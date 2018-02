[{"available":true,"c_guid":"0a1484e1-785b-49a7-a932-823e692342d6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lábsérülése miatt ma még kivágott cipőben volt kénytelen edzeni Fucsovics Márton, aki Belgiumban csatázik majd a hétvégén. ","shortLead":"Lábsérülése miatt ma még kivágott cipőben volt kénytelen edzeni Fucsovics Márton, aki Belgiumban csatázik majd...","id":"20180131_Jobban_van_Fucsovics_de_meg_lyukas_cipoben_edz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a1484e1-785b-49a7-a932-823e692342d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc0fb2b1-c306-4583-a0cf-0cde612cf0e7","keywords":null,"link":"/sport/20180131_Jobban_van_Fucsovics_de_meg_lyukas_cipoben_edz","timestamp":"2018. január. 31. 15:43","title":"Jobban van Fucsovics, de még lyukas cipőben edz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c56fda48-4c28-421e-93c6-5e20397a00a8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az újabb áremelés után már csak négy forinttal olcsóbb a benzin a gázolajnál.","shortLead":"Az újabb áremelés után már csak négy forinttal olcsóbb a benzin a gázolajnál.","id":"20180131_Tovabb_dragult_a_benzin","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c56fda48-4c28-421e-93c6-5e20397a00a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6350ff6-3935-4837-b939-a127b8700f06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180131_Tovabb_dragult_a_benzin","timestamp":"2018. január. 31. 05:15","title":"Tovább drágult a benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c88985-dd24-4085-85a5-4561adde4706","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ügyvédjén keresztül tagadta, hogy megerőszakolta Rose McGowant.","shortLead":"Az ügyvédjén keresztül tagadta, hogy megerőszakolta Rose McGowant.","id":"20180131_Reg_hallottunk_Harvey_Weinsteinrol_most_megszolalt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48c88985-dd24-4085-85a5-4561adde4706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e312a760-6351-46f2-bc2c-13f9bd766886","keywords":null,"link":"/kultura/20180131_Reg_hallottunk_Harvey_Weinsteinrol_most_megszolalt","timestamp":"2018. január. 31. 13:53","title":"Rég hallottunk Harvey Weinsteinról, most megszólalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db5d78d-24aa-43da-b5ae-ccc531b18744","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a régi orosz autónak alaposan megkérik az árát, cserébe azonban hamisítatlan 70-es évekbeli életérzést kaphatunk.","shortLead":"Ennek a régi orosz autónak alaposan megkérik az árát, cserébe azonban hamisítatlan 70-es évekbeli életérzést kaphatunk.","id":"20180131_465_millio_forint_sok_vagy_keves_ezert_a_40_eves_godolloi_ladaert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4db5d78d-24aa-43da-b5ae-ccc531b18744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6970bfd1-160c-4fef-899e-07948a42c6b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180131_465_millio_forint_sok_vagy_keves_ezert_a_40_eves_godolloi_ladaert","timestamp":"2018. január. 31. 06:41","title":"4,65 millió forint sok vagy kevés ezért a 40 éves gödöllői Ladáért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9567d4b2-dce2-49b1-8292-70958862ff8e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 35 éves, már edzőként dolgozó sportolót kórházban ápolják. ","shortLead":"A 35 éves, már edzőként dolgozó sportolót kórházban ápolják. ","id":"20180131_infarktust_kapott_takacs_akos_egykori_valogatott_focista","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9567d4b2-dce2-49b1-8292-70958862ff8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0828ba1-df53-4973-8714-4fd1cb67e8f5","keywords":null,"link":"/sport/20180131_infarktust_kapott_takacs_akos_egykori_valogatott_focista","timestamp":"2018. január. 31. 09:49","title":"Infarktust kapott Takács Ákos egykori válogatott focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"210f810d-bca2-4e58-9907-b531309bbf12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reggelente mindig mosollyal és egy-két jó szóval fogadta a gyerekeket egy békéscsabai gimnázium portása, ám a tankerület ennek ellenére is úgy döntött, Józsi bácsinak mennie kell. A diákság és a szülők most a Facebookon szerveztek mentőakciót, hogy visszaszerezzék a férfi állását.","shortLead":"Reggelente mindig mosollyal és egy-két jó szóval fogadta a gyerekeket egy békéscsabai gimnázium portása, ám...","id":"20180131_Lapatra_tette_a_tankerulet_diakok_mentenek_meg_a_portas_Jozsi_bacsi_allasat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=210f810d-bca2-4e58-9907-b531309bbf12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13d000e-5dd7-407d-8b8d-2ab4b38c6c11","keywords":null,"link":"/itthon/20180131_Lapatra_tette_a_tankerulet_diakok_mentenek_meg_a_portas_Jozsi_bacsi_allasat","timestamp":"2018. január. 31. 20:22","title":"Lapátra tette a tankerület, diákok mentenék meg a portás Józsi bácsi állását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f0b77f-3b0e-4bea-b21a-5daba155e9f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Íme egy bizonytalan független jelölt.","shortLead":"Íme egy bizonytalan független jelölt.","id":"20180131_Mellar_Tamas_meg_nem_tudja_melyik_partra_szavaz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57f0b77f-3b0e-4bea-b21a-5daba155e9f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0382872-d7d1-435b-8935-1ec6e9d7759a","keywords":null,"link":"/itthon/20180131_Mellar_Tamas_meg_nem_tudja_melyik_partra_szavaz","timestamp":"2018. január. 31. 17:37","title":"Mellár Tamás még nem tudja, melyik pártra szavaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34bb52a6-69f6-41e6-9ef5-578528f73e61","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Különösen figyelni kell arra, hogy ha egy cég hitelt ad, ne úgy tűnjön, mint ha ebből próbálna meggazdagodni, de még annak is vigyáznia kell, aki a saját pénzét teszi be a cége kasszájába.","shortLead":"Különösen figyelni kell arra, hogy ha egy cég hitelt ad, ne úgy tűnjön, mint ha ebből próbálna meggazdagodni, de még...","id":"20180131_Vigyaznia_kell_annak_is_aki_a_sajat_penzebol_tesz_at_a_cege_hazikasszajaba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34bb52a6-69f6-41e6-9ef5-578528f73e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00678286-e103-4629-99a7-2863df1477e4","keywords":null,"link":"/kkv/20180131_Vigyaznia_kell_annak_is_aki_a_sajat_penzebol_tesz_at_a_cege_hazikasszajaba","timestamp":"2018. január. 31. 09:22","title":"Vigyáznia kell annak is, aki a saját pénzéből tesz át a cége házikasszájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]