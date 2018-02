[{"available":true,"c_guid":"6beaa5cf-33e5-4e35-af90-f11eb21ea652","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új busztípust a honvédelmi és belügyi tárca rendelésére fejlesztették ki. Körülbelül 30-40 darabot még március közepéig leszállítanak a megrendelőnek a tervek szerint.","shortLead":"Az új busztípust a honvédelmi és belügyi tárca rendelésére fejlesztették ki. Körülbelül 30-40 darabot még március...","id":"20180130_akar_menekulteket_is_szallitani_lehet_majd_az_uj_kulonleges_magyar_busszal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6beaa5cf-33e5-4e35-af90-f11eb21ea652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"783b8094-131d-4296-b643-6d714a1e590d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180130_akar_menekulteket_is_szallitani_lehet_majd_az_uj_kulonleges_magyar_busszal","timestamp":"2018. január. 30. 17:15","title":"Akár menekülteket is lehet majd szállítani az új különleges, magyar busszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a44c10-e8c6-4f78-bf0f-b3539d7159e7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És miért? Na miért?","shortLead":"És miért? Na miért?","id":"20180130_Hirtelen_potyogni_kezdtek_az_egycsillagos_ertekelesek_a_Guggenheim_muzeumra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25a44c10-e8c6-4f78-bf0f-b3539d7159e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6582168-c5c8-4f90-b086-d23f095413a0","keywords":null,"link":"/kultura/20180130_Hirtelen_potyogni_kezdtek_az_egycsillagos_ertekelesek_a_Guggenheim_muzeumra","timestamp":"2018. január. 30. 15:15","title":"#ToiletGate, avagy hirtelen potyogni kezdtek az egycsillagos értékelések a Guggenheim múzeumra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eae6f6c-4a08-4b53-9e3f-576fc814861b","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Az igazság az, hogy annyira kevés dolgot írt be a nyilatkozatába Mengyi Roland képviselő, hogy azt majdnem üresen adta be.","shortLead":"Az igazság az, hogy annyira kevés dolgot írt be a nyilatkozatába Mengyi Roland képviselő, hogy azt majdnem üresen adta...","id":"20180201_Mengyi_Roland_vagyonnyilatkozat_2018","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9eae6f6c-4a08-4b53-9e3f-576fc814861b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32930e12-2d35-4ee6-a3ef-c30c0dab6011","keywords":null,"link":"/itthon/20180201_Mengyi_Roland_vagyonnyilatkozat_2018","timestamp":"2018. február. 01. 00:59","title":"Megcsappantak a fideszes Voldemort megtakarításai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e24ec55-5617-4b8a-b9c0-bb397029b9c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Túl gyakran tévesztik meg a fogyasztókat a kriptovaluták reklámjaival, a Facebook most az egyébként törvényesen működő cégeknek is megtiltja, hogy ilyet hirdessenek.","shortLead":"Túl gyakran tévesztik meg a fogyasztókat a kriptovaluták reklámjaival, a Facebook most az egyébként törvényesen működő...","id":"20180131_Letiltja_a_Facebook_a_kriptovalutak_hirdeteseit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e24ec55-5617-4b8a-b9c0-bb397029b9c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf72e72-e7b3-4ce2-99ff-46126864dee4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180131_Letiltja_a_Facebook_a_kriptovalutak_hirdeteseit","timestamp":"2018. január. 31. 07:15","title":"Letiltja a Facebook a kriptovaluták hirdetéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a885f1-01d0-474c-b0a8-441694f2c665","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy amerikai adatelemző cég szerint gyorskorcsolyában születhetnek magyar érmek, de egyik sem arany lenne. ","shortLead":"Egy amerikai adatelemző cég szerint gyorskorcsolyában születhetnek magyar érmek, de egyik sem arany lenne. ","id":"20180201_Ket_magyar_aranyat_josolnak_a_teli_olimpian","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56a885f1-01d0-474c-b0a8-441694f2c665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d04523a-8683-499a-a37a-a2b7f68f80a3","keywords":null,"link":"/sport/20180201_Ket_magyar_aranyat_josolnak_a_teli_olimpian","timestamp":"2018. február. 01. 05:45","title":"Két magyar érmet jósolnak a téli olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9625daf-6a01-4689-b005-7b415eb7e25d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OECD-nél azt vizsgálták, hogy az egyes tagországokban a szegény diákok közül nehéz körülményeik ellenére hányan tudnak mégis jó tanulmányi eredményeket elérni. Magyarország eredményei nem jók, bár a többi tagállamé is elég gyenge. ","shortLead":"Az OECD-nél azt vizsgálták, hogy az egyes tagországokban a szegény diákok közül nehéz körülményeik ellenére hányan...","id":"20180130_magyarorszagnal_nehezebben_csak_mexikoban_es_torokorszagban_tud_boldogulni_egy_szegeny_diak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9625daf-6a01-4689-b005-7b415eb7e25d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1280220-9452-4929-b037-1fe62cd8a962","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180130_magyarorszagnal_nehezebben_csak_mexikoban_es_torokorszagban_tud_boldogulni_egy_szegeny_diak","timestamp":"2018. január. 30. 18:45","title":"Magyarországnál nehezebben csak Mexikóban és Törökországban tud boldogulni egy szegény diák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef52356d-8fa8-46ec-857e-512d75e7bc3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalább most nincs miért magyarázkodni.","shortLead":"Legalább most nincs miért magyarázkodni.","id":"20180201_gyurcsany_vagyonnyilatkozat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef52356d-8fa8-46ec-857e-512d75e7bc3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1af4e67-56dd-42e2-bd94-ad5b88fc9a73","keywords":null,"link":"/itthon/20180201_gyurcsany_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2018. február. 01. 00:11","title":"Gyurcsány nem tapasztalta meg újra, milyen a milliárdos osztalék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113c23bc-4b79-4f69-bd6f-c7b662976e15","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Valamennyi országgyűlési képviselő és nemzetiségi szószóló leadta a január 31-i határidőre saját és vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, gyermekeinek vagyonnyilatkozatát – közölte Hargitai János, az Országgyűlés mentelmi bizottságának KDNP-s elnöke.","shortLead":"Valamennyi országgyűlési képviselő és nemzetiségi szószóló leadta a január 31-i határidőre saját és vele közös...","id":"20180131_vagyonnyilatkozatok_mindenki_leadta_akinek_le_kellett","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=113c23bc-4b79-4f69-bd6f-c7b662976e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4bff487-99bc-434e-9512-b90544c857f5","keywords":null,"link":"/itthon/20180131_vagyonnyilatkozatok_mindenki_leadta_akinek_le_kellett","timestamp":"2018. január. 31. 20:48","title":"Vagyonnyilatkozatok: mindenki leadta, akinek le kellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]