[{"available":true,"c_guid":"3dedd572-fa7d-4ef3-bc2e-1b164a40ed9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dóri Háznak most egyetlen lakója van, az ő lélegeztetőgépének köszönhetően nem kötik ki az áramot, a fűtést viszont nemsokára kikapcsolhatják a fenntartó alapítvány anyagi problémái miatt.","shortLead":"A Dóri Háznak most egyetlen lakója van, az ő lélegeztetőgépének köszönhetően nem kötik ki az áramot, a fűtést viszont...","id":"20180131_a_tulelesert_kuzd_a_pecsi_gyermekhospice_haz_nemsokara_kikapcsolhatjak_a_futest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dedd572-fa7d-4ef3-bc2e-1b164a40ed9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a341e77-a674-4288-8240-0789d6470864","keywords":null,"link":"/itthon/20180131_a_tulelesert_kuzd_a_pecsi_gyermekhospice_haz_nemsokara_kikapcsolhatjak_a_futest","timestamp":"2018. január. 31. 08:45","title":"A túlélésért küzd a pécsi gyermekhospice ház, nemsokára kikapcsolhatják a fűtést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bb90d04-5acd-4e04-a30b-f8d6b44f3da3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jann Horn egy általa írt számítási programot akart tesztelni, amikor feltűnt neki, hogy valami nem stimmel a processzoroknál. Nem sokkal később már meg is találta a hibát.","shortLead":"Jann Horn egy általa írt számítási programot akart tesztelni, amikor feltűnt neki, hogy valami nem stimmel...","id":"20180131_hacker_jann_horn_processzor_hiba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bb90d04-5acd-4e04-a30b-f8d6b44f3da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591e46fa-9bd9-43a0-9564-67321b58d3b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180131_hacker_jann_horn_processzor_hiba","timestamp":"2018. január. 31. 07:02","title":"Egy 22 éves német fiatal véletlenül találta meg a hibát, ami több milliárd processzort érint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f344dbc2-5a68-497b-841f-c8c7fdc5abe6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igaz, az ítélet nem jogerős. A tolvaj felfüggesztett börtönt kapott.\r

","shortLead":"Igaz, az ítélet nem jogerős. A tolvaj felfüggesztett börtönt kapott.\r

","id":"20180130_gyorsitott_eljarasban_iteltek_el_a_6os_villamos_alvo_utasat_kifoszto_ferfit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f344dbc2-5a68-497b-841f-c8c7fdc5abe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee9002c6-5f88-4c6b-bd6e-264ec00ec0ee","keywords":null,"link":"/itthon/20180130_gyorsitott_eljarasban_iteltek_el_a_6os_villamos_alvo_utasat_kifoszto_ferfit","timestamp":"2018. január. 30. 17:31","title":"Gyorsított eljárásban ítélték el a férfit, aki kifosztotta alvó utastársát a villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db5d78d-24aa-43da-b5ae-ccc531b18744","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a régi orosz autónak alaposan megkérik az árát, cserébe azonban hamisítatlan 70-es évekbeli életérzést kaphatunk.","shortLead":"Ennek a régi orosz autónak alaposan megkérik az árát, cserébe azonban hamisítatlan 70-es évekbeli életérzést kaphatunk.","id":"20180131_465_millio_forint_sok_vagy_keves_ezert_a_40_eves_godolloi_ladaert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4db5d78d-24aa-43da-b5ae-ccc531b18744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6970bfd1-160c-4fef-899e-07948a42c6b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180131_465_millio_forint_sok_vagy_keves_ezert_a_40_eves_godolloi_ladaert","timestamp":"2018. január. 31. 06:41","title":"4,65 millió forint sok vagy kevés ezért a 40 éves gödöllői Ladáért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61a32475-70fd-45dc-bc79-c31e61ed073e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A rendőrök lezárták a Teve utcát a XIII. kerületében.","shortLead":"A rendőrök lezárták a Teve utcát a XIII. kerületében.","id":"20180130_Foto_Felborult_egy_auto_a_Teve_utcaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61a32475-70fd-45dc-bc79-c31e61ed073e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efaffecb-3b01-4c48-956e-1c9f74f5de29","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180130_Foto_Felborult_egy_auto_a_Teve_utcaban","timestamp":"2018. január. 30. 14:55","title":"Fotó: Felborult egy autó a Teve utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c54f27-4aca-4f47-a1f5-762608f85981","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hosszan küzdött rákbetegségével, amit első jelentkezésekor még leküzdött, és a mellrák elleni küzdelem élére állt. Körtvélyes Éva pályája elején a HVG munkatársa volt. ","shortLead":"Hosszan küzdött rákbetegségével, amit első jelentkezésekor még leküzdött, és a mellrák elleni küzdelem élére állt...","id":"20180130_Meghalt_Kortvelyes_Eva_ujsagiro","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23c54f27-4aca-4f47-a1f5-762608f85981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e10a2cb9-4fa7-420d-846e-39c867e0644e","keywords":null,"link":"/kultura/20180130_Meghalt_Kortvelyes_Eva_ujsagiro","timestamp":"2018. január. 30. 14:55","title":"Meghalt Körtvélyes Éva újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9422cdb-93c3-4d9a-875a-bc6aa10e38ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feljelentést tervez Juhász Péter, aki már 8. napja tengődik a kórházi szabványételeken. A kaja ugyanis az Együtt elnöke szerint nem egyszerűen ehetetlen, de nem is felel meg a jogszabályi előírásoknak. Például több mint egy hete még csak nem is látott friss zöldséget, gyümölcs gyanánt almalevet kapott, de megküzdött már olyan borsófőzelékkel is, amiben több volt a liszt, mint a zöldség.","shortLead":"Feljelentést tervez Juhász Péter, aki már 8. napja tengődik a kórházi szabványételeken. A kaja ugyanis az Együtt elnöke...","id":"20180129_Folyamatosan_ehes_vagyok__hosszabbit_a_korhazi_koszton_sinylodo_Juhasz_Peter","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9422cdb-93c3-4d9a-875a-bc6aa10e38ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20e3a32-dbf4-4f3f-8d4c-48a99a3a7c6a","keywords":null,"link":"/itthon/20180129_Folyamatosan_ehes_vagyok__hosszabbit_a_korhazi_koszton_sinylodo_Juhasz_Peter","timestamp":"2018. január. 29. 10:46","title":"\"Folyamatosan éhes vagyok” – hosszabbít a kórházi koszton sínylődő Juhász Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89771cee-34bb-4d81-b892-9602451876f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180130_Ird_le_fiam_otvenszer_ugy_biztos_megtanulod","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89771cee-34bb-4d81-b892-9602451876f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e683d94-29d2-4b7f-a126-a40439b988c7","keywords":null,"link":"/itthon/20180130_Ird_le_fiam_otvenszer_ugy_biztos_megtanulod","timestamp":"2018. január. 30. 10:43","title":"Írd le, fiam, ötvenszer, úgy biztos megtanulod","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]