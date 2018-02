[{"available":true,"c_guid":"9ef26374-ee94-486d-b195-48326e4ebc57","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A járőröző rendőrök és vadőrök miatt az orvvadászok fegyverek helyett még kegyetlenebb módszerrel ölik meg agyarukért az elefántokat.","shortLead":"A járőröző rendőrök és vadőrök miatt az orvvadászok fegyverek helyett még kegyetlenebb módszerrel ölik meg agyarukért...","id":"20180201_kegyetlenseg_fegyver_helyett_ciannal_vadasznak_elefantra_a_vadorzok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ef26374-ee94-486d-b195-48326e4ebc57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb3739b-679f-42c7-ab85-3cc26b227275","keywords":null,"link":"/vilag/20180201_kegyetlenseg_fegyver_helyett_ciannal_vadasznak_elefantra_a_vadorzok","timestamp":"2018. február. 01. 21:27","title":"Kegyetlenség: Fegyver helyett ciánnal vadásznak elefántra a vadorzók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec79bea4-ad67-45b4-93da-78d0779dfba3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi államtitkára a csaknem egymilliós fizetését a vagyonnyilatkozata alapján állampapírokban látta a legjobb helyen: hétmillióról 13 millióra emelkedett az itt befektetett vagyona. Megvan a XI. kerületi lakása is.","shortLead":"Az Emmi államtitkára a csaknem egymilliós fizetését a vagyonnyilatkozata alapján állampapírokban látta a legjobb...","id":"20180201_Retvari_Bence_vagyonnyilatkozat_2018","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec79bea4-ad67-45b4-93da-78d0779dfba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f6db3b6-6728-4b06-9816-990d5b2da40a","keywords":null,"link":"/itthon/20180201_Retvari_Bence_vagyonnyilatkozat_2018","timestamp":"2018. február. 01. 01:38","title":"Rétvári Bence az állampapírokra alapoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d46d032-ac81-4175-9709-972ff1a0ae1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Lovassport-bázis 40 milliárdért: „a legerősebb beleszólása a kormánynak volt”.","shortLead":"Lovassport-bázis 40 milliárdért: „a legerősebb beleszólása a kormánynak volt”.","id":"20180201_Lovassportbazis_40_milliardert_a_legerosebb_beleszolasa_a_kormanynak_volt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d46d032-ac81-4175-9709-972ff1a0ae1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f3d008-7c05-4395-b4bb-1c5ecdc308e3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180201_Lovassportbazis_40_milliardert_a_legerosebb_beleszolasa_a_kormanynak_volt","timestamp":"2018. február. 01. 10:47","title":"Öttusa-központtá alakítja a kormány az Orczy-kertet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5f121e-dacb-4ded-bee1-898c7a052461","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hivatalos látogatásra engedték be az Egyesült Államokba az orosz hírszerzés egyik csúcsvezetőjét, pedig amerikai szankciók vannak ellene érvényben.","shortLead":"Hivatalos látogatásra engedték be az Egyesült Államokba az orosz hírszerzés egyik csúcsvezetőjét, pedig amerikai...","id":"20180131_Hiaba_a_szankciok_Trumpek_beengedtek_Amerikaba_az_orosz_hirszerzes_egyik_vezetojet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d5f121e-dacb-4ded-bee1-898c7a052461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"595cead8-25f9-4ac8-a9e2-76e91dfc401c","keywords":null,"link":"/vilag/20180131_Hiaba_a_szankciok_Trumpek_beengedtek_Amerikaba_az_orosz_hirszerzes_egyik_vezetojet","timestamp":"2018. január. 31. 06:43","title":"Hiába a szankciók, Trumpék beengedték Amerikába az orosz hírszerzés egyik vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a416b932-f087-4295-af57-6fea716948e9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A populista internacionáléról és Orbán Viktor szerepéről beszélt a HVG-nek a CEU vendégeként Budapesten tartózkodó Anne Applebaum. A történész elmondta, miben hasonlít a jelenlegi politikai diskurzus az 1930-as évekre, és azt is, hogyan élte meg félresiklott háttérbeszélgetését Schmidt Máriával.","shortLead":"A populista internacionáléról és Orbán Viktor szerepéről beszélt a HVG-nek a CEU vendégeként Budapesten tartózkodó Anne...","id":"20180131_Applebaum_utolag_ertettem_meg_Schmidt_Maria_szandekat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a416b932-f087-4295-af57-6fea716948e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb91c5ab-8853-4c39-ac8d-b9752d71b68d","keywords":null,"link":"/itthon/20180131_Applebaum_utolag_ertettem_meg_Schmidt_Maria_szandekat","timestamp":"2018. január. 31. 16:40","title":"Applebaum: Utólag értettem meg Schmidt Mária szándékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"710296c3-acf6-49da-aa4b-1fbae806e495","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mi lett L. Simon László erdőjével? Vásárolt-e újabb BMW motort Kósa Lajos? Megvan-e még Szél Bernadett két SIM-kártyája és Hadházy Ákos Trabant kombija? Eltapsolta-e sok tízmilliós vagyonát Bánki Erik és lecserélte-e már iPhone 5-ösét Völner Pál? Ebben a cikkben mindent összeszedtünk, amit a politikusaink és állami vezetőink krémjének friss vagyonnyilatkozataiból tudni kell.","shortLead":"Mi lett L. Simon László erdőjével? Vásárolt-e újabb BMW motort Kósa Lajos? Megvan-e még Szél Bernadett két SIM-kártyája...","id":"20180201_vagyonnyilatkozatok_2018","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=710296c3-acf6-49da-aa4b-1fbae806e495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6f4be0-441e-437f-8b63-5d0ded73705c","keywords":null,"link":"/itthon/20180201_vagyonnyilatkozatok_2018","timestamp":"2018. február. 01. 00:21","title":"Lázár új Land Rovere és Gyurcsány 200 milliós osztaléka – kiteregették millióikat és ingatlanvagyonukat a képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9facb2c4-5f7a-48c6-bbe1-bc64434cfe00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, az új Android-verzióban megbúvó kódrészlet szerint a Samsung tovább csiszolná az arcfelismerős technológiát, hogy a funkció még rosszabb fényviszonyok mellett is használható legyen. Talán a Galaxy S9 lesz az első, ahol bevetik majd?","shortLead":"Egy, az új Android-verzióban megbúvó kódrészlet szerint a Samsung tovább csiszolná az arcfelismerős technológiát...","id":"20180131_galaxy_s9_intelligent_scan_arcfelismeres_iphone_x_face_id","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9facb2c4-5f7a-48c6-bbe1-bc64434cfe00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284d7d6e-1350-4579-9782-764f352942ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20180131_galaxy_s9_intelligent_scan_arcfelismeres_iphone_x_face_id","timestamp":"2018. január. 31. 09:03","title":"Izgulhat az Apple? Kitalált valamit a Samsung, ami szerintük a Face ID-nál is jobb lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca0dbdd6-85ea-4893-a280-b7bcb8797b10","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egykori ápolót és római katolikus diakónust öt ember meggyilkolásában találta bűnösnek a brugge-i bíróság.","shortLead":"Az egykori ápolót és római katolikus diakónust öt ember meggyilkolásában találta bűnösnek a brugge-i bíróság.","id":"20180201_27_evet_kapott_a_halal_papja_belgiumban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca0dbdd6-85ea-4893-a280-b7bcb8797b10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc4399b9-475e-4edc-ba55-96e0701b1c71","keywords":null,"link":"/vilag/20180201_27_evet_kapott_a_halal_papja_belgiumban","timestamp":"2018. február. 01. 19:10","title":"27 évet kapott a \"halál papja\" Belgiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]