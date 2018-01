"Kiváló találkozó Budapesten Orbán Viktor miniszterelnökkel! A vezetés még mindig létezik!" – írta a Facebookra a jobboldali radikális holland Szabadságpárt vezetője a fotó mellé, amelyen a magyar kormányfővel pózol. Geert Wilders könyvét a Hit Gyülekezetéhez tartozó kiadó, a Patmos Records jelentette meg, annak promóciós útján tartózkodik Magyarországon.

A Magyar Nemzet azt írta, a két politikus hétfőn együtt ebédelt, Wilders pedig megajándékozta Orbánt a könyv egy példányával.

"Soha nem fogadnánk el Putyin pénzét" "Rosszul vagyok még a gondolatától is, hogy valakinek a bőrszínéről beszéljek. Szabadságot akarok mindenkinek, a muszlimoknak is, nem emelek ki embercsoportokat, akiket alacsonyabb rendűnek tartok másoknál. Mi nem így működünk" - határolódott el a rasszizmustól Európa egyik legismertebb radikális politikusa, az önmagát konzervatívnak és liberálisnak valló PVV-elnök, Geert Wilders.

A holland politikus a találkozó után a De Telegraaf holland lapnak, hogy Orbánt hősnek tartja, amiért ellenzi az uniós beavatkozást a tagállamok bevándorlási rendszerébe, küzd az iszlamizáció ellen, országa és a kontinens kultúrájának fennmaradásáért.

Wilders felesége, Marfai Krisztina, a Nyírparasznyáról származik, akárcsak Bunyós Pityu mulatóssztár, így vele is jóban van a holland, most is találkoztak.

