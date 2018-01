A Népszava információi szerint a Belügyminisztérium 2015-ben kiírt egy közbeszerzési eljárást, amelyen bűnözők, terroristák megfigyelésével kapcsolatos adatok tárolásához akartak különleges technológiai kémkedési technikák ellen is védett számítástechnikai eszközöket beszerezni.

A belügy a lap megkeresésére szűkszavúan válaszolt, de a cikk megjegyzi, úgy tűnik, a közbeszerzés eredetileg kiírt formájában a beszerzés dokumentációját – a Habony Árpád ügyvédjeként ismertté vált – Kovács Loránd irodájában tárolták volna. A közbeszerzésen Kovács Lorándot, illetve ügyvédi irodáját jelölték meg kapcsolattartási pontként.

Kovácsról korábban megírták, hogy egyre gyakrabban tűnik fel fővárosi közbeszerzések környékén, a közbeszerzési értesítő szerint az utóbbi szűk hat évben húsznál is több, zömében a fővároshoz kötődő közbeszerzésnél volt a kiíró kapcsolattartási pontja. Kovács és Habony Árpád kapcsolatáról is írtak már.

A múlt év végén kiderült, hogy Habony érdekelt az Asia Frontier Ltd. nevű vállalatban, a tanácsadó-cégvezető megbízásából Kovács szignálta azt a Népszavához is eljuttatott közleményt, amelyben a hongkongi bejegyzésű vállalat tagadta, hogy köze lenne a letelepedési kötvénybizniszhez. Több sajtóhír is utalt arra emellett, hogy az elsősorban közbeszerzési szaktanácsadóként dolgozó jogász nem egyszeri kitérőként foglalkozott Habony ügyeivel. Már 2015-ben, a belügyi közbeszerzés kiírásakor is kapcsolatban volt a hivatalos tisztséget nem viselő tanácsadóval, ő képviselte sajtóhírek szerint Habonyt egy Index ellen indított eljárásban.

A belügyi közbeszerzés eleme volt annak a projektnek, amelyben azt tűzték célul: egy európai uniós terv részeként Magyarországon is épüljön ki rendszer a terroristák és veszélyes bűnözők repülős utazásainak nyomon követésére. A munkát az Európai Bizottság támogatta a teljes beruházási érték kilencven százalékának megfelelő összeggel, mintegy 5 millió euróval, mai árfolyamon számolva úgy másfél milliárd forinttal.

A Népszava megjegyzi, árulkodók az eszközök is, amelyekre a közbeszerzést kiírták: TEMPEST-védett rendszergazdai munkaállomást és hét, szintén védett felhasználói számítógépet akartak vásárolni. A TEMPEST egy NATO-kódszó, bizonyos kémkedési technikákra utal, amelyekben a támadó fél az elektronikus eszközök elektromágneses kisugárzását használja ki.

Habony és érintett rokonai rendre cáfolták, hogy közük lenne az ügyvédhez, de egy Átlátszónak adott interjúban az Aranykéz utcai robbantás felbujtójaként 13 évre ítélt Portik Tamás úgy emlegette a tanácsadó hozzátartozóit, mint akikkel kapcsolatban állt. Portik történeteiben Habony neve mellett Pintér Sándor belügyminiszteré is felbukkant.

A közbeszerzési kiírást végül a határidő lejárta előtt egy nappal visszavonta a belügy. Az biztos, hogy nem az érdeklődés hiányában, a hirdetmény szerint a sztornóról ugyanis tájékoztatták a bejelentkező gazdasági szereplőket is. Később a beszerzést már hirdetmény nélkül írták ki nagyon hasonló tartalommal; az eredményről szóló értesítésben viszont már nem szerepelt a Habony-ügyvéd neve.

A lapnak az ügyvéd csak „nem a nyilvánosságnak szánt” választ küldött, a Belügyminisztérium pedig értésükre adta, nem közölnek a nyilvános értesítőkből kihámozható adatokon túli részleteket.