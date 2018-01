[{"available":true,"c_guid":"b1476087-a739-46b9-8075-12d58307c158","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiléphetünk az ENSZ migrációs tárgyalássorozatából, ha a szervezet migrációbarát álláspontja lesz meghatározó a végső megállapodástervezetben. Sajtótájékoztatón áll elő a kormány a legújabb migrációellenes intézkedésével. Az ENSZ főtitkárának megnyilatkozása migrációs ügyben elfogadhatatlan – és kísértetiesen hasonlít a Soros-tervhez. Kiléphetünk az ENSZ migrációs tárgyalássorozatából, ha a szervezet migrációbarát álláspontja lesz meghatározó a végső megállapodástervezetben.
2018. január. 31. 15:47
Felmondhatja a kormány az ENSZ migrációs tárgyalássorozatát
category: itthon A tűzifa mellett a PB-gáz palackok ára is emelkedett 2017-ben.
2018. január. 31. 13:40
Millióknak lett drágább a gáz Magyarországon
category: gazdasag Látványos meccsre terelték össze a márka teljesítménynövelt autóit.
A résztvevők: egy F-150 Raptor, egy Fiesta ST, két generáció Focus RS, az új Mustang GT, egy Mustantg GT350R, valamint két Ford GT, egy utcai és egy versenyváltozat. A résztvevők: egy F-150 Raptor, egy Fiesta ST, két generáció Focus RS, az új Mustang GT, egy Mustantg GT350R, valamint két Ford GT, egy utcai és egy versenyváltozat.
2018. január. 31. 10:26
Videó: Mit kezd egymással nyolc, sportos Ford egy körön?
category: cegauto A szavazásra jogosultak 40 százaléka kormányváltást szeretne, 38 százalék szerint nincs erre szükség.
Az emberek közel fele azonban nem bízik abban, hogy le lehet győzni a Fideszt – derül ki a Závecz Researchnek az Index számára készített reprezentatív kutatásból. Az emberek közel fele azonban nem bízik abban, hogy le lehet győzni a Fideszt.
2018. január. 30. 11:40
Többen akarják a kormányváltást, de kevesen hisznek benne
category: itthon ","shortLead":"\"Még az is lehet, hogy ez enyém\" - mondta a NAV-elnök. "Még az is lehet, hogy ez enyém" - mondta a NAV-elnök.
2018. január. 30. 21:53
Tállai szerint lehet, hogy ő beszél a Jobbik leleplező felvételén
category: itthon Szakmai kérdéseinkre azóta sem válaszolt, de vádaskodó sajtóközleményt gyorsan ki tudott adni az MNB, miután megírtuk, hogy közel egy éve nem vesznek észre egy elítélt bűnözőt egy tőzsdei cég vezetői posztján.
Ebben erősen csúsztatva azt állítják, hogy rajtuk kértünk számon egy bírósági ítéletet, pedig pont azt firtattuk, tőzsdei felügyeletként miért nem tesznek lépéseket.
2018. január. 31. 13:16
Matolcsyék vagdalkoznak: támadássorozattal vádolják a HVG-t
category: itthon
Sajtóhírek szerint tiltott adatszerzés gyanújával kerülhetett őrizetbe.
2018. január. 31. 20:01
Megint letartóztathatták Zuschlag Jánost