[{"available":true,"c_guid":"38db689b-1867-4ed6-bf67-f50fb6e48c43","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megjelent a Hajrá, magyarok! című kiadvány, amely bemutatja az elmúlt nyolc évben elért eredményeket a sport, a sportpolitika területén. Nyitrai Zsolt ott mondott egy meredeket.","shortLead":"Megjelent a Hajrá, magyarok! című kiadvány, amely bemutatja az elmúlt nyolc évben elért eredményeket a sport...","id":"20180129_Fidesz_minden_sportra_forditott_egy_forint_ket_forint_megtakaritast_eredmenyez_az_egeszsegugyben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38db689b-1867-4ed6-bf67-f50fb6e48c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6df748a-bf0a-4e20-a381-b7f838c6d68a","keywords":null,"link":"/itthon/20180129_Fidesz_minden_sportra_forditott_egy_forint_ket_forint_megtakaritast_eredmenyez_az_egeszsegugyben","timestamp":"2018. január. 29. 15:48","title":"Fidesz: Minden sportra fordított egy forint két forint megtakarítást eredményez az egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75a82a2-9c51-4913-b7be-4ff65b196370","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180128_Miatta_tiltotta_el_a_sajtotol_a_szakiskolakat_a_fenntarto_most_szonoka_volt_a_tuntetesnek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f75a82a2-9c51-4913-b7be-4ff65b196370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f790866b-9b4e-4691-b091-a37c466ac2fb","keywords":null,"link":"/itthon/20180128_Miatta_tiltotta_el_a_sajtotol_a_szakiskolakat_a_fenntarto_most_szonoka_volt_a_tuntetesnek","timestamp":"2018. január. 28. 18:56","title":"Leleplezte a diákok szégyentábláját, most jobb oktatásért szólalt fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60a31dbf-910b-45c1-bb7a-554f4e629256","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180130_Sebestyen_Balazs_uzeni_Stohl_Andrasnak_Az_enyem_nagyobb","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60a31dbf-910b-45c1-bb7a-554f4e629256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c5914d1-2f07-404e-836f-3217d9e83f8b","keywords":null,"link":"/itthon/20180130_Sebestyen_Balazs_uzeni_Stohl_Andrasnak_Az_enyem_nagyobb","timestamp":"2018. január. 30. 09:17","title":"Sebestyén Balázs üzeni Stohl Andrásnak: Az enyém nagyobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1badb8a6-1c29-44cb-bd19-c7e182343643","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Három, a kereskedelempolitika összehangolásáért felelős miniszteri biztos zöldségesében készített videót mutatott be a 24.hu annak bizonyítására, hogy a boltokban nem adnak nyugtát.","shortLead":"Három, a kereskedelempolitika összehangolásáért felelős miniszteri biztos zöldségesében készített videót mutatott be...","id":"20180130_szatmaryek_zoldsegese_felvetel_van_arrol_hogy_nem_adnak_nyugtat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1badb8a6-1c29-44cb-bd19-c7e182343643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4b11f7-05bf-4087-bb0d-98c949a6b45e","keywords":null,"link":"/kkv/20180130_szatmaryek_zoldsegese_felvetel_van_arrol_hogy_nem_adnak_nyugtat","timestamp":"2018. január. 30. 07:26","title":"Szatmáryék zöldségese: felvétel van arról, hogy nem adtak nyugtát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c43f1672-a798-4ac4-9a28-333990e054d0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A negyedik helyen végzett a Katona Renáta, László Luca, Márton Anna, Pusztai Liza összeállítású női kardcsapat a baltimore-i világkupaversenyen.","shortLead":"A negyedik helyen végzett a Katona Renáta, László Luca, Márton Anna, Pusztai Liza összeállítású női kardcsapat...","id":"20180129_baltimore_kard_vk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c43f1672-a798-4ac4-9a28-333990e054d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c02f2d46-396d-4f66-92df-a34b2a60563a","keywords":null,"link":"/sport/20180129_baltimore_kard_vk","timestamp":"2018. január. 29. 07:53","title":"Megverték a magyarok a világbajnokot, mégsem jött össze az érem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb569119-52ab-4bcb-9759-b665031c5080","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Érdekesen változott a nyugdíjasok helyzete tíz év alatt: hiába jut nekik több pénz, mégis nehezebb megélniük.","shortLead":"Érdekesen változott a nyugdíjasok helyzete tíz év alatt: hiába jut nekik több pénz, mégis nehezebb megélniük.","id":"20180130_Tobb_penzt_kapnak_a_nyugdijasok_mint_tiz_eve_megis_tobben_szegenyek_kozuluk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb569119-52ab-4bcb-9759-b665031c5080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5995d6ba-154b-4f2a-95eb-640901921e23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180130_Tobb_penzt_kapnak_a_nyugdijasok_mint_tiz_eve_megis_tobben_szegenyek_kozuluk","timestamp":"2018. január. 30. 06:45","title":"Több pénzt kapnak a nyugdíjasok, mint tíz éve, mégis többen szegények közülük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a09c6213-00bc-4d11-9822-89b710aecdbb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legjobb idegen nyelvű film kategóriában Oscar-díjra jelölt Enyedi Ildikó-filmet eddig több mint 105.000 néző látta, a héten pedig több moziban is telt házzal vetítették. A felfokozott érdeklődésre való tekintettel február 1-től – közel egy évvel az eredeti bemutató után – számos mozi újra műsorára tűzi Enyedi alkotását.","shortLead":"A legjobb idegen nyelvű film kategóriában Oscar-díjra jelölt Enyedi Ildikó-filmet eddig több mint 105.000 néző látta...","id":"20180129_Csutortoktol_szamos_moziban_ujra_lathato_lesz_a_Testrol_es_lelekrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a09c6213-00bc-4d11-9822-89b710aecdbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3691ef9-4448-44d4-9b9d-db678895232a","keywords":null,"link":"/kultura/20180129_Csutortoktol_szamos_moziban_ujra_lathato_lesz_a_Testrol_es_lelekrol","timestamp":"2018. január. 29. 17:20","title":"Csütörtöktől számos moziban újra látható lesz a Testről és lélekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9f9a69-8012-4d46-99e8-8662814f9986","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk vállalata 124 ezer forintért kínálja legújabb találmányát. A lángszóróért egyszerűen odavannak az emberek.","shortLead":"Elon Musk vállalata 124 ezer forintért kínálja legújabb találmányát. A lángszóróért egyszerűen odavannak az emberek.","id":"20180129_elon_musk_boring_company_langszoro","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c9f9a69-8012-4d46-99e8-8662814f9986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b81ede1-7847-4979-89dc-2352e2cee416","keywords":null,"link":"/tudomany/20180129_elon_musk_boring_company_langszoro","timestamp":"2018. január. 29. 20:03","title":"Viszik, mint a cukrot Elon Musk új találmányát, ami egy lángszóró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]