[{"available":true,"c_guid":"fec8c3ed-c145-4dd1-b627-f41c81e128e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bécsben szembesítették Orbánt a veje volt cége elleni vizsgálattal. ","shortLead":"Bécsben szembesítették Orbánt a veje volt cége elleni vizsgálattal. ","id":"20180130_Orban_Tiborczrol_es_az_OLAFrol_Semmilyen_uzleti_uggyel_nem_foglalkozok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fec8c3ed-c145-4dd1-b627-f41c81e128e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4425f8-c0f9-48b1-9bc2-f3c3568e32f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180130_Orban_Tiborczrol_es_az_OLAFrol_Semmilyen_uzleti_uggyel_nem_foglalkozok","timestamp":"2018. január. 30. 21:13","title":"Orbán Tiborczról és az OLAF-ról: \"Semmilyen üzleti üggyel nem foglalkozok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f558df46-c5c3-4ce5-866e-e720676649d9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elektromos cigarettában lévő nikotin növelheti a rák egyes fajtáinak kockázatát egy egereken és emberi sejteken végzett amerikai kutatás szerint.","shortLead":"Az elektromos cigarettában lévő nikotin növelheti a rák egyes fajtáinak kockázatát egy egereken és emberi sejteken...","id":"20180130_Kutatas_mondta_ki_az_ecigi_nikotinja_novelheti_a_rak_egyes_fajtainak_kockazatat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f558df46-c5c3-4ce5-866e-e720676649d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e71903-a758-4c5a-821f-669c981ac24a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180130_Kutatas_mondta_ki_az_ecigi_nikotinja_novelheti_a_rak_egyes_fajtainak_kockazatat","timestamp":"2018. január. 30. 12:10","title":"Kutatás mondta ki: az e-cigi nikotinja növelheti a rák egyes fajtáinak kockázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c56724-162b-42f0-83e0-6718b26584b8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kortárs írókat kért fel az Örkény Színház, hogy írjanak egy rövid szöveget az Élő Írók Társasága projekt számára. Az írásokat – mindennap egyet – színészek tolmácsolásában láthatjuk itt a hvg.hu-n is. A mai epizódban Jászberényi Sándor szövegét Csuja Imre olvassa fel.","shortLead":"Kortárs írókat kért fel az Örkény Színház, hogy írjanak egy rövid szöveget az Élő Írók Társasága projekt számára...","id":"20180130_Jaszberenyi_Sandor_Csuja_Imre_Elo_irok_tarsasaga_9_resz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27c56724-162b-42f0-83e0-6718b26584b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097d2857-dda4-4121-a9bd-3166bf34c74d","keywords":null,"link":"/kultura/20180130_Jaszberenyi_Sandor_Csuja_Imre_Elo_irok_tarsasaga_9_resz","timestamp":"2018. január. 30. 10:57","title":"Jászberényi: \"Kiesett a fészekből. Előfordul az ilyen\" – Élő írók társasága 9. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a3b0d9-71a9-4e61-b840-70102bde65ae","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Még mindig egy Kulcsár-ügyben jogerősen elítélt, a cégvezetéstől ráadásul eltiltott bűnöző irányít egy milliárdos tőzsdei céget, de ezt valamiért a felügyeletet ellátó MNB tavaly március óta nem vette észre. Azt azért elismerték, hogy hallottak már a 12 éven át nyúló ügyről.","shortLead":"Még mindig egy Kulcsár-ügyben jogerősen elítélt, a cégvezetéstől ráadásul eltiltott bűnöző irányít egy milliárdos...","id":"20180131_Matolcsyek_valamiert_nem_szurtak_ki_elitelt_bunozo_iranyit_egy_tozsdei_ceget","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02a3b0d9-71a9-4e61-b840-70102bde65ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"672aebef-dbe1-4fb9-a6a2-0310551f3322","keywords":null,"link":"/itthon/20180131_Matolcsyek_valamiert_nem_szurtak_ki_elitelt_bunozo_iranyit_egy_tozsdei_ceget","timestamp":"2018. január. 31. 06:30","title":"Matolcsyéknak nem tűnt fel: elítélt bűnöző irányít egy tőzsdei céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40513a3-6755-4a85-9a37-9e28ab2cc447","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy helyben toporgott – mármint anyagilag – Kósa Lajos 2017-ben, pedig 2017 októberétől már nem frakcióvezetői, hanem miniszteri díjazás járt neki. ","shortLead":"Egy helyben toporgott – mármint anyagilag – Kósa Lajos 2017-ben, pedig 2017 októberétől már nem frakcióvezetői, hanem...","id":"20180201_Hiaba_lett_miniszter_Kosa_Lajos_egy_vasat_sem_tudott_felretenni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f40513a3-6755-4a85-9a37-9e28ab2cc447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74137743-131e-4e75-b1e4-0d964f20f2d8","keywords":null,"link":"/itthon/20180201_Hiaba_lett_miniszter_Kosa_Lajos_egy_vasat_sem_tudott_felretenni","timestamp":"2018. február. 01. 00:25","title":"Hiába lett miniszter Kósa Lajos, egy vasat sem tudott félretenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e24ec55-5617-4b8a-b9c0-bb397029b9c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Túl gyakran tévesztik meg a fogyasztókat a kriptovaluták reklámjaival, a Facebook most az egyébként törvényesen működő cégeknek is megtiltja, hogy ilyet hirdessenek.","shortLead":"Túl gyakran tévesztik meg a fogyasztókat a kriptovaluták reklámjaival, a Facebook most az egyébként törvényesen működő...","id":"20180131_Letiltja_a_Facebook_a_kriptovalutak_hirdeteseit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e24ec55-5617-4b8a-b9c0-bb397029b9c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf72e72-e7b3-4ce2-99ff-46126864dee4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180131_Letiltja_a_Facebook_a_kriptovalutak_hirdeteseit","timestamp":"2018. január. 31. 07:15","title":"Letiltja a Facebook a kriptovaluták hirdetéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a416b932-f087-4295-af57-6fea716948e9","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201805_rozi_neni_aszegecselo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a416b932-f087-4295-af57-6fea716948e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e19bd28-0950-4e97-a35d-459495a5941b","keywords":null,"link":"/itthon/201805_rozi_neni_aszegecselo","timestamp":"2018. február. 01. 09:00","title":"Jakus Ibolya: Rozi néni, a szegecselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7801813c-6b2a-4401-bff6-37f1ed0089ad","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szakértők szerint felelőtlenség 13 év alatti gyerekeket Facebook-használatra csábítani. ","shortLead":"Szakértők szerint felelőtlenség 13 év alatti gyerekeket Facebook-használatra csábítani. ","id":"20180130_Gyermekvedelmi_szervezetek_akadtak_ki_a_Facebook_uj_fejlesztesen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7801813c-6b2a-4401-bff6-37f1ed0089ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3b8323-413d-465c-985b-3787713f36f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180130_Gyermekvedelmi_szervezetek_akadtak_ki_a_Facebook_uj_fejlesztesen","timestamp":"2018. január. 30. 19:05","title":"Gyermekvédelmi szervezetek akadtak ki a Facebook új fejlesztésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]