Valamennyi országgyűlési képviselő és nemzetiségi szószóló leadta a január 31-i határidőre saját és vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, gyermekeinek vagyonnyilatkozatát – közölte Hargitai János, az Országgyűlés mentelmi bizottságának KDNP-s elnöke. 2018. január. 31. 20:48 Vagyonnyilatkozatok: mindenki leadta, akinek le kellett

Hivatalos látogatásra engedték be az Egyesült Államokba az orosz hírszerzés egyik csúcsvezetőjét, pedig amerikai szankciók vannak ellene érvényben. 2018. január. 31. 06:43 Hiába a szankciók, Trumpék beengedték Amerikába az orosz hírszerzés egyik vezetőjét

Az Apple a felére csökkenti új zászlóshajójának gyártását, bepánikolt a tőzsde. 2018. január. 31. 13:13 Nem veszik az Apple iPhone X-et, nagy bukta ez a Samsungnak és a Sonynak

Meglepő ütemben termeli a pénzt a Microsoft, és jövőre akár egybillió dollár értékű céggé válhat. 2018. január. 30. 13:00 Gondolta volna? Hamarosan értékesebb vállalat lehet a Microsoft, mint az Apple

A japán kormány hamarosan nyilvánosságra hozza legújabb tervezetét, amely az idős korosztály intenzívebb foglalkoztatásáról, vagy ahogy hivatalosan nevezik, „Az életkor nélküli társadalom" megteremtéséről szól. 2018. január. 31. 11:03 Készülhetünk? A nyugdíjkorhatár hetven év fölé emelését tervezi a „munkaalkoholisták" kormánya

A kölcsönös önkorlátozással járó választási együttműködésnek köszönhetően az ellenzék a kormánypártok ellen fordíthatná az aránytalan választási rendszer logikáját. Vélemény.

2018. január. 31. 10:12 Elek István: A Fidesz legyőzhető

Egy 64 éves, visszaeső férfit barátnője meggyilkolása miatt ítéltek halálra. Egy 62 éves férfit pedig azért, mert agyonlőtte két kislányát. 2018. január. 31. 12:11 Két kivégzés is volt a héten Texasban, egy gyerekgyilkos is méreginjekciót kap

Gyurcsány Ferenc áttöri a polkorrektség falait, meglovagolja a társadalmi hangulatot, és látványosan támadja azt, amit Orbán burokban tart, és ezért a többi párt sem mer kritizálni. A témák jól futnak, ám a DK támogatottságra még nem tudta váltani offenzíváját, már ha hiszünk a közvélemény-kutatónak, amelyet Gyurcsányék is a leginkább néznek. 2018. január. 31. 15:10 Gyurcsány száz pedofil pappal vonul csatába, és pártja büszke rá