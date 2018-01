[{"available":true,"c_guid":"02915448-1db7-4acf-a067-a0f32b8fe10d","c_author":"Vándor Éva","category":"kultura","description":"Tonya Harding és Nancy Kerrigan konfliktusának a mítoszát az tartja életben, hogy a mai napig nem tudjuk, kinek van igaza. A kilencvenes évek tökéletes műkorcsolyás bulvárbotránya viszont sokat elárul arról, hogy milyen könnyen címkézünk, és milyen nehezen lehet levakarni ezeket.","shortLead":"Tonya Harding és Nancy Kerrigan konfliktusának a mítoszát az tartja életben, hogy a mai napig nem tudjuk, kinek van...","id":"20180129_Kit_erdekel_az_igazsag_ha_ket_no_esik_egymasnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02915448-1db7-4acf-a067-a0f32b8fe10d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f25b8c-dec9-4479-b8d3-d97586374e19","keywords":null,"link":"/kultura/20180129_Kit_erdekel_az_igazsag_ha_ket_no_esik_egymasnak","timestamp":"2018. január. 29. 20:15","title":"Kit érdekel az igazság, ha két nő esik egymásnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66556d12-f4e8-4212-af31-15d5bea13752","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az Egyesült Államokban már 37 gyerek halálát követelte.","shortLead":"Az Egyesült Államokban már 37 gyerek halálát követelte.","id":"20180128_Nagyon_veszelyes_virustorzzsel_tamad_az_influenza","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66556d12-f4e8-4212-af31-15d5bea13752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e02813a7-2858-4a7d-ac22-986d54a30db0","keywords":null,"link":"/elet/20180128_Nagyon_veszelyes_virustorzzsel_tamad_az_influenza","timestamp":"2018. január. 28. 14:32","title":"Nagyon veszélyes vírustörzzsel támad az influenza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55b6555-15ba-423b-a224-659656912682","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Számos helyen ősztől tavaszig előírás, hogy a hóláncot a kocsiban kell tartani.","shortLead":"Számos helyen ősztől tavaszig előírás, hogy a hóláncot a kocsiban kell tartani.","id":"20180129_havazas_holanc_kozlekedes_teli_autozas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c55b6555-15ba-423b-a224-659656912682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31b6cbd0-05c8-4954-82c4-78a4611beaf8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180129_havazas_holanc_kozlekedes_teli_autozas","timestamp":"2018. január. 29. 19:21","title":"Ráfázhat, aki spórol a hóláncon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"148b51d1-21e6-4949-82c8-29650ef525a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit gitárpop-zenekar, az Arctic Monkeys is fellép a 2018-as Szigeten.","shortLead":"A brit gitárpop-zenekar, az Arctic Monkeys is fellép a 2018-as Szigeten.","id":"20180129_Itt_a_legujabb_Szigetsztarfellepo_neve","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=148b51d1-21e6-4949-82c8-29650ef525a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b32b0a9-d1a2-4c39-b416-391eda48b00b","keywords":null,"link":"/kultura/20180129_Itt_a_legujabb_Szigetsztarfellepo_neve","timestamp":"2018. január. 29. 11:15","title":"Itt a legújabb Sziget-sztárfellépő neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2f5d03-2cfd-4798-8c2d-1ee7ad14ba99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a 7 és a 8 között nincsen egész szám, ez azért nem tartja vissza attól a HMD Globalt, hogy kiadjon egy, a két eszköz közé illeszkedő telefont. Nokia 7 Plus lesz a neve.","shortLead":"Bár a 7 és a 8 között nincsen egész szám, ez azért nem tartja vissza attól a HMD Globalt, hogy kiadjon egy, a két...","id":"20180129_nokia7plus_erkezik_az_mwcre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd2f5d03-2cfd-4798-8c2d-1ee7ad14ba99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090644a0-440d-454c-b02a-1d25e4fdef59","keywords":null,"link":"/tudomany/20180129_nokia7plus_erkezik_az_mwcre","timestamp":"2018. január. 29. 19:00","title":"Nem tud választani a Nokia 7 és a Nokia 8 közül? Jön egy telefon kettőjük közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f076ef-e402-4a83-acc7-b09e089cd961","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Leszakadt egy kamion felépítménye, amikor a jármű egy magasságkorlátozó kapunak hajtott. ","shortLead":"Leszakadt egy kamion felépítménye, amikor a jármű egy magasságkorlátozó kapunak hajtott. ","id":"20180129_Durva_baleset_volt_Ferihegy_kozeleben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2f076ef-e402-4a83-acc7-b09e089cd961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd27f7dc-229f-4de3-9c7b-17d42d259349","keywords":null,"link":"/itthon/20180129_Durva_baleset_volt_Ferihegy_kozeleben","timestamp":"2018. január. 29. 17:05","title":"Durva baleset volt Ferihegy közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136e6dd7-330e-4b9c-9267-4c8ad9bd1c16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Múlt hét vége óta már előrendelhető az Apple okoshangszórója, a HomePod, amelyhez most négy rövid reklámot is kiadott a gyártó.","shortLead":"Múlt hét vége óta már előrendelhető az Apple okoshangszórója, a HomePod, amelyhez most négy rövid reklámot is kiadott...","id":"20180129_apple_homepod_elso_reklamok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=136e6dd7-330e-4b9c-9267-4c8ad9bd1c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343ff846-85b7-4b78-9226-2fdc24584f67","keywords":null,"link":"/tudomany/20180129_apple_homepod_elso_reklamok","timestamp":"2018. január. 29. 13:00","title":"Kíváncsi az Apple okoshangszórójára? Itt vannak az első reklámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09195707-c8ca-4730-abcd-0034344229cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány és a Fidesz előszeretettel bélyegez meg civil szervezeteket Soros ügynökének, de nem volt ez mindig így, 2016-ban még százmilliókkal támogattak olyanokat, akiket most ellenségként próbálnak beállítani.","shortLead":"A kormány és a Fidesz előszeretettel bélyegez meg civil szervezeteket Soros ügynökének, de nem volt ez mindig így...","id":"20180129_Szazmilliokkal_tamogatta_a_kormany_Soros_civiljeit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09195707-c8ca-4730-abcd-0034344229cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d409ff1-a808-4d82-b1b4-6de8cc55a8e4","keywords":null,"link":"/itthon/20180129_Szazmilliokkal_tamogatta_a_kormany_Soros_civiljeit","timestamp":"2018. január. 29. 10:40","title":"Százmilliókkal támogatta a kormány \"Soros civiljeit\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]