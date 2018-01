[{"available":true,"c_guid":"a351d799-0193-4d21-b97c-67207ec9a92d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A biciklisszervezet honlapja szerint az új elnökük rokonságban áll Révész Máriusszal. A kerékpáros kormánybiztos ezt egy kicsit másképpen tudja.","shortLead":"A biciklisszervezet honlapja szerint az új elnökük rokonságban áll Révész Máriusszal. A kerékpáros kormánybiztos ezt...","id":"20180126_revesz_mariusz_nemeth_lajos_nem_a_rokonom","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a351d799-0193-4d21-b97c-67207ec9a92d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad581a2-d3c1-4249-81ab-7b3b6b0fc909","keywords":null,"link":"/itthon/20180126_revesz_mariusz_nemeth_lajos_nem_a_rokonom","timestamp":"2018. január. 26. 06:20","title":"Révész Máriusz: Németh Lajos nem a rokonom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b1b15a7-5845-4a12-93b0-e7c603d0b5e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kikerült a fejlesztőkhöz az iOS 11.3 legelső változata, néhány érdekes újdonsággal.","shortLead":"Kikerült a fejlesztőkhöz az iOS 11.3 legelső változata, néhány érdekes újdonsággal.","id":"20180125_ios113_tavasszal_erkezik_ujdonsagok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b1b15a7-5845-4a12-93b0-e7c603d0b5e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97245929-3c71-4e61-89e0-6d141e1fd2b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180125_ios113_tavasszal_erkezik_ujdonsagok","timestamp":"2018. január. 25. 17:00","title":"Ijesztő koponyával és sárkánnyal érkezik az iOS 11.3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972e277f-67c6-4dce-ade5-d464b92fa00c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mármint az egyiket a másik kiállításán.","shortLead":"Mármint az egyiket a másik kiállításán.","id":"20180126_Igy_meg_nem_lattuk_Michelangelot_Michelangelo_kiallitason","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=972e277f-67c6-4dce-ade5-d464b92fa00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f64125b-9316-4e1d-aa10-0695d105e127","keywords":null,"link":"/kultura/20180126_Igy_meg_nem_lattuk_Michelangelot_Michelangelo_kiallitason","timestamp":"2018. január. 26. 16:18","title":"Így még nem láttuk Michelangelót Michelangelo-kiállításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e988d40-2378-4425-a5ae-fadf2eb24650","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymásnak ellentmondó hírek jelennek meg a Huawei új csúcstelefonjának elnevezésével kapcsolatban. Előbb P11-ről, azután P20-ról, most ismét P11-ről beszélnek.\r

","shortLead":"Egymásnak ellentmondó hírek jelennek meg a Huawei új csúcstelefonjának elnevezésével kapcsolatban. Előbb P11-ről...","id":"20180125_p11_lehet_a_kovetkezo_huawei_csucstelefon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e988d40-2378-4425-a5ae-fadf2eb24650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"664acc1c-674f-415d-a647-515d4b49ab7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180125_p11_lehet_a_kovetkezo_huawei_csucstelefon","timestamp":"2018. január. 25. 13:00","title":"Most akkor a Huawei P20 vagy a P11 jön?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1cd6e2-ba26-4a1c-974f-0168369c0f6c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nemzet színésze egy évet töltött a szombathelyi Markusovszky Kórházban.","shortLead":"A nemzet színésze egy évet töltött a szombathelyi Markusovszky Kórházban.","id":"20180125_hazaengedtek_a_korhazbol_torocsik_marit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e1cd6e2-ba26-4a1c-974f-0168369c0f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba3da319-103d-4530-bb56-2060cd995eb0","keywords":null,"link":"/kultura/20180125_hazaengedtek_a_korhazbol_torocsik_marit","timestamp":"2018. január. 25. 12:31","title":"Hazaengedték a kórházból Törőcsik Marit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91aecda1-0cac-4da8-bbd8-95081ccc6d5d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elveszthetünk egy egész generációt – kesereg blogjában Christine Lagarde. Az IMF főnökasszonya nem véletlenül bánatos, hiszen ma 35 év alatti fiatalnak lenni egyáltalán nem leányálom az Európai Unióban.","shortLead":"Elveszthetünk egy egész generációt – kesereg blogjában Christine Lagarde. Az IMF főnökasszonya nem véletlenül bánatos...","id":"20180126_Tudja_miert_szomorkodik_es_kiket_felt_az_IMF_vezere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91aecda1-0cac-4da8-bbd8-95081ccc6d5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69b9a43e-6a0e-4aa4-a90f-1a3b1d4f066d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180126_Tudja_miert_szomorkodik_es_kiket_felt_az_IMF_vezere","timestamp":"2018. január. 26. 12:18","title":"Tudja, miért szomorkodik és kiket félt az IMF vezére?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2e167a8-8539-40e3-9c5d-78898771c8c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A menedékkérő szexuális irányultságának meghatározása céljából nem vethető alá pszichológiai tesztnek. Egy ilyen teszt elvégzése ugyanis aránytalan beavatkozást jelent a kérelmező magánéletébe – állapította meg az Európai Unió Bírósága egy magyar ügyben. ","shortLead":"A menedékkérő szexuális irányultságának meghatározása céljából nem vethető alá pszichológiai tesztnek. Egy ilyen teszt...","id":"20180125_Nem_kenyszerithetok_pszichologiai_tesztre_a_mendekkerok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2e167a8-8539-40e3-9c5d-78898771c8c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71454bb5-2996-4886-8ca4-716a30f1b28f","keywords":null,"link":"/itthon/20180125_Nem_kenyszerithetok_pszichologiai_tesztre_a_mendekkerok","timestamp":"2018. január. 25. 10:34","title":"Pofon Magyarországnak: Nem kényszeríthetők pszichológiai tesztre a meleg mendékkérők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61166077-b3a9-4d7e-a601-897578df7dce","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Most már aztán hivatalosan is finisbe fordult az Oscar-szezon, hiszen kihirdették a jelölteket. Innentől tényleg minden héten bemutatnak a magyar mozik akár több nominált alkotást is. Most épp kettőt. S még egy régen várt, új magyar filmmel is megpróbálkozhatunk!\r

","shortLead":"Most már aztán hivatalosan is finisbe fordult az Oscar-szezon, hiszen kihirdették a jelölteket. Innentől tényleg minden...","id":"20180125_Szasz_Janos_A_hentes_a_kurva_es_a_felszemu_Martin_McDonagh_Harom_oriasplakat_Ebbing_hataraban_Ridley_Scott_A_vilag_osszes_penze","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61166077-b3a9-4d7e-a601-897578df7dce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da42e475-92e5-47a7-b2b9-549e35ea2d07","keywords":null,"link":"/kultura/20180125_Szasz_Janos_A_hentes_a_kurva_es_a_felszemu_Martin_McDonagh_Harom_oriasplakat_Ebbing_hataraban_Ridley_Scott_A_vilag_osszes_penze","timestamp":"2018. január. 25. 20:10","title":"A többször meggyilkolt hentes, a plakátoló anya és az igazi Dagobert bácsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]