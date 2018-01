[{"available":true,"c_guid":"de8893e7-7cdb-403e-8323-2e4ef9a94b08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy anyuka hosszú hónapok óta küzd azért, hogy halmozottan fogyatékos kisfiát valaki fejlessze.","shortLead":"Egy anyuka hosszú hónapok óta küzd azért, hogy halmozottan fogyatékos kisfiát valaki fejlessze.","id":"20180126_Hiaba_tankoteles_nincs_aki_fejlesztene_a_fogyatekos_maglodi_kisfiut","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de8893e7-7cdb-403e-8323-2e4ef9a94b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe80dcc-679c-46f9-8db4-e4c7b42c571a","keywords":null,"link":"/itthon/20180126_Hiaba_tankoteles_nincs_aki_fejlesztene_a_fogyatekos_maglodi_kisfiut","timestamp":"2018. január. 26. 20:00","title":"Hiába tanköteles, nincs, aki fejlesztené a fogyatékos maglódi kisfiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48862d0-003f-4adc-92f1-bc2d41ab6092","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A személyautó sofőrje nem sokat tehetett, megpróbálta valahogy félrekormányozni a járművét. Ez volt a szerencséje.","shortLead":"A személyautó sofőrje nem sokat tehetett, megpróbálta valahogy félrekormányozni a járművét. Ez volt a szerencséje.","id":"20180126_teherauto_havas_ut_baleset_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d48862d0-003f-4adc-92f1-bc2d41ab6092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22bda478-fdd8-49c0-a6f7-5040e41624c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180126_teherauto_havas_ut_baleset_video","timestamp":"2018. január. 26. 04:01","title":"Keresztbe csúszott a teherautó a havas úton, a személyautó mégis megúszta – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac8bf45-f822-4b6c-9298-d7b43388852a","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"A lengyel parlament büntethetővé tette a \"lengyel haláltáborok\" kifejezés használatát. De mi is ezzel a probléma?","shortLead":"A lengyel parlament büntethetővé tette a \"lengyel haláltáborok\" kifejezés használatát. De mi is ezzel a probléma?","id":"20180126_Miert_veszelyes_buntetni_a_lengyel_halaltaborok_kifejezest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bac8bf45-f822-4b6c-9298-d7b43388852a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0601ca3-2488-4b40-a354-84be6ed5bc0a","keywords":null,"link":"/vilag/20180126_Miert_veszelyes_buntetni_a_lengyel_halaltaborok_kifejezest","timestamp":"2018. január. 26. 17:56","title":"Miért veszélyes büntetni a \"lengyel haláltáborok\" kifejezés használatát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6e094dd-89ca-4081-aa5b-d6137399a06e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az autóba rejtett pokolgép kormányhivatalok és nagykövetségek környékén robbant. ","shortLead":"Az autóba rejtett pokolgép kormányhivatalok és nagykövetségek környékén robbant. ","id":"20180127_Pusztito_merenylet_Afganisztanban_legalabb_17_halott_80_sebesult","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6e094dd-89ca-4081-aa5b-d6137399a06e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a576484-4734-49e1-8999-b937bc17441d","keywords":null,"link":"/vilag/20180127_Pusztito_merenylet_Afganisztanban_legalabb_17_halott_80_sebesult","timestamp":"2018. január. 27. 11:04","title":"Pusztító merénylet Afganisztánban, legalább 95 halott, 158 sebesült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e62ed7e-5a6f-4ecb-9c15-23fd1932fb28","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Személyvonat gépkocsival ütközött Hernádnál.","shortLead":"Személyvonat gépkocsival ütközött Hernádnál.","id":"20180127_Sulyos_baleset_egy_fenysormpos_vasuti_atjaroban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e62ed7e-5a6f-4ecb-9c15-23fd1932fb28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eace3b3-b805-4833-8868-62f0f8dc4bc5","keywords":null,"link":"/itthon/20180127_Sulyos_baleset_egy_fenysormpos_vasuti_atjaroban","timestamp":"2018. január. 27. 13:01","title":"Súlyos baleset történt egy fénysorompós vasúti átjáróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1bdc292-7d3b-48ec-97b8-2a25d9fc6728","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre drágábbak az okostelefonok, és úgy tűnik, 2017-ben jó pár modell ára elérte a tűréshatárt. Mivel jelenleg a tavalyi készülékek vannak forgalomban, így elmondhatjuk: a csúcson pörgünk.","shortLead":"Egyre drágábbak az okostelefonok, és úgy tűnik, 2017-ben jó pár modell ára elérte a tűréshatárt. Mivel jelenleg...","id":"20180126_okostelefonok_aremelkedese_2017","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1bdc292-7d3b-48ec-97b8-2a25d9fc6728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae135860-95a4-4462-a401-0b4e16f2a7b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180126_okostelefonok_aremelkedese_2017","timestamp":"2018. január. 26. 13:00","title":"Sosem voltak olyan drágák az okostelefonok, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"332c0217-bf20-449c-ae78-7f2408b880bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miskolci Skoda villamosok kamerájának felvételein jól látszik, hogy alig marad hely a belvárosban felállított bódék előtetői és a mellettük elhaladó villamosok között. ","shortLead":"A miskolci Skoda villamosok kamerájának felvételein jól látszik, hogy alig marad hely a belvárosban felállított bódék...","id":"20180126_Aggodnak_a_villamosvezetok_tul_kozel_epitettek_a_fesztivalbodekat_a_sinekhez__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=332c0217-bf20-449c-ae78-7f2408b880bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ae22fb2-0a38-4927-b3ee-4217debb9b68","keywords":null,"link":"/itthon/20180126_Aggodnak_a_villamosvezetok_tul_kozel_epitettek_a_fesztivalbodekat_a_sinekhez__video","timestamp":"2018. január. 26. 12:56","title":"Aggódnak a villamosvezetők, túl közel építették a fesztiválbódékat a sínekhez – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de97a527-4532-4601-8e7a-8b82813e39ed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közelmúltban a WTCC-t is megjárt Vestából végre érkezik a sokak által várva várt utcai sportváltozat.","shortLead":"A közelmúltban a WTCC-t is megjárt Vestából végre érkezik a sokak által várva várt utcai sportváltozat.","id":"20180126_erot_fitogtat_a_lada_kezdodik_az_akar_180_loeros_uj_sportmodell_gyartasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de97a527-4532-4601-8e7a-8b82813e39ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c88fba-700b-4134-8ad6-badf769d7e4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180126_erot_fitogtat_a_lada_kezdodik_az_akar_180_loeros_uj_sportmodell_gyartasa","timestamp":"2018. január. 26. 13:21","title":"Erőt fitogtat a Lada: kezdődik az akár 180 lóerős új sportmodell gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]