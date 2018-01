[{"available":true,"c_guid":"39e52c5a-0bd6-4157-a8c1-afb13c1257ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A keddi rendkívüli parlamenti ülésen napirend előtt felszólal majd Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője, de utána hazamegy, egyik kormánypárti frakció sem lesz jelen, így határozatképtelenné válik majd az ülés.","shortLead":"A keddi rendkívüli parlamenti ülésen napirend előtt felszólal majd Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője, de utána...","id":"20180129_A_frakciovezeto_felszolal_majd_hazamennek_a_fideszesek_a_rendkivuli_ulesrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39e52c5a-0bd6-4157-a8c1-afb13c1257ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f23f9c8-6301-408a-a26d-879776a83a11","keywords":null,"link":"/itthon/20180129_A_frakciovezeto_felszolal_majd_hazamennek_a_fideszesek_a_rendkivuli_ulesrol","timestamp":"2018. január. 29. 13:02","title":"A frakcióvezető felszólal, majd hazamegy a rendkívüli ülésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be39db8-fdbc-4a94-9f9d-b600538c39bf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szebb napokat látott popzenekar az interneten árulja magát.","shortLead":"A szebb napokat látott popzenekar az interneten árulja magát.","id":"20180129_Cotton_Eye_Joe_Rednex_Jo_sok_penzert_megveheti_maganak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4be39db8-fdbc-4a94-9f9d-b600538c39bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c5a947b-6edc-4a06-8d1c-64e764a614ab","keywords":null,"link":"/kultura/20180129_Cotton_Eye_Joe_Rednex_Jo_sok_penzert_megveheti_maganak","timestamp":"2018. január. 29. 15:55","title":"Emlékszik a Cotton Eye Joe-ra és a Rednexre? Jó sok pénzért megveheti magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f344dbc2-5a68-497b-841f-c8c7fdc5abe6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez alkalommal az elkövetőt rögtön kiszúrták a térfigyelő kamerákon, néhány perc múlva el is fogták. ","shortLead":"Ez alkalommal az elkövetőt rögtön kiszúrták a térfigyelő kamerákon, néhány perc múlva el is fogták. ","id":"20180129_ennyi_kifosztani_egy_alvo_embert_a_villamoson","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f344dbc2-5a68-497b-841f-c8c7fdc5abe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29e24281-6776-4abf-b5df-5eaa16a03b6b","keywords":null,"link":"/itthon/20180129_ennyi_kifosztani_egy_alvo_embert_a_villamoson","timestamp":"2018. január. 29. 09:01","title":"Ennyi kifosztani egy alvó embert a villamoson – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938dbdb2-7f22-4505-b237-3e301a3ceadc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180129_Orbannal_a_negyedik_utas_a_hatizsak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=938dbdb2-7f22-4505-b237-3e301a3ceadc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f805a8f8-4be8-48d4-916f-8612bcf60e0f","keywords":null,"link":"/itthon/20180129_Orbannal_a_negyedik_utas_a_hatizsak","timestamp":"2018. január. 29. 16:32","title":"Orbánnál a negyedik utas a hátizsák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02915448-1db7-4acf-a067-a0f32b8fe10d","c_author":"Vándor Éva","category":"kultura","description":"Tonya Harding és Nancy Kerrigan konfliktusának a mítoszát az tartja életben, hogy a mai napig nem tudjuk, kinek van igaza. A kilencvenes évek tökéletes műkorcsolyás bulvárbotránya viszont sokat elárul arról, hogy milyen könnyen címkézünk, és milyen nehezen lehet levakarni ezeket.","shortLead":"Tonya Harding és Nancy Kerrigan konfliktusának a mítoszát az tartja életben, hogy a mai napig nem tudjuk, kinek van...","id":"20180129_Kit_erdekel_az_igazsag_ha_ket_no_esik_egymasnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02915448-1db7-4acf-a067-a0f32b8fe10d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f25b8c-dec9-4479-b8d3-d97586374e19","keywords":null,"link":"/kultura/20180129_Kit_erdekel_az_igazsag_ha_ket_no_esik_egymasnak","timestamp":"2018. január. 29. 20:15","title":"Kit érdekel az igazság, ha két nő esik egymásnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce4b4114-0530-4ec0-b2ea-0ec2e540aead","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Első alkalommal rendezik meg a Gödrei Töpörtyű- és Forralt Bor Ünnepet. Amit biztosítanak, az egyek között 5 kiló zsírszalonna és migránsmentes környezet.","shortLead":"Első alkalommal rendezik meg a Gödrei Töpörtyű- és Forralt Bor Ünnepet. Amit biztosítanak, az egyek között 5 kiló...","id":"20180129_Migransmentes_kornyezetet_iger_a_baranyai_toportyu_fesztival","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce4b4114-0530-4ec0-b2ea-0ec2e540aead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d14e70e7-52c5-4d20-a0b4-0e4dfe6cbd89","keywords":null,"link":"/itthon/20180129_Migransmentes_kornyezetet_iger_a_baranyai_toportyu_fesztival","timestamp":"2018. január. 29. 16:07","title":"Migránsmentes környezetet ígér a baranyai töpörtyűfesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ba78bc-5c44-4e03-984a-8a03eae895d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rámentek a villamossínre is.","shortLead":"Rámentek a villamossínre is.","id":"20180129_Elszabadult_ponik_randaliroztak_Budapest_utcain__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9ba78bc-5c44-4e03-984a-8a03eae895d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3021e375-b28f-4aa2-b359-e528a7cf8a51","keywords":null,"link":"/itthon/20180129_Elszabadult_ponik_randaliroztak_Budapest_utcain__video","timestamp":"2018. január. 29. 20:22","title":"Szökevény pónik randalíroztak Budapest utcáin - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e54735-5bd1-45ff-a4dc-e28d9920ca9e","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A kilencvenes évek legendás rockzenekara majdnem eredeti felállásban állt össze és vonult stúdióba – ráadásul egy luxusproducerrel.","shortLead":"A kilencvenes évek legendás rockzenekara majdnem eredeti felállásban állt össze és vonult stúdióba – ráadásul...","id":"20180130_Smashing_Pumpkins_eredeti_felallas_DArcy_nelkul_Rick_Rubin","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27e54735-5bd1-45ff-a4dc-e28d9920ca9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8baf90ab-69be-42bc-ba68-a4a966391042","keywords":null,"link":"/kultura/20180130_Smashing_Pumpkins_eredeti_felallas_DArcy_nelkul_Rick_Rubin","timestamp":"2018. január. 30. 12:44","title":"Majdnem hiánytalanul boldogak lehetnek a Smashing Pumpkins rajongói – nagy hírt jelentett be a zenekar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]