martin_McDonagh_Harom_oriasplakat_Ebbing_hataraban_Ridley_Scott_A_vilag_osszes_penze","timestamp":"2018. január. 25. 20:10","title":"A többször meggyilkolt hentes, a plakátoló anya és az igazi Dagobert bácsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3efd555-4994-4fa8-85f4-ed96631901e8","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Az új kormánypárti kommunikáció szerint az oltalomban részesített 1300 ember esete azt mutatja, mégis van szíve a magyar hatalomnak. Holott ez is csak egy ócska becsapás. A menekültügyi rendszerünk Orbán Viktor pozícióját és európai nimbuszát hivatott bevédeni.","shortLead":"Az új kormánypárti kommunikáció szerint az oltalomban részesített 1300 ember esete azt mutatja, mégis van szíve...","id":"20180125_Orban_titka_a_kopogtato_menekultek_az_o_hatalmi_erdeket_szolgaljak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3efd555-4994-4fa8-85f4-ed96631901e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed72516-b2be-43ee-9c52-c3edfd6536d8","keywords":null,"link":"/itthon/20180125_Orban_titka_a_kopogtato_menekultek_az_o_hatalmi_erdeket_szolgaljak","timestamp":"2018. január. 25. 17:42","title":"Orbán titka: a kopogtató menekültek az ő hatalmi érdekét szolgálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c625f2d4-0d81-43a0-8a8b-6c816314e782","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Imádjuk a listákat, főleg, ha van valami magyar vonatkozása. Pláne, ami a kaját illeti.","shortLead":"Imádjuk a listákat, főleg, ha van valami magyar vonatkozása. Pláne, ami a kaját illeti.","id":"20180125_Ezek_a_vilag_legszebb_ettermei","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c625f2d4-0d81-43a0-8a8b-6c816314e782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d90053-1db1-4bb4-be4b-448b07143820","keywords":null,"link":"/elet/20180125_Ezek_a_vilag_legszebb_ettermei","timestamp":"2018. január. 26. 18:13","title":"Magyar mangalicát és lángost esznek a világ egyik legszebb éttermében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"694efe83-52f9-4cd9-b9af-4377fac252e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elégtelen választ adtak a politikusok a nukleáris veszélyre, ezért állítottak a képzeletbeli órán.","shortLead":"Elégtelen választ adtak a politikusok a nukleáris veszélyre, ezért állítottak a képzeletbeli órán.","id":"20180125_miota_trump_az_elnok_ketszer_is_elobbre_allitottak_a_vegitelet_orajat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=694efe83-52f9-4cd9-b9af-4377fac252e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af76b773-3af3-4842-9a0c-2b271f1dc138","keywords":null,"link":"/vilag/20180125_miota_trump_az_elnok_ketszer_is_elobbre_allitottak_a_vegitelet_orajat","timestamp":"2018. január. 25. 18:48","title":"Mióta Trump az elnök, másodszor is előbbre állították a végítélet óráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8284b9a0-fad7-46ad-b815-7a30b27eab78","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Tavaly év végén jelent meg a tizenhat interjút tartalmazó Anya kiáll és beszél – Anyák önmagukról, közéletről és aktivizmusról című kötet Dósa Mariann és Udvarhelyi Tessza szerkesztésében, Csoszó Gabriella nagyszerű portréival. Rengeteg érdekvédő csoport és segítő szervezet születéstörténete, a közéleti szerepvállalás útvesztői és ereje a lehető legszemélyesebben elmesélve a tavalyi év egyik legfontosabb könyvében.



","shortLead":"Tavaly év végén jelent meg a tizenhat interjút tartalmazó Anya kiáll és beszél – Anyák önmagukról, közéletről és...","id":"hvgextrano_20180125_Anya_kiall_es_beszel__Interju_Dosa_Mariannnal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8284b9a0-fad7-46ad-b815-7a30b27eab78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a6a5fe2-1a27-40fe-8144-5225d1ffbe87","keywords":null,"link":"/brandchannel/hvgextrano_20180125_Anya_kiall_es_beszel__Interju_Dosa_Mariannnal","timestamp":"2018. január. 25. 11:31","title":"Anya kiáll és beszél – Interjú Dósa Mariann-nal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"fe8ee99d-43ce-48aa-a080-b36f72a29ab2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országukban a demokráciát módszeresen lebontó vezetők között szerepel a The New York Times magyarázó videójában. ","shortLead":"Az országukban a demokráciát módszeresen lebontó vezetők között szerepel a The New York Times magyarázó videójában. ","id":"20180125_orban_putyin_erdogan_nyt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe8ee99d-43ce-48aa-a080-b36f72a29ab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c32d83a-bcec-4b1d-8ecb-12c87ba5a10b","keywords":null,"link":"/vilag/20180125_orban_putyin_erdogan_nyt","timestamp":"2018. január. 25. 11:15","title":"Orbán Viktor ismét döbbenetes társaságba került a The New York Timesban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba01ab05-56d8-4f1f-9dda-ac0fea3c1c7e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nyomozásban eljáró alezredes felesége a Győri Törvényszék elnökének hozzátartozója, ezért nem lehet ott az elsőfokú tárgyalás.","shortLead":"A nyomozásban eljáró alezredes felesége a Győri Törvényszék elnökének hozzátartozója, ezért nem lehet ott az elsőfokú...","id":"20180126_elfogultsag_miatt_nem_gyorben_hanem_szombathelyen_targyaljak_a_bonyi_rendorgyilkossag_ugyet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba01ab05-56d8-4f1f-9dda-ac0fea3c1c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9d32874-acd8-4628-abd7-fa1028423997","keywords":null,"link":"/itthon/20180126_elfogultsag_miatt_nem_gyorben_hanem_szombathelyen_targyaljak_a_bonyi_rendorgyilkossag_ugyet","timestamp":"2018. január. 26. 13:43","title":"Elfogultság miatt nem Győrben, hanem Szombathelyen tárgyalják a bőnyi rendőrgyilkosság ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48862d0-003f-4adc-92f1-bc2d41ab6092","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A személyautó sofőrje nem sokat tehetett, megpróbálta valahogy félrekormányozni a járművét. Ez volt a szerencséje.","shortLead":"A személyautó sofőrje nem sokat tehetett, megpróbálta valahogy félrekormányozni a járművét. Ez volt a szerencséje.","id":"20180126_teherauto_havas_ut_baleset_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d48862d0-003f-4adc-92f1-bc2d41ab6092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22bda478-fdd8-49c0-a6f7-5040e41624c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180126_teherauto_havas_ut_baleset_video","timestamp":"2018. január. 26. 04:01","title":"Keresztbe csúszott a teherautó a havas úton, a személyautó mégis megúszta – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]