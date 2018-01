[{"available":true,"c_guid":"a69ef27c-fbe0-4e30-b595-1283283f68ba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az igazán nagy bajban lévőkön adómentesen lehet segíteni, néhány kiskaput kihasználva pedig a politikusok is úgy oszthatnak ételt, hogy egy fillért sem kell adózniuk utána.","shortLead":"Az igazán nagy bajban lévőkön adómentesen lehet segíteni, néhány kiskaput kihasználva pedig a politikusok is...","id":"20180129_Igy_uszhatja_meg_a_politikus_hogy_adozzon_az_etelosztas_utan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a69ef27c-fbe0-4e30-b595-1283283f68ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15feb4b2-40a3-4476-8daa-ca7fec8f5f68","keywords":null,"link":"/kkv/20180129_Igy_uszhatja_meg_a_politikus_hogy_adozzon_az_etelosztas_utan","timestamp":"2018. január. 29. 13:44","title":"Így úszhatja meg a politikus, hogy adózzon az ételosztás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eaf252c-285d-4741-b79a-a7e47123e890","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező a 63. helyen áll a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján.","shortLead":"A magyar teniszező a 63. helyen áll a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján.","id":"20180129_fucsovics_marton_vilagranglista","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7eaf252c-285d-4741-b79a-a7e47123e890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ec8dd1-4593-44c6-9e9c-fd4c98254ccc","keywords":null,"link":"/sport/20180129_fucsovics_marton_vilagranglista","timestamp":"2018. január. 29. 09:18","title":"Soha nem állt ilyen jól Fucsovics Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5aface8-7381-45c3-b602-2627c51c9443","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalábbis, ha valaki hajlandó beruházni az új Sonic Carbon Twin Turbine fantázia néven árult 21-col méretű kerekekbe. 3900 euróért.","shortLead":"Legalábbis, ha valaki hajlandó beruházni az új Sonic Carbon Twin Turbine fantázia néven árult 21-col méretű kerekekbe...","id":"20180129_tesla_model_s_felni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5aface8-7381-45c3-b602-2627c51c9443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb2475a-b54a-471f-8b84-2b2a3ffa04f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180129_tesla_model_s_felni","timestamp":"2018. január. 29. 18:11","title":"Közel 1,2 millió forintért kicsit szebbek a kerekei a Tesláknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cd3c01d-abf0-4413-a5d8-91ef40fee650","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Matteo Salvininek Donald Trump tervei is tetszenek.","shortLead":"Matteo Salvininek Donald Trump tervei is tetszenek.","id":"20180128_Orban_Viktort_nevezte_peldakepenek_az_oroszbarat_rasszista_olasz_politikus","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cd3c01d-abf0-4413-a5d8-91ef40fee650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3292643-bae6-47e3-b6cf-38667cd55b12","keywords":null,"link":"/vilag/20180128_Orban_Viktort_nevezte_peldakepenek_az_oroszbarat_rasszista_olasz_politikus","timestamp":"2018. január. 28. 18:58","title":"Orbán Viktort nevezte példaképének az oroszbarát, rasszista olasz politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39f3f09-ba0d-40c0-9f89-6bfb15906b52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába adna segítséget az állam.","shortLead":"Hiába adna segítséget az állam.","id":"20180128_Felmillioan_elnek_gyogyszertar_nelkuli_telepulesen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b39f3f09-ba0d-40c0-9f89-6bfb15906b52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"893e052e-4abb-488d-a086-f9fbcc940a82","keywords":null,"link":"/itthon/20180128_Felmillioan_elnek_gyogyszertar_nelkuli_telepulesen","timestamp":"2018. január. 28. 20:03","title":"Félmillióan élnek gyógyszertár nélküli településen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b84e3fe3-a3f1-4668-97f7-5c8dc6b0156e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Alekszej Navalnij az elnökválasztás bojkottjára meghirdetett moszkvai tüntetésen vett részt.","shortLead":"Alekszej Navalnij az elnökválasztás bojkottjára meghirdetett moszkvai tüntetésen vett részt.","id":"20180128_Breaking_orizetbe_vettek_az_orosz_ellenzeki_vezetot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b84e3fe3-a3f1-4668-97f7-5c8dc6b0156e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958c3215-b144-4051-8f45-0ef60742a6a3","keywords":null,"link":"/vilag/20180128_Breaking_orizetbe_vettek_az_orosz_ellenzeki_vezetot","timestamp":"2018. január. 28. 13:25","title":"Breaking: őrizetbe vették az orosz ellenzéki vezetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28fa464b-9841-4a48-986b-1d86a86fc649","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kopogtatás nélkül jött Mexikóból, és veszélyt jelent a magyar rákokra.","shortLead":"Kopogtatás nélkül jött Mexikóból, és veszélyt jelent a magyar rákokra.","id":"20180129_Stop_narancs_torperak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28fa464b-9841-4a48-986b-1d86a86fc649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c371be5-dd98-4da7-93d9-48a2e0ee69c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180129_Stop_narancs_torperak","timestamp":"2018. január. 29. 16:23","title":"Stop narancs törperák!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6048d6-b306-4bf0-be6f-33f0752ec5a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyetlen negyedév alatt 19 milliárd letöltés történt a Google Play áruházból. Ez olyan, mintha földünk valamennyi lakója fejenként 2,5-3 appot töltött volna le. A pénzt ugyanakkor máshol kell keresni.","shortLead":"Egyetlen negyedév alatt 19 milliárd letöltés történt a Google Play áruházból. Ez olyan, mintha földünk valamennyi...","id":"20180128_app_annie_jelentese_appletoltesek_2017_q4","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e6048d6-b306-4bf0-be6f-33f0752ec5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9a01a10-2f9c-4259-8ad1-c09fc05d9cc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180128_app_annie_jelentese_appletoltesek_2017_q4","timestamp":"2018. január. 28. 15:14","title":"Hasít a Google Play: szinte mindenki androidos appokat tölt le, de azért lenne itt egy kis probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]