[{"available":true,"c_guid":"9313eb58-0edf-4936-b05e-251bbe9dde66","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Bruno Mars három fontos kategóriában is győzött, Kendrick Lamar pedig a rap kategória összes díját besöpörte. Jay-Z viszont semmit sem kapott, pedig neki volt a legtöbb jelölése.","shortLead":"Bruno Mars három fontos kategóriában is győzött, Kendrick Lamar pedig a rap kategória összes díját besöpörte. Jay-Z...","id":"20180129_bruno_mars_es_kendrick_lamar_tarolt_az_idei_grammy_galan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9313eb58-0edf-4936-b05e-251bbe9dde66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d50c7bb-eaec-41e8-927e-07a76f94fe6b","keywords":null,"link":"/kultura/20180129_bruno_mars_es_kendrick_lamar_tarolt_az_idei_grammy_galan","timestamp":"2018. január. 29. 06:16","title":"Bruno Mars és Kendrick Lamar tarolt az idei Grammy-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9f9a69-8012-4d46-99e8-8662814f9986","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk vállalata 124 ezer forintért kínálja legújabb találmányát. A lángszóróért egyszerűen odavannak az emberek.","shortLead":"Elon Musk vállalata 124 ezer forintért kínálja legújabb találmányát. A lángszóróért egyszerűen odavannak az emberek.","id":"20180129_elon_musk_boring_company_langszoro","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c9f9a69-8012-4d46-99e8-8662814f9986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b81ede1-7847-4979-89dc-2352e2cee416","keywords":null,"link":"/tudomany/20180129_elon_musk_boring_company_langszoro","timestamp":"2018. január. 29. 20:03","title":"Viszik, mint a cukrot Elon Musk új találmányát, ami egy lángszóró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbce2b7-a46d-43cd-a8bd-1aaa288c1a15","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Először csak vezetni tanultak a gyerekek a kínai Csungking egyik autókereskedésében, aztán úgy döntöttek, dodzsemeznek egyet.","shortLead":"Először csak vezetni tanultak a gyerekek a kínai Csungking egyik autókereskedésében, aztán úgy döntöttek, dodzsemeznek...","id":"20180129_nissan_leaf_elektromos_auto_baleset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfbce2b7-a46d-43cd-a8bd-1aaa288c1a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233ba518-0a1b-4d92-a100-09141e683efb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180129_nissan_leaf_elektromos_auto_baleset","timestamp":"2018. január. 29. 08:16","title":"30 autót törtek össze a gyerekek, akik dodzsemeset játszottak a Nissan Leaffel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83c8d742-bc33-4359-ad89-eeee892fef16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavasztól válik elérhetővé széles körben az iOS 11.3, azonban a fejlesztők már próbálgathatják az első béta változatot. Ki is derítették, mi a helyzet a felhasználók számára oly fontos akkumulátoros üzemidővel az új változatban.","shortLead":"Tavasztól válik elérhetővé széles körben az iOS 11.3, azonban a fejlesztők már próbálgathatják az első béta változatot...","id":"20180130_ios113_megnovekedett_akkumulatoros_uzemido","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83c8d742-bc33-4359-ad89-eeee892fef16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"136124df-0c90-4254-8407-2399cd218563","keywords":null,"link":"/tudomany/20180130_ios113_megnovekedett_akkumulatoros_uzemido","timestamp":"2018. január. 30. 10:00","title":"Ha másért nem is, ezért mindenképpen érdemes lesz frissíteni az iOS 11.3-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f5e89c7-c815-4648-902a-8b24d6b783c2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ókori földalatti sírkamrát hoztak felszínre a heves esőzések egy hátsó kertben Gázában.","shortLead":"Ókori földalatti sírkamrát hoztak felszínre a heves esőzések egy hátsó kertben Gázában.","id":"20180129_Okori_sirkamrat_talaltak_egy_hatso_kertben_Gazaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f5e89c7-c815-4648-902a-8b24d6b783c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a2d0c5f-c032-4f61-948b-ab7513b1b76c","keywords":null,"link":"/vilag/20180129_Okori_sirkamrat_talaltak_egy_hatso_kertben_Gazaban","timestamp":"2018. január. 29. 14:27","title":"Ókori sírkamrát találtak egy hátsó kertben Gázában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hackerek 8 és fél órán át ügyködtek a Coincheck rendszerében, mire valaki kiszúrta a bajt. 260 ezer ügyfél számlájáról söpörték le a kriptopénzt.","shortLead":"A hackerek 8 és fél órán át ügyködtek a Coincheck rendszerében, mire valaki kiszúrta a bajt. 260 ezer ügyfél...","id":"20180129_coincheck_nem_kriptopenz_lopas_hacker","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7fe5264-3a05-48ac-9de3-26c068fba419","keywords":null,"link":"/tudomany/20180129_coincheck_nem_kriptopenz_lopas_hacker","timestamp":"2018. január. 29. 07:02","title":"Óriási a kár: 100 milliárd forintnyi kriptopénzt loptak hackerek 260 ezer embertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95c31b11-ab28-4089-9af2-15f68e9be36e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Milyen helyzet, amikor megveszi valaki a világ egyik legritkább és legdrágább autóját, csakhogy a díler ügyeskedése miatt nem használhatja?","shortLead":"Milyen helyzet, amikor megveszi valaki a világ egyik legritkább és legdrágább autóját, csakhogy a díler ügyeskedése...","id":"20180130_Ez_a_pech_Pagani_Zonda_760","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95c31b11-ab28-4089-9af2-15f68e9be36e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447ec1b1-f7b7-41e3-bf3c-36e065ce0045","keywords":null,"link":"/cegauto/20180130_Ez_a_pech_Pagani_Zonda_760","timestamp":"2018. január. 30. 09:21","title":"Vett valaki 1,2 milliárdért egy szupersportkocsit, de van vele egy kis gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f855be6a-0695-4cef-9f5c-ad4f4200e51c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiller István szerint százezer eltévedt bárány tér vissza az MSZP-be. Ön szerint is?","shortLead":"Hiller István szerint százezer eltévedt bárány tér vissza az MSZP-be. Ön szerint is?","id":"20180129_Kamumeter_Hiller_Istvan_es_a_visszatero_MSZPs_szavazok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f855be6a-0695-4cef-9f5c-ad4f4200e51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f066ef7e-137f-4d7d-abdb-786ccf67f00a","keywords":null,"link":"/itthon/20180129_Kamumeter_Hiller_Istvan_es_a_visszatero_MSZPs_szavazok","timestamp":"2018. január. 29. 12:45","title":"Kamuméter: Hiller István és a visszatérő MSZP-s szavazók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]