[{"available":true,"c_guid":"24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A mostani botrányban érintett gyárban készült babatejporokban már 2005-ben is kimutatták a kórokozót.","shortLead":"A mostani botrányban érintett gyárban készült babatejporokban már 2005-ben is kimutatták a kórokozót.","id":"20180201_tobb_mint_egy_evtizede_szennyezhette_a_szalmonella_a_Lactalis_tejporait","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bef8a087-ec6e-4b12-be75-f41b24cd5964","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180201_tobb_mint_egy_evtizede_szennyezhette_a_szalmonella_a_Lactalis_tejporait","timestamp":"2018. február. 01. 21:27","title":"Több mint egy évtizede szennyezhette a szalmonella a Lactalis tejporait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f82ae8-967f-4cde-a54d-807eb12551d5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hivatalosan nem közölték, miért érkezett feljelentés az Európai Csalás Elleni Hivatalhoz az 5-ös metróval kapcsolatban. A beruházás évek óta csúszik. ","shortLead":"Hivatalosan nem közölték, miért érkezett feljelentés az Európai Csalás Elleni Hivatalhoz az 5-ös metróval kapcsolatban...","id":"20180201_vizsgalja_az_olaf_a_bukaresti_5os_mtero_epiteset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0f82ae8-967f-4cde-a54d-807eb12551d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4df09b3-53c8-4967-ac6a-9cd77713857a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180201_vizsgalja_az_olaf_a_bukaresti_5os_mtero_epiteset","timestamp":"2018. február. 01. 18:30","title":"Vizsgálja az OLAF a bukaresti 5-ös metró építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82b423be-981c-47dc-a34e-25bdd77ad46f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ügyfélszolgálatokat és a vezetői szinteket érinthetik az átalakítások. ","shortLead":"Az ügyfélszolgálatokat és a vezetői szinteket érinthetik az átalakítások. ","id":"20180201_Munkakorok_fognak_megszunni_a_magyar_Tescokban_is","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82b423be-981c-47dc-a34e-25bdd77ad46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2916679-3f1f-4b88-9791-76b94974d232","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180201_Munkakorok_fognak_megszunni_a_magyar_Tescokban_is","timestamp":"2018. február. 01. 05:57","title":"Munkakörök fognak megszűnni a magyar Tescókban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765825cb-8b11-41a0-9d9b-e6563b499f3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akik be akarnak jönni a kerítésen át, azok nem menekültek, hanem belépők. Európa legszigorúbb vagyonnyilatkozati rendszere működik nálunk. A kormány mindig megkülönböztetett menekülteket és gazdasági migránsokat - előbbiek jöhetnek, utóbbiak nem. Nemzeti befektetőnek kell megvennie a Telenort Lázár szerint. Szóba kerül még Zuschlag János, Bajnai Gordon, Botka László, Czeglédy Csaba, Simon Gábor, Gyurcsány Ferenc. Lázár nem tudja, Orbán találkozott-e Heinrich Pecinával. Az nem került szóba, miért veszélyezteti Magyarországot, aki az ellenzékre szavaz - ami a Fidesz álláspontja. ","shortLead":"Akik be akarnak jönni a kerítésen át, azok nem menekültek, hanem belépők. Európa legszigorúbb vagyonnyilatkozati...","id":"20180201_Allah_Soros_Pecina__kovesse_velunk_a_108_Kormanyinfot__percrol_percre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=765825cb-8b11-41a0-9d9b-e6563b499f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e778837d-be10-456d-a34e-af0787fb3f13","keywords":null,"link":"/itthon/20180201_Allah_Soros_Pecina__kovesse_velunk_a_108_Kormanyinfot__percrol_percre","timestamp":"2018. február. 01. 14:14","title":"Allah, Soros, Pecina - ez került szóba a 108. Kormányinfón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kérdés, az összege mikor éri utol.","shortLead":"Kérdés, az összege mikor éri utol.","id":"20180202_Mar_a_roman_minimalber_is_tobbet_er_a_magyarnal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a53f2e-8cf7-4920-9013-e2ef7b874c61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180202_Mar_a_roman_minimalber_is_tobbet_er_a_magyarnal","timestamp":"2018. február. 02. 13:08","title":"Már a román minimálbér is többet ér a magyarnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f4b7d8-13ef-45f2-9342-d5e6a12fcbe5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Pátria Rádiót egy magánszemély bejelentése alapján figyelmeztette a szlovák médiatanács. De legalább már szlovákul is tudjuk, hogy szól ez a mondat: „a külföld zsoldjában álló Soros György segge partján táborozó egyetem kiebrudalásával a munkát még korántsem fejeztük be”.","shortLead":"A Pátria Rádiót egy magánszemély bejelentése alapján figyelmeztette a szlovák médiatanács. De legalább már szlovákul is...","id":"20180202_Elmarasztaltak_egy_szlovak_radiot_mert_beadta_Bodocs_Orbanparodiajat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5f4b7d8-13ef-45f2-9342-d5e6a12fcbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a693684e-b8ee-4929-90fa-cbe4b3345b02","keywords":null,"link":"/kultura/20180202_Elmarasztaltak_egy_szlovak_radiot_mert_beadta_Bodocs_Orbanparodiajat","timestamp":"2018. február. 02. 13:45","title":"Elmarasztaltak egy szlovákiai rádiót, mert beadta Bödőcs Orbán-paródiáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f849856a-89b8-41c7-9f8e-9e1e0a87a5a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2008-ban a világhírű zenekar egyik híres dala elindult a végtelenbe.","shortLead":"2008-ban a világhírű zenekar egyik híres dala elindult a végtelenbe.","id":"20180201_Across_The_Universe_Beatles_NASA_2008","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f849856a-89b8-41c7-9f8e-9e1e0a87a5a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8330ba31-2ae3-4a92-b6d3-464b0d197f37","keywords":null,"link":"/kultura/20180201_Across_The_Universe_Beatles_NASA_2008","timestamp":"2018. február. 01. 10:22","title":"Tíz éve hallgathatják az űrlények a Beatlest (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c4c2da-02a5-4cd6-9ae5-c32ed8d5a271","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szegedi kutatók által kifejlesztett agyi defibrillátor a nagyon közeli jövőben képes lesz automatikusan leállítani az epilepsziás rohamokat a beteg páciensekben. ","shortLead":"A szegedi kutatók által kifejlesztett agyi defibrillátor a nagyon közeli jövőben képes lesz automatikusan leállítani...","id":"20180202_szte_szeged_agyi_defibrillator_epilepszia_leallitasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12c4c2da-02a5-4cd6-9ae5-c32ed8d5a271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d09d314-ff3e-4ccc-bc86-484f26ecf3b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180202_szte_szeged_agyi_defibrillator_epilepszia_leallitasa","timestamp":"2018. február. 02. 11:31","title":"Agyi defibrillátort csináltak Szegeden, jó hír ez az epilepsziás betegeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]